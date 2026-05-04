Oh BRICS …

Von amarynth

BRICS am Scheideweg: Eine nüchterne Bestandsaufnahme

Das Mem, dass „die BRICS im Koma liegen“, das zuerst von unserem Freund Pepe Escobar geteilt wurde, geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe mir die vergangene Woche Zeit genommen, genauer hinzuschauen: Gibt es einen Hoffnungsschimmer, der wieder zum Leben erwacht? Zeigen die Muskeln der BRICS irgendwelche Anzeichen von Bewegung? Führt jemand die notwendige Physiotherapie durch, während der Körper still liegt?

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten:

Der BRICS-Gipfel in Johannesburg war ein Moment echten Wachstums – und echter Wachstumsschmerzen. Dort legte Präsident Lula da Silva sein Veto gegen den Beitritt Venezuelas ein, während er Argentinien eine Einladung aussprach, die nicht gerade respektvoll abgelehnt wurde.

Es war auch der Gipfel, bei dem sich die BRICS in ihrer Größe verdoppelten. Doch am zweiten Tag – als die Erklärungen der Staats- und Regierungschefs geplant waren – blieben diese in ihrer „Höhle“, die Zeit verging, und wir warteten. Ein befreundeter Journalist vor Ort schrieb mir sofort: „Wir haben ein Problem.“

Schließlich gab der Sprecher von Präsident Xi Jinping dessen Erklärung ab. Die anderen sahen wir kaum. War es Lula? War es die Struktur? Oder beides?

Im Nachhinein sagten viele von uns damals: Zu viel Wachstum, zu schnell.

Der Gipfel in Kasan fühlte sich an wie frisches Wasser aus einem Gebirgsbach.

Die neuen Mitglieder hatten ein Jahr Zeit, sich einzuleben; die Spannungen von Johannesburg hatten sich gelegt. Unter russischer Führung nahm die Struktur der erweiterten BRICS Gestalt an. Die Unterscheidung zwischen den Kern-BRICS und den BRICS+ wurde klarer. Unsere Augen leuchteten wieder vor Hoffnung. Und die Grundsätze? Vollständig dargelegt in jenem umfangreichen, durchdachten 134-Punkte-Manifest von Kasan

So gehen wir vor, Freunde. Das ist es, was getan werden muss. Wir haben einen Fahrplan und ein Manifest. Wir verfügen über kreatives menschliches Potenzial und einen starken Willen, unsere Welt zu verändern. Wir haben einen Plan. Wir wissen, wie die Zukunft aussehen könnte.

Brasilien übernahm den Vorsitz und setzte seinen BRICS-Gipfel für die Jahresmitte an – ganz im Einklang mit den Vorbereitungen für die COP30. Von Anfang an wirkte es weniger wie ein BRICS-Gipfel, sondern eher wie eine Generalprobe für eine Klimakonferenz. Und die COP30 hat, wie viele feststellten, nicht die erhofften Ergebnisse gebracht.

Unser Freund Quantum Bird hat die Stimmung gut eingefangen:

Sogar Brian Mier – der sich normalerweise nicht mit den BRICS-Staaten befasst – meldete sich zu Wort:

Aufräumaktion bei den BRICS in Brasilien erforderlich!

Ich habe unter seinem Beitrag mehrere Kommentare hinterlassen, da ich – genau wie er – Mühe hatte, die BRICS-Staaten auf dem BRICS-Gipfel in Brasilien zu entdecken

Dann ging der Vorsitz an Indien über. Während der brasilianischen Amtszeit agierte Indien zurückhaltend – vielleicht auf der Suche nach einem Gleichgewicht nach dem Besuch von Premierminister Modi beim G7-Gipfel. Der Start verlief vielversprechend, und ich beschloss, diese Hoffnung zu teilen.

BRICS Indien: Wir haben eine Website, ein Logo und ein Leitmotiv

Doch dann – sehr zum Missfallen vieler von uns – besuchte Modi den größten Völkermörder unserer Welt zu einem Freundschaftstreffen und „küsste die Wand“. Seit diesem Moment? Die indische BRICS-Website bietet hauptsächlich Fotos. Keine substanziellen Updates zu den Arbeitsgruppen. Keine sichtbaren Mitteilungen der Sherpas. Es fühlt sich an wie eine leere Hülle.

Wie lange halten wir noch an der Hoffnung fest?

Ehrlich gesagt habe ich erlebt, wie ins Stocken geratene BRICS-Treffen in dem Moment wieder lebendig wurden, in dem Herr Lawrow und Herr Wang Yi den Raum betraten. Die Energie verschiebt sich. Der Dialog wird schärfer. Es fühlt sich wieder wie in Kasan an. Doch so sehr wir ihre Beständigkeit auch schätzen, Herr Lawrow und Herr Wang Yi können die BRICS nicht ewig im Kinderwagen herumschieben. Wir brauchen eine ernsthafte, gemeinsame Umstrukturierung.

Diese kurze Reflexion darüber, wo wir standen und wo wir stehen, ist nur der erste Schritt. Als Nächstes folgt eine Fortsetzung mit konkreten, zielgerichteten Vorschlägen – praktischen Ideen, die wir den Sherpas als Teil unseres Aufrufs zum Handeln übermitteln können.

Während dieser Beitrag noch Gestalt annimmt, hier zwei Gedanken zum Nachdenken:

Lernen Sie Ihren Sherpa kennen.

Wenn wir Teil eines BRICS-Landes sind, sollten wir unseren BRICS-Sherpa genauso gut kennen wie unseren Außenminister. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir mitbestimmen, wer uns an diesem Tisch vertritt?

Überdenken Sie „Nichteinmischung“.

Ja, es ist ein Kernprinzip. Aber allzu oft wird es als Ausrede benutzt – als Grund, zu schweigen, wenn kollektiver Mut gefragt ist. Bislang hat sich die BRICS schwer getan, Erklärungen von echtem Gewicht abzugeben. Unterdessen hat sich die SCO zu Wort gemeldet. Indien zögerte bei der Unterzeichnung – unter Berufung auf Pakistan, China, Komplexität, Worte. Aber lassen Sie uns klarstellen: Weder Pakistan noch China haben „die Wand geküsst“.

Wir hören regelmäßig, wie Herr Putin, Herr Lawrow und russische Stimmen die BRICS-Staaten mit der SCO, der ASEAN und anderen regionalen Rahmenwerken auf eine Stufe stellen. Der Rest von uns? Leiser.

Die Landkarte existiert. Das Manifest ist geschrieben. Das Potenzial ist real. Aber Potenzial braucht Übung. Hoffnung braucht Hände.

In der Zwischenzeit haben wir Herrn Lawrow und Herrn Wang Yi