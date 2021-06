Nicht alle Experten sind bereit, Kinder gegen Covid zu impfen

Lucien Wiggins, 12 Jahre jung, kam am 7. Juni mit Brustschmerzen, Schwindelgefühl und hohen Werten eines Proteins in seinem Blut, das auf eine Entzündung seines Herzens hinwies, mit dem Krankenwagen ins Tufts Children’s Hospital. Die Symptome hatten einen Tag zuvor begonnen, am Morgen nach seiner zweiten Impfung mit der Pfizer-BioNTech mRNA-Spritze.

Für Dr. Sara Ross, Leiterin der pädiatrischen Intensivstation des Bostoner Krankenhauses, bestätigte das Ereignis einen Zweifel, den sie schon lange hegte: Hat das Land sein Glück herausgefordert, indem es Kinder gegen Covid geimpft hat, und das zu einer Zeit, in der die Krankheit bei jungen Menschen relativ mild verlief – und die Skepsis gegenüber Impfstoffen erschreckend groß war?

„Ich praktiziere seit fast 15 Jahren auf der pädiatrischen Intensivstation und habe bis jetzt noch nie einen einzigen Patienten mit einer impfstoffbedingten Komplikation betreut“, sagte Ross gegenüber KHN. „Unser Standard für Sicherheit scheint bei allen anderen Impfstoffen, denen wir Kinder aussetzen, anders zu sein.“

Fälle von Myokarditis wie bei Lucien sind zwar selten, und die berichteten Nebenwirkungen, obwohl manchmal schwerwiegend, lösen sich im Allgemeinen mit Schmerzmitteln und, manchmal, Infusionen von Antikörpern. Und eine Covid-Infektion selbst ist weitaus wahrscheinlicher als ein Impfstoff, eine Myokarditis zu verursachen, auch bei jüngeren Menschen.

Lucien konnte nach zwei Tagen auf der Intensivstation, wo er Ibuprofen intravenös erhielt, wieder nach Hause gehen, auf dem Weg der Besserung. Die meisten der etwa 800 Fälle von Herzproblemen bei Menschen aller Altersgruppen, die bis zum 31. Mai an eine Bundesdatenbank für Impfstoffsicherheit gemeldet wurden, verliefen ähnlich. Das Muster dieser Fälle – die meisten traten bei jungen Männern nach der zweiten Pfizer- oder Moderna-Impfung auf – deutet jedoch darauf hin, dass die Beschwerden durch den Impfstoff verursacht wurden und nicht zufällig waren.

In einer Zeit, in der die Impfkampagne nachlässt, führende Konservative offen Desinformationen über Impfstoffe verbreiten und Wissenschaftler einen möglichen Anstieg der Fälle in diesem Herbst oder Winter befürchten, stellen Nebenwirkungen bei jungen Menschen ein Rätsel für die Gesundheitsbehörden dar.

Am Freitag wird der Impfstoff-Beratungsausschuss der Centers for Disease Control and Prevention zusammentreten, um über den möglichen Zusammenhang zu diskutieren und darüber, ob es sich lohnt, seine Empfehlungen für die Impfung von Jugendlichen mit dem Pfizer-Impfstoff zu ändern, den die Food and Drug Administration im letzten Monat für Kinder ab 12 Jahren zugelassen hat. Eine ähnliche Zulassung für den Moderna-Impfstoff steht noch aus, und beide Unternehmen führen klinische Studien durch, in denen ihre Impfstoffe an Kindern im Alter von 6 Monaten getestet werden.

Bei einer Sitzung eines FDA-Beratungsausschusses in der vergangenen Woche schlugen Impfstoffexperten vor, dass die Behörde von den Pharmaunternehmen größere und längere klinische Studien für die jüngeren Altersgruppen verlangen sollte. Einige sagten, die FDA solle die Genehmigung für die Impfung von jüngeren Kindern für ein oder zwei Jahre aussetzen.

Interessanterweise waren Lucien und seine Mutter, Beth Clarke, aus Rochester, New Hampshire, anderer Meinung. Die Reaktion ihres Sohnes war „seltsam“, sagte sie, aber „mir ist es lieber, dass er eine Nebenwirkung bekommt, bei der die Ärzte helfen können, als dass er geimpft wird und möglicherweise stirbt. Und er fühlt so, was wichtiger ist. Er denkt, dass alle seine Freunde es bekommen sollten.“

Die Daten über die Auswirkungen von Covid auf junge Menschen sind etwas unübersichtlich, aber es wurden mindestens 300 Covid-bedingte Todesfälle und Tausende von Krankenhausaufenthalten bei Kindern unter 18 Jahren gemeldet, was die Auswirkungen von Covid so groß oder größer macht als jede andere Kinderkrankheit, für die es derzeit einen Impfstoff gibt. Die American Academy of Pediatrics möchte, dass Kinder den Impfstoff erhalten, vorausgesetzt, Tests zeigen, dass er sicher ist.

Aber gesunde Menschen unter 18 Jahren haben in der Regel keine schwerwiegenden Auswirkungen von Covid erlitten, und die Zahl der schweren Fälle unter jungen Menschen ist zurückgegangen, da sich mehr Erwachsene impfen lassen. Im Gegensatz zu anderen Krankheitserregern, wie z.B. der Grippe, infizieren Kinder im Allgemeinen keine älteren, anfälligen Erwachsenen. Unter diesen Umständen, sagte Dr. Cody Meissner – der als Chef der pädiatrischen Infektionskrankheiten an der Tufts-Universität bei Luciens Fall beratend zur Seite stand – überwiegen die Vorteile einer Covid-Impfung zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht die Risiken für Kinder.

„Wir alle wollen einen pädiatrischen Impfstoff, aber ich bin besorgt über die Sicherheitsfrage“, sagte Meissner letzte Woche den Mitgliedern der Beratungskommission. Eine israelische Studie fand eine fünf- bis 25-fache Zunahme der Herzerkrankung bei Männern im Alter von 16-24 Jahren, die mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft wurden. Die meisten erholten sich innerhalb weniger Wochen. Zwei Todesfälle traten bei geimpften Männern auf, die anscheinend nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden können.

Bei jungen Menschen könnte die vermutete Impfstoff-Nebenwirkung langfristige Auswirkungen haben, wie z. B. Narbenbildung, unregelmäßiger Herzschlag oder sogar frühzeitiges Herzversagen, sagte Meissner, so dass es sinnvoll ist, zu warten, bis die Schwere des Problems deutlicher wird.

„Könnte die Krankheit in diesem Herbst zurückkommen? Sicher. Aber die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach ziemlich gering. Und unser erster Auftrag ist, keinen Schaden anzurichten“, sagte er.

Ross sagte, die größten Pandemie-Bedrohungen für Kinder, die ihre Intensivstation erlebt hat, sind Drogenüberdosen und psychische Erkrankungen, die durch die Abschaltung des normalen Lebens hervorgerufen werden.

„Kleine Kinder sind nicht die Vektoren der Krankheit, noch treiben sie die Ausbreitung der Epidemie an“, sagte Ross. Während schließlich jeder gegen Covid geimpft werden sollte, sollte die Verwendung der Impfstoffe nicht auf Kinder ohne umfangreiche Sicherheitsdaten erweitert werden, sagte sie.

Die Regierung könnte die Impfung von Kindern gegen Covid zulassen, ohne sie sofort zu empfehlen, bemerkte Dr. Eric Rubin, ein Mitglied des Beratungsausschusses, der Chefredakteur des New England Journal of Medicine ist. „Im September, wenn die Kinder wieder in der Schule sind, die Leute drinnen sind und die Impfraten in bestimmten Teilen des Landes sehr niedrig sind, wer weiß, wie die Dinge dann aussehen werden? Wir könnten diesen Impfstoff brauchen.“

Moderna und Pfizer haben diesen Sommer begonnen, ihre Impfstoffe an jüngeren Kindern zu testen. Ein Pfizer-Sprecher sagte, das Unternehmen erwartet, um etwa 2250 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren Impfstoff als Teil seiner Studie; Moderna sagte, es würde impfen etwa 3500 Kinder in der 2-11 Altersgruppe.

Einige Mitglieder des FDA-Beratungsausschusses schlugen vor, bis zu 10’000 Kinder in jede Studie einzubeziehen. Marion Gruber, Leiterin des FDA-Büros für Impfstoffzulassung, wies jedoch darauf hin, dass selbst so große Studien nicht unbedingt eine so seltene Nebenwirkung wie Myokarditis aufdecken würden.

Irgendwann müssen die Bundesbehörden und die Öffentlichkeit entscheiden, wie viel Risiko sie bereit sind, von den Impfstoffen zu akzeptieren, im Gegensatz zu dem Risiko eines Covid-Virus, das sich weiterhin auf der ganzen Welt ausbreitet und mutiert, sagte Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia.

„Wir werden für Jahre oder vielleicht Jahrzehnte eine hoch geimpfte Bevölkerung brauchen“, sagte Offit auf der Tagung. „Es ist schwer vorstellbar, dass wir in Zukunft keine Kinder mehr impfen müssen.“

Ross argumentierte, dass es mehr Sinn macht, selektiv Kinder zu impfen, die am meisten gefährdet sind, an einer schweren Hustenerkrankung zu erkranken, wie zum Beispiel Kinder, die fettleibig sind oder Diabetes haben. Doch selbst Fragen über das Impfprogramm zu stellen, kann eine belastete Entscheidung sein, sagte sie. Während die Behörden die Pflicht haben, offen über die Sicherheit von Impfstoffen zu sprechen, gibt es auch eine Verantwortung, die Öffentlichkeit nicht in einer Weise zu erschrecken, die sie davon abhält, Schutz zu suchen.

Eine zehntägige Pause in der Impfkampagne von Johnson & Johnson im April, während die Behörden eine Verbindung zu einer gelegentlich tödlichen Blutgerinnungsstörung untersuchten, führte zu einem großen Rückgang des öffentlichen Vertrauens in diesen Impfstoff, obwohl die Behörden bis Ende Mai nur 28 Fälle unter 8,7 Millionen US-Empfängern des Impfstoffs festgestellt hatten. Aufgrund des sinkenden Appetits auf den Impfstoff von Johnson & Johnson laufen Millionen von Dosen in den Kühlschränken des Landes Gefahr, ihr Verfallsdatum zu überschreiten.

Wenn man sich zu sehr auf die potenziellen Schäden durch die Impfstoffe von Pfizer und Moderna für Kinder konzentriert, könnte das ein tragisches Ergebnis haben, sagte Dr. Saad Omer, Direktor des Yale Institute for Global Health und Experte für Impfstoff-Zögerlichkeit. „Sehr bald könnten wir in einer Situation sein, wo wir wirklich brauchen, um diese Bevölkerung zu impfen, aber es wird zu spät sein, weil Sie bereits die Nachricht gegeben haben, dass wir es nicht tun sollten,“ sagte er.

Schließlich, vielleicht im nächsten Jahr, könnte K-12 Mandate gefordert werden, sagte Dr. Sean O’Leary, ein Professor für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Universität von Colorado. „Es gibt so viel Fehlinformation und Propaganda, dass die Leute zurückhaltend sind, um weiter in das Hornissennest zu stoßen“, sagte er. Aber sobald es robuste Sicherheitsdaten für Kinder gibt, „wenn man darüber nachdenkt, gibt es keinen logischen oder ethischen Grund, warum man es nicht tun würde.“