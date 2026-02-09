„Nichts besitzen, glücklich mieten“ – Trump plant 1 Million Miet-Kauf-Häuser für Investoren

Nichts besitzen und glücklich sein: Trump kooperiert mit Baukonzernen, um 1 Million Miet-Kauf-„Trump Homes“ zu bauen

Die Weinpresse

Investoren würden die Häuser an Mieter vermieten, deren monatliche Zahlungen nach drei Jahren – sofern sie das Haus kaufen möchten – auf eine Anzahlung angerechnet würden.

The WinePress

Heute gab die Trump-Regierung bekannt, dass sie einige der größten Hausbauer des Landes einbindet, um eine große Zahl neuer sogenannter „Trump Homes“ zu errichten, damit jüngere Amerikaner, die vom Immobilienmarkt ausgeschlossen sind, wieder Zugang zu Wohneigentum erhalten.

Bloomberg berichtete zuerst über die geplanten Vorhaben, doch mit dem Projekt dürfte es nach Angaben von mit dem Konzept vertrauten Quellen vermutlich nicht weit kommen. Sollte es jedoch umgesetzt werden, würden die Vorschläge einem Miet-Kauf-Modell folgen.

Lennar Corp., im Jahr 2025 der zweitgrößte Hausbauer, sowie Taylor Morrison Home Corp., der siebtgrößte Baukonzern, gehören zu den Unternehmen, mit denen die Regierung derzeit besonders eng spricht.

Bloomberg berichtete (Auszüge):

In einer Variante des Plans würden Investoren die Häuser an Mieter vermieten, deren monatliche Zahlungen nach drei Jahren – sofern sie das Haus kaufen möchten – auf eine Anzahlung angerechnet würden.

Ein solches Programm wäre schwierig umzusetzen, sagte eine der Personen, und es ist möglich, dass es nicht genügend Unterstützung findet, um voranzukommen. Dennoch zeigt es den Wunsch der Bauunternehmen, die Gunst eines ungewöhnlich transaktionalen Weißen Hauses zu gewinnen – oder zumindest dessen Missfallen zu vermeiden.

Der Umfang des Programms würde letztlich davon abhängen, wie viele Bauunternehmen sich beteiligen, doch eine in den Plan involvierte Person sagte, dass Bauunternehmen darüber gesprochen hätten, bis zu 1 Million Häuser anzustreben. In dieser Größenordnung würde das Programm Wohnraum im Wert von mehr als 250 Milliarden US-Dollar schaffen.

Die Regierung prüft den Plan derzeit nicht aktiv, sagte ein Beamter des Weißen Hauses unter der Bedingung der Anonymität.

Private Investoren würden anfängliche Verluste tragen, sagte eine der Personen, die anonym bleiben wollte. Viele Details sind noch nicht festgelegt, darunter die Rolle staatlich abgesicherter Hypotheken. Branchenvertreter hatten den Plan im vergangenen Jahr erstmals der Regierung vorgestellt und arbeiten weiterhin an der Ausgestaltung, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

„Wir sind ermutigt durch die sachlichen Gespräche zwischen Bauunternehmen und der Regierung, die mehr Amerikanern den Einstieg ins Wohneigentum ermöglichen könnten“, sagte ein Sprecher von Taylor Morrison und fügte hinzu, es sei „zu früh, um Details zu verstehen“.

[…] Der Vorschlag der Trump Homes verfolgt einen anderen Ansatz: die Erhöhung des Wohnungsangebots durch ein Geschäftsmodell, das gemeinhin als Miet-Kauf bekannt ist. In früheren Varianten ähnelte dieses Modell einem Standardmietvertrag mit Kaufoption, der es Familien erlaubt, in ein Haus einzuziehen, das sie kaufen möchten, bevor sie eine Anzahlung angespart haben.

Private Miet-Kauf-Unternehmen auf dem freien Markt litten unter typischen Problemen, darunter die Qualität der Immobilienverwaltung während der Mietzeit und der geringe Anteil der Mieter, die letztlich Eigentümer werden.

Ein staatlich abgesichertes Miet-Kauf-Programm könnte Lösungen für diese Probleme bieten, indem es die Bemühungen der Akteure auf dem Wohnungsmarkt koordiniert, darunter Bauunternehmen, Vermietungsfirmen, Banken und staatlich geförderte Einrichtungen.

Das jüngste potenzielle Vorhaben der Regierung folgt auf Trumps offene Aussage bei einer Kabinettssitzung, dass er die Immobilienpreise steigen sehen wolle, nicht fallen. Er erklärte, er wolle, dass bestehende Eigentümer Vermögen aufbauen, während Ausgeschlossene durch Instrumente wie eine 50-Jahres-Hypothek Zugang erhalten könnten.

AUTORENKOMMENTAR

Es hört bei diesem Mann einfach nicht auf …

Verse 22,7: Der Reiche herrscht über den Armen, und der Schuldner ist der Knecht des Gläubigers.

Dies ist ein weiteres offensichtliches Beispiel von „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“. Kein Haus, keine Kleidung, kein Geld, keine Identität – nichts davon gehört dir.

Während der Weltwirtschaftskrise gab es die Hoovervilles. Am Rande des Beginns der größten Depression der Geschichte (und man könnte durchaus argumentieren, dass 2020 der Beginn dieser war) könnten wir nun „Trumpvilles” bekommen. Erinnern Sie sich doch daran, als Trump im Wahlkampf versprach, 10 „Freie Städte?“

Wir haben ein Bezahlbarkeitsproblem; mehr unbezahlbare Mietobjekte zu schaffen – die Trump-Projekte – löst dieses Problem überhaupt nicht und wird die Preise nicht senken. Trump hat selbst eingeräumt, dass die Preise bestehender Immobilien fallen müssten, um Wohnen erschwinglicher zu machen, doch er will das nicht und möchte die Preise weiter nach oben treiben.

Hinzu kommt: Diese Regierung führt keine Massenabschiebungen durch und erhöht aktiv die Zahl der legal Zugelassenen. Das verschärft die Probleme nur weiter.

Alles, was dieser Plan bewirken würde, ist, die Taschen dieser Bauunternehmen und anderer Investoren zu füllen, während Private-Equity-Firmen einspringen und sich den Besitz dieser Häuser sichern.

Selbst wenn diese neuesten Vorschläge umgesetzt würden, halte ich sie für von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es wird Jahre dauern, all diese Häuser zu bauen. Außerdem wären sie von absolut miserabler Qualität. Ich habe früher hauptberuflich Trockenbau gemacht – montiert, verspachtelt und gestrichen –, bevor ich The WP Vollzeit betrieben habe, und ich kann euch sagen: Diese neu gebauten Häuser sind MÜLL. Bei einigen Aufträgen wurden wir gerufen, um Trockenbauarbeiten in Häusern zu reparieren, die noch nicht einmal ein Jahr alt waren. Die Qualitätskontrolle der Bauunternehmen ist heutzutage ein Witz, und die meisten Firmen beschäftigen illegale Arbeitskräfte, die alles hastig zusammenschustern, während viele andere amerikanische Arbeiter Ausschussware sind, die überall Abkürzungen nehmen. Und trotzdem kosten Häuser ein Vermögen – für eine Behausung aus Eisstielen und einem Klebestift.

Wenn überhaupt, lässt mich das fragen, ob dies ein indirektes Signal dafür ist, dass Bauunternehmen einen Bailout bekommen sollen …

Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis Wohnraum tokenisiert wird und „Bruchteilsbesitz“ sowie „demokratisierte Investitionen“ eingeführt werden.