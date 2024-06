Nick Giambruno: Der meistgehasste Rohstoff der Welt steht vor einer Explosion

Im Moment kann ich mir keinen physischen Rohstoff mit mehr Chancen und weniger Risiken als Uran vorstellen. Einfach ausgedrückt: Die Kernenergie bietet ihren Nutzern einen immensen Wert, es gibt keinen Ersatz für Uran, und die Versorgung ist prekär, während die Nachfrage steigt. Darüber hinaus erzeugt die Kernenergie keine Kohlendioxidemissionen und entgeht damit einem potenziellen ESG-Gegenwind. Das ist die Quintessenz beim Uran. Die Situation lässt nur zwei Möglichkeiten zu.

Die Uranpreise steigen nicht. Die Bergbauunternehmen haben keinen Anreiz, zu produzieren. Den Kernkraftwerken geht das Uran aus, und für Milliarden von Menschen gehen die Lichter aus. Die Uranpreise steigen und bieten einen Anreiz, genug zu produzieren, um die Nachfrage zu decken.

Was ist wahrscheinlicher? Die Wahrheit ist, dass der Uranpreis nicht nur so weit steigen könnte, dass er einen Anreiz für die Produktion bietet, sondern dass er – wie in früheren Zyklen – auch weit darüber hinausgehen könnte, da es Jahre dauern wird, bis die Produktion mit der gestiegenen Nachfrage Schritt halten kann. Der Schlüssel liegt darin, sich in den besten Uranaktien zu positionieren, bevor das passiert.