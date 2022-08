Vor kurzem hat OpenVAERS die neuesten Daten über Schäden und Todesfälle nach der Corona-Impfung veröffentlicht. Diese sind nicht schlecht.

Bis zum 22. Juli sind bei der amerikanischen Datenbank für unerwünschte Wirkungen VAERS 1.357.937 Berichte über unerwünschte Wirkungen eingegangen. Es wurden 29.790 Todesfälle, 170.151 Krankenhausaufenthalte, 132.676 Besuche in der Notaufnahme und 200.580 Arztbesuche gemeldet, außerdem 9799 Fälle von Anaphylaxie, 15.705 Fälle von Bellscher Gesichtslähmung, 4889 Fehlgeburten, 15.973 Herzinfarkte, 50. 739 Fälle von Myokarditis, 55.719 Fälle von dauerhafter Behinderung, 8747 Fälle von Thrombozytopenie in Verbindung mit einer niedrigen Thrombozytenzahl, 33.124 lebensbedrohliche Ereignisse, 44.115 schwere allergische Reaktionen und 14.374 Fälle von Gürtelrose.

„Nie zuvor war ein medizinischer Eingriff so schädlich, so tödlich“, twittert der belgische Arzt Leo Van den Bossche. Seine Kollegin Anne Fierlafijn fügt hinzu: „Aber der Factchecker von Knack sagt, dass diese Zahlen unzuverlässig sind. Es handelt sich in der Tat um stark unterschätzte Zahlen, weil viele Ärzte und Patienten sie nicht als Nebenwirkung anerkennen wollen und sich nicht die Mühe machen, sie zu melden“.

Der Arzt Frank Peeters retweetete Van den Bossches Nachricht. „Angesichts der Daten, die jetzt veröffentlicht werden und einen statistischen Zusammenhang mit den Corona-Impfungen deutlich machen, frage ich mich, ob die medizinische Welt auf den Nachweis eines kausalen Zusammenhangs wartet und bei den nächsten Impfkampagnen das Vorsorgeprinzip in der Medizin ignorieren wird“, fügte er hinzu.

„Ich frage mich wirklich, wer die Ärzte sein werden, die in nächster Zeit eine weitere Spritze gegen das Wuhan-Virus erhalten werden. Das tut man nur, wenn man den Kopf ziemlich tief in den Sand steckt oder wenn man nur die Mainstream-Medien als Informationsquelle hat“, sagt Peeters.