Niederländischer Pilot 21 Tage im Quarantänelager in Hongkong inhaftiert

Eva Marseille, Pilotin einer 747 von Cathay Pacific, wurde zusammen mit dem Rest ihrer Crew in ein Quarantänelager in Hongkong gesperrt. Über Instagram teilte sie mit, dass sie nach einem Flug von Frankfurt aus negativ auf Corona getestet wurden, aber als „potenzielle enge Kontakte“ angesehen wurden.

Eva muss 21 Tage in einem Container verbringen. Dieser Container befindet sich in einem Barackenlager der örtlichen Regierung. Viele ihrer Kollegen sind ebenfalls in der Quarantäneeinrichtung eingesperrt.

Da es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, muss die gesamte Berichterstattung über ihren Arbeitgeber laufen, aber trotzdem berichtet sie auch Privat über die Situation. „Aber ich möchte meine Plattform nutzen, um zu zeigen und zu erzählen, was vor sich geht“, sagt sie.

In einem Video zeigt sie ihren Container und sagt, sie dürfe die Tür nicht öffnen. Im Inneren des Containers befinden sich ein Bett und ein Badezimmer. „Ich muss 21 Tage hier bleiben“, sagt Eva.

Sie erhält viele Interviewanfragen, aber ihr Arbeitgeber hat sie gebeten, „neutral“ zu bleiben. „Ich bin definitiv nicht neutral“, betont der Pilot.

Das Video ist hier auf ihrem Instagram-Konto zu finden.