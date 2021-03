Niederländisches Unternehmen startet automatische Drohnenangriffe zum Schutz von Nutzpflanzen

Jetzt wird es noch gegen Insekten eingesetzt.

Ein niederländisches Startup hat Berichten zufolge automatisierte Drohnenkriegsführung betrieben, wenn auch im Miniaturmaßstab, um empfindliche Pflanzen in Gewächshäusern vor Motten zu schützen.

Die Firma PATS Indoor Drone Solutions wurde von ehemaligen Studenten der Technischen Universität in Delft gegründet, die sich überlegten, ob sie Miniaturdrohnen einsetzen könnten, um die Mücken zu töten, die nachts in ihren Wohnheimen herumschwirrten.

Ein paar Jahre später haben sie den Prototyp einer Armada von Drohnen entwickelt, die Motten töten. Derzeit testen sie die Drohnen in einem Gewächshaus, in dem aromatische Setzlinge, exotische Pflanzen und Blumen für gehobene Restaurants auf der ganzen Welt gezüchtet werden.

