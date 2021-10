Niederlande: Rekordzahl von Todesfällen und schweren Schäden durch COVID-Impfungen

Von: Karel Beckman, Martijn Bloem, Toine Rongen

Bis zum 1. Oktober 2021 wurden in der EU 25.969 Todesfälle Covid-Impfungen gemeldet. Darüber hinaus wurden fast zwei Millionen Fälle von „schweren Verletzungen“ nach einem der vier COVID-19-Impfstoffe (Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca) gemeldet, von denen sich 677.423 bis zum 1. Oktober nicht erholt hatten. Dies sind die Zahlen von EudraVigilance, der Einrichtung, die die unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln erfasst. Diese Zahlen wurden bei früheren Impfkampagnen noch nie erreicht.

Bei Lareb, der offiziellen Meldestelle der niederländischen Regierung für Impfstoffnebenwirkungen, wurden bis einschließlich 26. September 532 Todesfälle und mehr als 147.000 andere Schadensfälle gemeldet, davon 3364 Fälle von „schweren“ Nebenwirkungen. Dies sind Fälle, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder einer lebensbedrohlichen Situation führen. Ein Beispiel ist das „Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom“, das 36 Mal gemeldet wurde, darunter 6 Todesfälle.

Mitte September wurden in den Niederlanden 3868 Fälle von Herzschäden gemeldet. Allein für den Impfstoff von Pfizer wurden 98 Herzinfarkte, 96 Entzündungen des Herzbeutels, 45 Herzstillstände und 43 Herzversagen gemeldet. Die Zahl der Fälle von Schädigungen des „Fortpflanzungssystems“ (vor allem Menstruationsstörungen) betrug 3888. Außerdem wurden 186 Schwangerschaftsfälle gemeldet, darunter mehr als 100 spontane Fehlgeburten. Es ist bemerkenswert, dass mehr als drei Viertel der Berichte Frauen betrafen, während weniger als ein Viertel Männer betraf. Mehr als 95 % der Meldungen kamen von den geimpften Personen selbst, während weniger als 5 % von Gesundheitsdienstleistern gemeldet wurden.

Die Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie(Außerparlamentarischer Forschungsausschuss) (BPOC), eine private Initiative von Pieter und Jade Kuit, hat im August eine eigene Hotline für Impfstoffansprüche eingerichtet (meldpuntvaccinatie.nl). Bis zum 3. Oktober wurden an dieser Meldestelle 2100 Todesfälle gemeldet, viermal so viele wie das von der Lareb aufgelistetn Fällen und 2723 Fälle von schweren Schäden. Jeden Tag werden bei der BPOC-Hotline durchschnittlich 25 neue Fälle gemeldet.

Die BPOC hat die Hotline eingerichtet, weil die Meldungen beim Lareb laut Pieter Kuit nicht benutzerfreundlich sind. „Das Ausfüllen eines Lareb-Berichts ist eine intensive Tätigkeit“, sagt er. Die Benutzerfreundlichkeit ist bedauerlicherweise unzureichend. Die Bürger haben keine Lust, den umfangreichen Fragebogen auszufüllen, und er ist auch viel zu kompliziert. Außerdem können die Opfer die Fragebögen sowohl anonym als auch namentlich ausfüllen. Dies wirft die Frage auf, wer die anonymen Personen sind und ob die Lareb-Hotline kontaminiert wurde.

Eine Meldung an die BPOC-Hotline erfordert das Ausfüllen von 5 Seiten, was wesentlich knapper ist als bei der Lareb. Im Gegensatz zu Lareb sind die BPOC-Meldungen nicht anonym und nur Verwandte ersten Grades können eine Meldung machen. Darüber hinaus sind ein ärztliches Attest und im Todesfall eine Todesanzeige vorzulegen. Die Tatsache, dass die weitaus meisten Meldungen an das Lareb von geimpften Personen und nicht von Gesundheitsdienstleistern stammen, überrascht Pieter Kuit nicht. „Viele Allgemeinmediziner sind gegenüber Lareb misstrauisch“, sagt er. Sie haben Angst, ihre Registrierung zu verlieren und damit als Ärzte abgemeldet zu werden. Dadurch erhalten wir ihre Berichte schneller.

Vertreter des BPOC besuchten Lareb am 9. September, um die Unterschiede in der Anzahl der Meldungen zu erörtern. Die Lareb wollten die Berichte des BPOC jedoch nicht akzeptieren, sagt Kuit. Lareb verwies auf die Privatsphäre der Betroffenen, aber „wir haben unsere Berichte anonym abgegeben. Hätte Lareb die Identitäten wissen wollen, hätten wir sie den Reportern mit ihrer Zustimmung mitgeteilt. Lareb lehnte auch dies ab.

Die Direktorin des Lareb, die ehemalige SP-Abgeordnete Agnes Kant, wollte nicht mit den Vertretern der BPOC sprechen, obwohl sie sie zum Gespräch eingeladen hatte, sagt Kuit. Die BPOC führt ein Eilverfahren und ein Hauptsacheverfahren zur Aussetzung der Impfkampagne aufgrund der zahlreichen Schadensmeldungen durch. Auch Kant weigert sich, mit De Andere Krant zu sprechen. Eine E-Mail mit Fragen von De Andere Krant wurde mit der Erklärung beantwortet, Kant habe mitgeteilt, dass er „nicht mit De Andere Krant zusammenarbeiten“ werde.

Kant erscheint selten in den Medien. Am 30. September 2021 war sie jedoch im Radio zu hören, als sie auf eine Meldung der NOS reagierte, wonach 10.000 Fälle von Menstruationsstörungen nach der Impfung registriert worden waren. Sie betonte: „Langfristig gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass die Corona-Impfung zu Unfruchtbarkeit führen kann“. Sie sagte auch, dass Frauen „sich nicht zu viele Sorgen machen sollten. Sie können es immer noch melden, aber ich muss sagen, dass 10.000 Meldungen ausreichen, damit wir uns ein gutes Bild von der Situation machen können. Ich glaube also nicht, dass das viel bringen wird, aber die Leute sollten sich nicht zu viele Gedanken darüber machen. Da es sich bei den COVID-Impfstoffen um neue Technologien handelt, die nur vorläufig zugelassen sind und noch nicht langfristig erforscht wurden, stellt sich die Frage, woher Kant weiß, dass es keine Hinweise auf langfristige Schäden gibt. Fragen dazu wollte Kant nicht beantworten.

Die Frage ist auch, wie genau die Schadensberichte sind. Das Lareb stellt fest, dass ein Schaden nach einer Impfung nicht unbedingt bedeutet, dass der Schaden durch die Impfung verursacht wurde. Andererseits zeigt die wissenschaftliche Forschung, dass die Zahl der gemeldeten unerwünschten Arzneimittelwirkungen in der Regel stark untertrieben ist. Laut einer viel zitierten Studie von Lorna Hazell und Saad A.W. Shakir von der British Drug Safety Research Unit aus dem Jahr 2006 liegt die durchschnittliche Meldequote bei 94 %. Dies würde bedeuten, dass die von EudraVigilance und Lareb gemeldete Zahl der Todesfälle nur 6 % der tatsächlichen Zahl ausmacht.

Der flämische Dozent für Gesundheitswissenschaften Sam Brokken erklärte gegenüber dem BPOC, es sei „allgemein bekannt“, dass nur 1 bis 10 Prozent der Impftodesfälle gemeldet werden, „oder 90 bis 99 Prozent werden nicht gemeldet, weil die Angehörigen aus allen möglichen Gründen keine Meldung machen“. Dies würde bedeuten, dass zwischen 260.000 und 2,6 Millionen Menschen in der EU infolge von Impfungen gestorben sind.

Sicher ist, dass die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen und Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen um ein Vielfaches höher ist als bei allen anderen Impfungen. Im Jahr 2009 wurde der Einsatz von Pandemrix – das 2009 mit einer Notfallzulassung gegen die Schweinegrippe auf den Markt kam – nach 47 gemeldeten Todesfällen weltweit eingestellt. Bei den COVID-19-Impfstoffen ist der Prozentsatz der Todesfälle 53 Mal höher.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in De Andere Krant.

Sie können sich hier anmelden.