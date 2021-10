Bedauernswert bis zum Beweis der Konformität: Kafka, Sozialkredit und kritische Theorie

Von Joaquin Flores: Er ist ausgebildet im Bereich IR und IPE an der California State University Los Angeles; war zuvor als Geschäftsvertreter und Organisator für die Gewerkschaft SEIU tätig; hat international zu Themen der Geopolitik, des Krieges und der Diplomatie veröffentlicht; ist Direktor des in Belgrad ansässigen Zentrums für synkretistische Studien und Chefredakteur bei Fort Russ News.

Die kommende Phase wird die Spaltung der Erwachten durch die Manipulation von Trauma-Bindung, Empathie-Bindung und Altruismus beinhalten, schreibt Joaquin Flores.

Das neue Sozialkreditsystem nutzt waffengestützte Soziologie und Massenpsychologie, damit sich die plutokratische herrschende Klasse mit geringen Störungen, die normalerweise mit der Rotation der Eliten verbunden sind, in eine postfinanzielle Technokratie verwandeln kann. Daher ist das alte Sozialkreditsystem des Verbraucherkredits und ebenso die Rechtssysteme im Sterben. Sie werden ersetzt durch revolutionäre Methoden der sozialen Kontrolle, die a.) auf individueller Ebene eine finstere traumagebundene Methode der „empathischen Intuition“ verwendet, b.) neben Vorkriminalität und permanenter Schuld als systemische Grundlage, c.) und der Verlust der Garantie des 6. Zusatzartikels, die Verbrechen (und Beweise) zu kennen, derer man beschuldigt wird.

Während die besorgte Öffentlichkeit durch verschiedene durchgesickerte Dokumente, die Enthüllung von Gipfeltreffen und Gesellschaften, die sich dieser ruchlosen Sache verschrieben haben, mit den materiellen Technologien in den Plänen der Technokraten vertraut ist, geht die dunkle, menschenfeindliche Agenda, die diese leitet, sogar über das Verständnis der gut Informierten hinaus.

Auf den ersten Blick ist der Sozialkredit dadurch gekennzeichnet, dass er der gesamten Gesellschaft ein abweichendes, libertäres Wertesystem der herrschenden Klasse aufzwingt. Zweitens regelt er bekanntlich den individuellen Konsum von Gütern und Energie im Kleinen.

In diesem Kapitel werden wir die apokalyptische Manipulation der soziologischen und sozialpsychologischen Technologien verschiedener französischer poststrukturalistischer Schulen untersuchen, darunter die Foucaultschen Theorien über Schmerz und Kontrolle sowie die Baudrillardschen Konzepte von Simulakrum und Hyperrealität, Kafkas Werke der „Fiktion“, zusammen mit der Analyse der Kritischen Theorie (Frankfurter Schule) im Sinne des neomarxistischen historischen Materialismus und der neofreudianischen Psychoanalyse, die sich auch auf die Traumatheorie von Jean-Martin Charcot stützt.

Unsere Vorstellung eines panoptischen Gefängnisses legt nicht die Grundlage für die medizinisch-technokratische Quarantäne als Hausarrest: Vielmehr liegt, wie Foucault herausgefunden hat, die Praxis der Quarantäne während einer Pandemie im 17. Jahrhundert dem modernen panoptischen Gefängnisgitter für die gesamte Gesellschaft zugrunde – eine verwirklichte Tyrannenphantasie.

Die Sozialphilosophen (Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jurgen Habermas usw.) glaubten wahrscheinlich, dass sie Ideen entwickelten, um der Menschheit zu helfen, ähnlich wie Marx und die ursprünglichen Marxisten selbst.

Paradoxerweise beschrieben sie die von den Eliten beherrschte Welt nur besser und wissenschaftlicher, als die Eliten selbst sie zuvor verstanden hatten, was die Führungsklasse der Eliten umso besser wappnete. Da sich diese Ideen auf die Lehrpläne der Universitäten beschränkten, in denen die künftigen Manager und Technokraten ausgebildet werden, war dieses Ergebnis bereits vorherzusehen.

Die Themen des dystopischen Vorschlags der Elite für die kommende Epoche sind: unechte Tugend, Befolgung versteckter Regeln, permanente Schuld, verinnerlichte Kontrolle, traumabedingte „Empathie“, Bevölkerungsreduzierung und Austerität.

Die kommende Phase wird die Spaltung der Erweckten durch die Manipulation von Traumabindung, Empathie und Altruismus beinhalten, wie Jeremy Rifkin, Autor der „Empathischen Zivilisation“ und der „Dritten Industriellen Revolution“, feststellt. Und im Gegensatz zu den vielleicht gut gemeinten Hoffnungen, die Rifkin für die Menschheit hegte, ist die neutrale, technische, wissenschaftliche Komponente seiner Arbeit für die Manager der resetistischen Technokratie von großer Bedeutung.

Hier werden die Eliten versuchen, dem Großen Erwachen durch eine psycho-spirituelle Kriegsführung der dunklen Seite entgegenzutreten, die sich als erwacht ausgibt. Sie werden die Paranoia über „Narzissmus“ manipulieren und alle, die sich der Technokratie widersetzen, als Narzissten beschuldigen.

Der Sozialkredit basiert auf einer Umkehrung der Begriffe „gut“, „unschuldig“ und „schuldig“. Im neuen Sozialkreditsystem gilt man so lange als schuldig, bis man beweisen kann, dass man sich in die Richtung des „Guten“ bewegt, und niemand ist unschuldig, und niemand erreicht wirklich die volle Zustimmung (d. h. das Gute). Dies spiegelt die Covid-19-Pandemie wider, mit der die neue Normalität eingeführt wurde, dass man als krank gilt, solange man nicht durch eine Zwangsimpfung beweisen kann, dass man „gesund“ ist (obwohl man immer noch ansteckend ist, d. h. nie wirklich „gut“).

Es ist auch ein Thema in der „weißen Schuld“, wo jedes „weiße“ Individuum, unabhängig von den Fakten, persönlich für die institutionelle Sklaverei verantwortlich ist (ein Widerspruch in sich), öffentlich gedemütigt wird, bis es bestimmte ritualisierte Aufgaben erfüllt („sein Privileg aktiv zu nutzen, um das weiße Privileg und die weiße Vorherrschaft abzubauen“) und bestimmte Schibboleths ausspricht, wie sie von einer technokratischen Managerpriesterschaft der Kirche der Schande und des Neuanfangs vorgeschrieben werden. Diese „Critical Race Theory“ (CRT) ist eine Unterabteilung der kritischen Theorie selbst.

Die Revolution isst ihre eigenen Leute – Öffentliche Demütigung von Klassenfeinden – meist Kommunisten der älteren Generation – während der Kulturrevolution, China 1960er Jahre

Die 4. industrielle Revolution erfordert den Sozialkredit

Die 4. Industrielle Revolution erfordert den neuen Sozialkredit, da sie nicht mehr erkennbar mit Geld arbeitet. Geld- und Haftstrafen wurden in der Vergangenheit eingesetzt, um von verbotenen Aktivitäten abzubringen, was beides einen Verlust an Zeit und sozialem Ansehen bedeutet. Der Verlust von Sozialpunkten und die Forderung, Aufgaben zu erfüllen oder sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu verbessern, um Punkte zurückzugewinnen, spiegeln ebenfalls einen Verlust an Zeit, Arbeit und sozialem Ansehen wider.

Während der 2. und 3. industriellen Revolution bildeten der Verbraucherkredit als FICO-Score, der Lebenslauf, die Höhe des persönlichen Einkommens, das Ansehen und das Strafregister das soziale Kreditsystem dieser Epochen.

In einem Überwachungsnetz ist eine Inhaftierung nicht mehr notwendig, oder besser gesagt, jeder ist inhaftiert. Lebensläufe und Verbraucherkredite werden irrelevant, da die Arbeit durch Automatisierung ersetzt wird.

Dennoch sollten wir mit „Gefängnissen“ im Sinne von Internierungslagern rechnen, die bereits errichtet wurden, da die Dichotomie von Eingesperrten und Nicht-Eingesperrten das Simulakrum der relativen Freiheit/Privileg für die Nicht-Eingesperrten verstärkt.

Inhaftierung und Bestrafung gehen im Rahmen des neuen Sozialkredits sogar noch weiter und beinhalten in Ermangelung finanzieller Verluste eine tiefer gehende öffentliche Beschämung, die sich an Foucaults Analyse der Ursprünge des Gefängnisses und der Verinnerlichung von Schmerz und Schuld orientiert.

Genau wie bei der „Hausquarantäne“, die von Nachbarn, der Polizei und der Überwachung durch Smartphones (später auch durch implantierte Geräte, Fußfesseln usw.) durchgesetzt wird, wird durch die Schaffung eines Überwachungsnetzes die Unterscheidung zwischen Gefängnis und „Freiheit“ außerhalb von Internierungslagern aufgehoben. Foucaults Werk „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ bildet die grundlegende Theorie des zwanghaften Teils, des größten Teils, des neuen sozialen Kreditsystems, insbesondere auf der Grundlage seiner Studie über das Panoptikum. Dieses Werk baut auf Nietzsches „Genealogie der Moral“ und „Der Antichrist“ von vor hundert Jahren auf und befasst sich eingehend mit den Motiven, die der Bestrafung und Tugendprojektion in der Gesellschaft zugrunde liegen.

Ein altes panoptisches Gefängnismodell, das nun durch die Virtualisierung des Wachturms in die einzelnen Wohnungen mittels „Alexa“, Track-and-Trace und ID2020 abgelöst wurde

Es muss schmerzhaft und demütigend sein

In der Tat hängt der Große Reset von einer Umwertung aller Werte ab.

Von besonderem Interesse ist ein Blick auf die Befriedigung, die sich aus der Beobachtung des den Schuldigen zugefügten Schmerzes ergibt und die über die strafende Gerechtigkeit (als korrigierende Gerechtigkeit) hinausgehen kann, aber auch über die Begnadigung, die Schadenfreude und den Trost, den die geschädigten Parteien und die Gesellschaft durch den Prozess der Gerechtigkeit erhalten. Sie entlarvt das neue System als reinen Sadismus, wie den des Folterers, der seine Arbeit liebt. Dies erklärt auch die Gründe für das angewandte System fremder Werte.

Der größte Beweis für die böswillige Absicht und den ritualisierten Missbrauch, die in das neue Sozialkreditsystem eingebaut sind, ist sein weitgehend zwingender Charakter – vor allem die Auferlegung unpopulärer Ansichten als Grundlage der neuen „Tugend“. Warum sagen wir das?

Eine gutartige algorithmische Technokratie stößt nicht auf ein Hindernis bei der Bewertung der Mainstream-Ansichten der Gesellschaft, da diese bereits durch Facebooks Analyse der sozialen Einstellungen bekannt sind, die die Trump-Kampagne gekauft hat, um die perfekte populistische Kampagne im Jahr 2016 zu schaffen. Das bedeutet, dass die Strafjustiz selbst für die Massen nicht notwendig wäre, da Normen per Definition populär und allgegenwärtig sind.

Um die Zufügung von Schmerz zu maximieren und ein System der Masseninhaftierung auf der Grundlage eines „sozialen Netzes“ zu rechtfertigen, wird daher eine anti-populäre, von Minderheiten abgeleitete Wertekonzeption bevorzugt.

Aber das Böse basiert auf Macht über, nicht auf Zustimmung (d.h. Freiheit als Macht mit), und der beste Weg, um sicherzustellen, dass es sich um eine besonders verdrehte Auffassung von Macht handelt, als fetischisierter und ritualisierter Sadismus, ist, das abstoßendste und antihumane „Wertesystem“ als Grundlage zu verwenden.

Das Problem ist, dass in einem universalisierten, zentralisierten Top-Down-System ein auf Zustimmung basierendes Wertesystem nicht vertreten werden kann. Lokale und dezentralisierte Systeme sind mit zustimmungsgesteuerten Machtpraktiken vereinbar. Diese Sichtweise war im liberalen Denken des 19. Jahrhunderts grundlegend, z. B. in John Stuart Mills „Experiments in Living“, und spiegelt sich in der US-Verfassung mit ihrer Übertragung von Befugnissen an die Bundesstaaten wider, die Gesetze erlassen können, die die real existierenden Werte der Bürger des Staates widerspiegeln.

Hier liegt das größte Problem: Die extremen freiheitlichen Werte passen nicht zum Paradigma. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der Amerikaner als sozial konservativ gilt, provoziert die Landung der Eliten auf ein autoritäres neues linkes Wertesystem eine enorme Opposition.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, libertäre Werte nicht nur als minoritär, sondern auch als sozial abweichend zu betrachten, und zwar von der herrschenden Klasse. Mit dieser Abweichung geht eine Fetischisierung und Ritualisierung des Prozesses einher. Anstatt die soziale Spaltung entlang einer Links-Rechts-Achse zu sehen, ist es daher zutreffender, die Spaltung als oben und unten zu betrachten, wobei die herrschende Klasse an der Spitze nur das Simulakrum einer populären „linken“ Unterstützung schafft.

Kafkas Gemeinschaftsnormen vs. Stammesgesellschaft

Was wir bei der herrschenden Klasse beobachten, ist die absichtliche Durchsetzung von unsozialen, antihumanen und unpopulären Ansichten.

Im Allgemeinen hat eine Person, der es an Tugendhaftigkeit mangelt, nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber wir nehmen sie als zwei getrennte Kategorien wahr, weil die „Zivilisationen des Maßstabs“ mit ihrer Anonymität zu dieser Zweiteilung führen.

Stammes- und Kleingesellschaften unterschieden ebenso wie heute eng verbundene Gemeinschaften weniger stark zwischen Rechtmäßigkeit und Tugend. Anstatt zwei verschiedene Kategorien zu unterscheiden, kann man sich diese besser in einem auf Sitten und Gebräuchen basierenden Spektrum von Gemeinschaftsnormen vorstellen, das von inakzeptabel über akzeptabel bis hin zu bevorzugt und geehrt reicht.

Aber die Version des Sozialkredits durch die Elite ist eine katastrophale Umsetzung dieser alten Methode. Sozialer Kredit funktioniert nur auf lokaler, basisorientierter Ebene, wo die Bräuche in Bezug auf Normen und Abweichungen einvernehmlich abgeleitet und organisch von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Sie passen gut zu dem Paradigma, in dem sie angesiedelt sind. Deshalb konzentriert sich unsere zentrale These auf ein alternatives, dezentrales 4IR und IoT, das an der Basis von den Gemeinschaften, denen es dient, kontrolliert wird – eine Art Archäofuturismus.

Die genauen Spielregeln für das Leben in der Gesellschaft müssen klar dargelegt werden. Wir können die kafkaesken „Sozialkredite“ und „Gemeinschaftsstandards“ sehen – sie werden nie in sinnvoller Weise festgelegt. Wenn sie spezifiziert würden, könnte man über ihre Anwendbarkeit streiten. Könnte man über ihre Anwendbarkeit streiten, so würde dies der Forderung nach einem Berufungssystem oder einem kontradiktorischen Rechtssystem Tür und Tor öffnen.

Die soziale Anerkennung hebt die Unterscheidung zwischen Rechtmäßigkeit und Tugend sowie zwischen Rechten und Privilegien auf. Wir haben dies bereits bei der absichtlichen Vermischung von Rechten und Privilegien durch „Gesundheitsexperten“ wie Leana Wen von CNN gesehen, die den Covid19-Resetismus und sein Zwangsimpfungsprogramm fördern.

Die neue Technokratie schafft das kontradiktorische Rechtssystem, die Veröffentlichung von Gesetzen und andere extravagante Entwicklungen seit Hammurabi vor 3800 Jahren ab.

Darüber hinaus hat die herrschende Klasse absichtlich schlechte Soziologie betrieben, indem sie das Wertesystem einer Zivilisation im Verfall und Niedergang als das Wertesystem bezeichnete, das uns die Brücke zur (4IR) der Zukunft schlägt – ein „hartes Problem“, mit dem ihre Marxsche Analyse konfrontiert ist. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Fall von falscher Anpassung der Werte an das Paradigma.

Wir denken fälschlicherweise, dass der Sozialkredit ein System ist, das eines Tages auf einen Schlag mit einem klar definierten Punktesystem eingeführt werden wird. Das wird es nicht geben.

Die Korporatisierung der öffentlichen Sphäre hat zur Begründung der Zensur durch „Gemeinschaftsrichtlinien“ geführt.

Diese Gemeinschaftsrichtlinien werden nie in Bezug auf einen „Streik“ spezifiziert. Dadurch wird der unsichtbare „Einspruchs“-Prozess zu einer oberflächlichen Übung des Kriechens zur Befriedigung eines unbekannten Gottes.

Die Urheber von Inhalten zensieren sich bereits selbst in diesem privatisierten öffentlichen Raum, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt.

Arbeitgeber durchforsten seit geraumer Zeit die sozialen Medien von Bewerbern, um nach Meinungen und Aktivitäten zu suchen, die nicht erwünscht sind.

In Australien und Neuseeland klopft die Polizei an Türen und nimmt sogar Personen fest, die sich in sozialen Medien geäußert haben. Diese Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und sozialen Medien ist verhängnisvoll. Schon bald werden die Strafverfolgungsbehörden Verhaftungen vornehmen, wenn gegen die (nicht genannten) Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen wird.

Der berechtigte Widerstand gegen das kommende soziale Kreditsystem, das bereits da ist, ist daher leicht zu erklären.

Die Moderne wird auch mit dem Sturz der Landaristokratie und dem Aufstieg einer Finanzplutokratie neben einer Klasse von Industriellen während der ersten industriellen Revolution in Verbindung gebracht. Seit den Anfängen der Zivilisation waren Stadtstaaten wie Babylon mit ihrer Größe und Anonymität ein Ort, an dem das Verhalten des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ das Gesetz war. Verschiedene Formen von korrumpiertem „anständigem“ Verhalten, der Ursprung des Tugendwahns, wurden gebilligt und de facto durchgesetzt. Es entstand die Idee von Verbrechen ohne Opfer und die Schaffung von zwei Kategorien: malum in se (echte moralische Verbrechen) und malum prohibitum (technische Verstöße).

Dies bedeutete, dass der Anschein eines guten Rufs durch auffällige Menschenfreundlichkeit erkauft werden konnte, dass aber auch die Gesetze selbst durch die Zahlung von Bestechungsgeldern mutwillig verletzt werden konnten.

Gesellschaften, die eine gewisse Größe aufweisen, haben diese Art von sozialem Kreditsystem, das als eine Art geschichtetes Klassensystem funktioniert, effektiv gerechtfertigt und gefördert: Regeln für dich, aber nicht für mich. Wir sehen dies heute beim Maskierungssystem.

Das neue Zweiklassensystem – kränkliche Schweiger und tugendhafte Herrscher – Arturo Holmes/MG21/Getty Images

Alles in allem können wir abschließend sagen, dass das kommende Sozialkreditsystem auf einer Technokratie basiert, die ihre eigenen realen moralischen Verbrechen legalisiert hat und den Rest der Gesellschaft durch technische Verstöße reguliert, sowohl als – als auch auf individueller Ebene verinnerlicht – legal -moralisches Versagen und ewige Schuld. Es stellt nicht nur einen „Reset“ des oder innerhalb des Industriezeitalters dar, sondern importiert heimlich vorzivilisatorische Methoden der sozialen Regulierung, die gewisse Unterschiede, die in der Zivilisation entstanden und durch die Moderne verstärkt wurden, auslöschen, verbunden mit dem Verlust einer gegnerischen Justiz ohne Änderung des 6. Zusatzartikels. All dies führt zu etwas noch nie dagewesenem, einem postzivilisatorischen Modell, in dem die Menschheit abgeschafft wird.