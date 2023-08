Niemals vergessen: Während des Covid zeigten die Linken ihr wahres autoritäres Gesicht

Von Brandon Smith

Wenn ich an die ersten Tage der Covid-Pandemie zurückdenke, vermute ich, dass die meisten Menschen, sogar viele Konservative und Anhänger der Freiheitsbewegung, eine gesunde Besorgnis über die Auswirkungen des Virus und das Potenzial für strukturelle Umwälzungen hatten, wenn es sich als so tödlich erweisen sollte, wie die Weltgesundheitsorganisation ursprünglich behauptete. Wenn Covid eine tödliche Infektionsrate von 3 % oder mehr hätte, wie die Weltgesundheitsorganisation warnte, wäre der Schaden groß genug, um unsere Welt für viele Jahre zu verändern.

Jeder, der sich nicht zumindest teilweise Sorgen über eine biologische Katastrophe (oder biologische Kriegsführung) machte, war wahrscheinlich ein Idiot. Wer klug war, war vorbereitet. Doch nach einigen Monaten der Ausbreitung des Virus und nach der ersten Flut von wissenschaftlichen Daten wurden einige Tatsachen klar:

1) Die Abriegelungen trugen nicht dazu bei, die Ausbreitung zu stoppen, sie zerstörten lediglich unsere Wirtschaft.

2) Die Masken waren nutzlos und trugen nicht dazu bei, die Übertragung des Virus zu verhindern.

3) Die IFR von Covid lag bei winzigen 0,23 %, und dabei sind die Todesfälle durch Begleiterkrankungen, die fälschlicherweise als Covid-Todesfälle bezeichnet wurden, noch gar nicht berücksichtigt.

4) Die Impfstoffe haben die Übertragung bei Millionen von Menschen nicht verhindert. Sie haben die Infektion in vielen Fällen nicht verhindert, und zahlreiche geimpfte Menschen sind an dem Virus gestorben. Und nicht nur das: Ungeimpfte Menschen mit natürlicher Immunität waren besser geschützt als diejenigen, die den Impfstoff und Auffrischungsimpfungen erhielten.

5) Studien zeigen, dass die Impfstoffe viel häufiger gefährliche Nebenwirkungen verursachen, als die CDC zugegeben hat.

Alles, was uns die Regierungsbeamten während der Pandemie erzählt haben, war eine Lüge. Es war kein Fehler, es war kein bürokratisches Durcheinander, es war eine Lüge. Sogar nachdem diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, machten sie weiter – sie sperrten Menschen ein, hielten sie unter Mundschutz und versuchten sogar, die Bevölkerung mittels Zwang die Injektion zu verabreichen. Es gab auch republikanische Politiker, die sich der Panik anschlossen, viele von ihnen Neokonservative (falsche Konservative). Die Mehrheit der roten Bundesstaaten hob die Beschränkungen jedoch schnell wieder auf, nachdem die widersprüchlichen Daten veröffentlicht worden waren. In der Zwischenzeit sahen die blauen Staaten lächerlich und paranoid aus, als sie verzweifelt an den Beschränkungen festhielten.

Ich glaube, der einzige Grund, warum Biden, die Demokraten und die globalistischen Institutionen schließlich aufhörten, war nicht, weil sie erkannten, dass ihre Wissenschaft falsch war; es war, weil sie erkannten, dass Millionen von Konservativen und Unabhängigen bereit waren, einen Schießkrieg um die Mandate zu beginnen, und sie wussten, dass sie verlieren würden.

Selbst heute, Monate nachdem Biden gezwungen wurde, den nationalen Notstand für Covid zu beenden, gibt es immer noch viele Menschen, die mit Mundschutz herumlaufen, sich immer in ihren Häusern isolieren und sich in den sozialen Medien darüber beschweren, dass die Öffentlichkeit die Pandemie-Hysterie hinter sich gelassen hat. Woher kommt dieses Verhalten? Und warum sind so viele Amerikaner (vor allem Linke) auf den autoritären Zug aufgesprungen, wenn es um Abschottung und Zwangsimpfungen geht?

Ich möchte hier die Psychologie solcher Menschen erforschen, weil ich glaube, dass es eine natürliche Tendenz der heutigen Öffentlichkeit ist, das Unbehagen über schreckliche Ereignisse schnell zu überwinden und die tieferen Auswirkungen zu ignorieren. Wir können nicht darüber hinwegsehen, weil das eigentliche Problem nie gelöst wurde. Dieselben Linken und Globalisten wurden nie für ihr Verhalten gerügt, sie mussten nie zugeben, dass sie sich geirrt hatten, und sie WERDEN es in Zukunft wieder mit denselben drakonischen Maßnahmen versuchen, wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird.

Hier ist, was meiner Meinung nach während des Covid-Kultes geschah…

Eine Waffe gegen die Verfassung

Die Linke ist heute schnell dabei, das Thema zu wechseln oder ihre autoritären Aktivitäten während des Covid zu leugnen. Das ergibt Sinn, denn sie betrachten die nächsten Wahlen als eine entscheidende Wahl und wollen, dass die Menschen vergessen, dass wir wegen ihrer Politik fast den Rest unserer verfassungsmäßigen Rechte verloren haben. Aber auch hier gilt: Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Dinge in Vergessenheit geraten. Hier ist eine Liste der schlimmsten Fehler der Linken und der Globalisten während der Pandemie:

Sie haben über die Wirksamkeit der Abriegelungen gelogen.

Sie haben über die Wirksamkeit der Masken gelogen.

Sie haben über die Wirksamkeit der Impfstoffe gelogen.

Sie haben darüber gelogen, wie umfangreich die Tests für die Covid-Impfstoffe waren.

Sie haben über die „Pandemie der Nichtgeimpften“ gelogen.

Sie erzwangen Abriegelungen AUSSERHALB von Orten, an denen es fast unmöglich ist, sich mit dem Virus anzustecken.

Sie versuchten, die Bevölkerung unter Hausarrest zu stellen.

Sie setzten in einigen Bundesstaaten Gesetze auf den Weg, um in den USA „Covid Camps“ zu errichten.

In einigen Ländern wurden tatsächlich „Covid Camps“ errichtet, nicht nur für Reisende, sondern für alle.

Sie haben sich verschworen, um umfangreiche Beweise zu unterdrücken, die das Wuhan-Labor in China mit dem Ausbruch der Krankheit in Verbindung bringen.

Sie (Regierung und Big Tech) haben sich verschworen, um soziale Medien als Instrument zur Massenzensur widersprüchlicher Daten zu nutzen.

Sie nutzten die Algorithmen von Suchmaschinen, um alle gegenteiligen Informationen zu unterdrücken.

Wie viele Linke offen zugaben, bestand das Ziel darin, den Ungeimpften das Leben so schwer zu machen, dass sie sich schließlich beugen würden, um zu überleben. Auf diese Weise konnten die Eliten des Establishments und der Linken behaupten, die Menschen hätten sich „freiwillig“ für die Impfung entschieden und niemand sei dazu gezwungen worden. Was sie wirklich meinten, war, dass niemand mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, aber wir alle wussten, dass diese Drohung als Nächstes kommen würde. Tatsächlich zeigten Umfragen, dass ein großer Prozentsatz der Demokraten bereit war, die Bill of Rights ganz abzuschaffen und den Ungeimpften den Krieg zu erklären…

Schließlich unterstützte die große Mehrheit der Linken Bidens Durchführungsverordnung über Impfpässe für Arbeitnehmer in Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten, die letztlich zu Impfpässen für alle geführt hätte. Dies hätte die Verfassung, wie wir sie kennen, zerstört und eine Gesellschaft geschaffen, in der die wirtschaftliche Teilhabe vollständig von der Regierung kontrolliert wird. All dies wäre gerechtfertigt gewesen wegen eines Virus mit einer durchschnittlichen Sterblichkeitsrate von nur 0,23 %.

Da die politische Linke die Bill of Rights als Hindernis für die meisten ihrer politischen Ziele ansieht, behaupte ich, dass sie die Pandemie einfach als Mittel zur Abschaffung der verfassungsrechtlichen Schutzbestimmungen sah, die sie ohnehin schon immer abschaffen wollte.

Die psychisch Kranken haben das Land übernommen

Es wird geschätzt, dass etwa 23% der US-Bevölkerung an mindestens einer psychischen Erkrankung leiden. Im Durchschnitt leiden etwa 3% der Bevölkerung an psychotischen Episoden und 1% der Bevölkerung ist vollständig psychopathisch (unfähig zur Empathie und mit Freude am Leiden anderer). Amerika ist eine kranke Nation voller psychisch kranker Menschen, und es gibt derzeit keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen.

Stattdessen werden psychisch Kranke hochgehalten, vergöttert und mit linken Methoden gefördert, während gewalttätige Kriminelle immer wieder auf die Straße gelassen werden. Schauen Sie sich die Großstädte an der Westküste der USA an, in denen eine progressive Politik betrieben wird, und Sie werden den beunruhigenden Niedergang sehen. Aber was hat das mit der medizinischen Tyrannei unter Covid zu tun?

Die politische Linke benutzt die psychisch Kranken als Knüppel, als leicht manipulierbares Werkzeug, um Chaos zu stiften. Das Establishment und die Medien haben das Feuer der Paranoia geschürt. Sie benötigten den verrückten Mob als Waffe, um den Rest des Landes in Angst und Schrecken zu halten. Sie benötigten die gute kleine Stasi, die immer aufpasste, immer korrigierte, immer diejenigen anschrie, die keine Maske trugen, immer diejenigen angriff, die sich nicht impfen lassen wollten, immer diejenigen verhöhnte, die sich über wissenschaftliche Ungereimtheiten ausließen.

Im Gegenzug gab das Establishment den psychisch Kranken das Gefühl, normal zu sein. Für einen flüchtigen Moment wurde den labilsten und narzisstischsten Menschen auf diesem Planeten das Gefühl gegeben, auf der richtigen Seite der Geschichte und der Rationalität zu stehen. Es war eine parasitäre Rückkopplungsschleife, die beinahe die letzten Reste Amerikas zerstört hätte.

Winzige Tyrannen, die um die Reste vom Tisch der Globalisten betteln

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Menschen auf der Welt – diejenigen, die Macht über andere haben wollen, und diejenigen, die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. Progressive Ideologie scheint ein fruchtbarer Boden für „kleine Tyrannen“ zu sein: Menschen, die keine individuelle Macht haben, die kaum etwas erreichen und keinen nennenswerten Einfluss ausüben können, die aber dennoch von der Idee besessen sind, die Welt um sie herum im Kleinen zu regeln. Diese Menschen sehen Krisen und staatliche Überregulierung eher als Chance denn als Bedrohung.

Es gibt auch Menschen, die ihr Leben als so uninteressant und unaufregend empfinden, dass sie dazu neigen, Katastrophen und Konflikten zuzusehen. Für sie waren der Ausbruch der Rinderpest und die Abriegelungen ein Moment, der ihrem Leben einen „Sinn“ gab. Ja, es ist traurig und erbärmlich, aber so geht es vielen Menschen dort draußen, die mit ihrer Unbekanntheit und dem Mangel an Einkommen zurechtkommen müssen.

Diese Opportunisten wollten nicht, dass die Pandemie endet. Sie wollten, dass sie ewig weitergeht, denn dann könnten sie sich von der Machtverschiebung des Establishments ernähren. Sie könnten die Reste vom Tisch der Globalisten einsammeln und sich wie Aas am Leichnam unserer Republik laben. Das Motiv? Selbstsüchtige Eitelkeit, das ist alles.

Das alles könnte sich wiederholen. Die großen und kleinen Tyrannen sind immer noch da draußen und warten auf die nächste Krise, das nächste Panikereignis, um die Öffentlichkeit aus der Reserve zu locken. Ein weiteres virales Ereignis ist unwahrscheinlich, aber sie scheinen bereit zu sein, Klimawandel, Krieg und wirtschaftliche Turbulenzen als den nächsten großen „Reset“-Knopf zu benutzen. Letztlich wird sich die Art und Weise, wie liberale Menschen mit der autoritären Linken interagieren, dramatisch ändern müssen. Es ist klar, dass wir nicht dasselbe Land oder dieselbe Zivilisation teilen können. Unsere Werte widersprechen sich fundamental. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Funke einen Feuersturm auslöst.