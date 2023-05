Niemand entkommt der Neuen Moral

Nicht einmal Bastarde in privaten WhatsApp-Gruppen

Mattias Desmet

Eine kontroverse Nachricht hier in Belgien: neun Lehrer einer belgischen Sportschule wurden suspendiert, weil sie in einer privaten WhatsApp-Gruppe homophobe, sexistische und rassistische Nachrichten ausgetauscht hatten. Whistleblower“ hatten sich bei der Schulleitung beschwert, dass sie solche Nachrichten über Kollegen und Schüler austauschten. Die Lehrer wurden sofort vorsorglich suspendiert, und es wurde eine Untersuchung über unangemessenes Verhalten eingeleitet.

Ich habe sofort die Stirn gerunzelt. Ich weiß nicht wirklich, wie sexistisch und rassistisch diese Lehrer wirklich sind. Wenn man den Schlagzeilen glauben darf, sind sie ziemliche Ungeheuer. Wie auch immer, wenn ich die Zeitungen lese, dann bin ich selbst auch ein rechtsextremer Ideologe des Antiregierungsextremismus. Das wusste ich selbst nicht, bis ich es in den Zeitungen las. Das nur nebenbei.

Aber was mich besonders stutzig gemacht hat, ist, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob das, was diese Lehrer in einer privaten WhatsApp-Gruppe sagen, tatsächlich von irgendjemandem überprüft werden sollte. Die Menschen sagen im Privaten eine ganze Menge. Und im tiefsten Inneren sind wir zwar alle Gott, aber wir sind auch alle ein bisschen Abschaum.

Manchmal träumen wir sogar davon, andere in ihrem Privatleben auszuspionieren und sie für das zu bestrafen, was sie in ihrem Innersten tun. Ich höre einige denken: „Deshalb muss die Regierung so wachsam sein. Und außerdem geben wir diesen Bastarden am Ende keine Schuld. Der Dreck steckt einfach in ihrer Hirnbiochemie. In Wirklichkeit brauchen sie nur Hilfe. Wir müssen noch ein wenig auf die richtige Pille warten, aber wir haben schon etwas in der Apotheke, das ihnen einen Schubs in die richtige Richtung geben kann“.

Ein paar Tage später runzelte ich noch mehr die Stirn. Dann las ich in den Zeitungen, dass die Polizei einige dieser Lehrer aufgesucht hatte, um ihre Handys zu beschlagnahmen. Offenbar hatte auch die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Das ist natürlich völlig logisch. Wenn man als Gesellschaft entschieden hat, dass jemand eine Gefahr für die Neue Moral darstellt, weil er in einer privaten WhatsApp-Gruppe etwas sagt, dann können Justiz und Polizei nicht zurückstehen.

Und es gibt viele, die begeistert applaudieren. Abschaum muss ausgerottet werden. Dafür gibt es keine sicheren Räume oder geschlossene WhatsApp-Gruppen. Die Neue Moral ist hundertprozentig richtig – sie sollte nicht weniger ambitioniert sein. Und die Leute, die zufrieden sind, dass eine Bande von Bastarden entlarvt wurde, sind natürlich rein bis in den Kern ihrer Biochemie.

Aber ich möchte nur auf eines hinweisen: Die Dynamik, die sich jetzt abspielt, verschont letztlich niemanden. Keiner hat die Kontrolle über sie. Nicht einmal diejenigen, die sie mit Begeisterung mitmachen. Ehe sie sich versehen, entdecken diese Leute manchmal zu ihrem eigenen Erstaunen, mit oder ohne polizeiliche Hilfe, dass sie selbst ein Stück Abschaum in den Tiefen ihres eigenen Verstandes sind.

Und auch bei ihrer öffentlichen Hinrichtung wird eine Masse reiner Neubürger zustimmend in die Hände klatschen. Die Begeisterung für die Neue Moral wird schließlich so groß, dass jeder jeden auf das Schafott bringen kann.

Genau das ist das Hauptmerkmal der Massenbildung: Sie saugt alle Solidarität aus dem Band zwischen den Menschen heraus und injiziert sie in das Band zwischen Mensch und Kollektiv (d.h. dem Staat). Auf lange Sicht verarmt dadurch sogar die intimste aller menschlichen Bindungen, die Bindung zwischen Mutter und Kind, und die Mütter fühlen sich mehr mit der Masse solidarisch als mit ihrem eigenen Fleisch und Blut. Denn wenn Sie einen kleinen unmoralischen Bastard auf die Welt gebracht haben, ist es Ihre Verantwortung, ihn auch von seiner mangelnden biochemischen Reinheit zu heilen. Das ist die Aufgabe einer neuen Mutter, nicht wahr, dafür zu sorgen, dass ihr Nachwuchs den Regeln der neuen Moral folgt?

Und das kann wörtlich genommen werden. In einem Gespräch, das ich mit der iranischen Schriftstellerin Shohreh Feshtali geführt habe, erzählt sie, wie sie es im Iran aus der ersten Reihe erlebt hat, als Zeugin bei den Hinrichtungen von Kindern, die von ihren Eltern während der Schreckensherrschaft von Ayatollah Khomeini denunziert wurden. Ich weiß natürlich, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Abgesehen davon, dass sich während der Coronavirus-Krise Familienmitglieder gegenseitig bei der Polizei anzeigten, wenn sie überzeugt waren, dass sich jemand nicht korrekt an die Regeln hielt, und dass die Zahl der Bürger, die einander verpfeifen, auch allgemein stark zunimmt, gibt es davon keine Spur, oder?

Diese Entwicklung hat im Vorfeld aller totalitären Systeme stattgefunden. Sie alle gehen von einer übermäßigen Identifikation mit einer Ideologie aus, in der eine überstrenge Moral und eine neue „Reinheit“ im Mittelpunkt stehen und der ein Teil der Bevölkerung fanatisch zustimmt. Mit anderen Worten, sie durchlaufen alle den gleichen Prozess der Massenbildung. Und er endet immer auf die gleiche Weise.

Ich weiß natürlich auch, dass es gefährlicher Unsinn ist, zu behaupten, dass hier ein Prozess der Totalitarisierung im Gange ist. Der Vergleich mit der paranoiden Atmosphäre, die in der Sowjetunion und in Nazideutschland in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts langsam aufkam, macht keinen Sinn. Menschen, die solche Vergleiche anstellen, sollten sofort umerzogen werden. Vorzugsweise in einem Lager.

Was ich hier schreibe, ist natürlich nicht neu. Ich habe all dies bereits in dem Buch Die Psychologie des Totalitarismus beschrieben. Dieses Buch ist inzwischen im Kurs „Kritik der Gesellschaft und Kultur“ an der Universität Gent verboten worden. Berichtigung: Einem Professorenkollegen zufolge ist mein Buch nicht verboten – es darf nur nicht mehr verwendet werden. Richtig. Verzeihen Sie mein Missverständnis. Ich verspreche, dass ich mich sofort für einen Kurs über doppeltes Denken einschreiben werde. Darin bin ich noch nicht gut genug, um an der neuen Gesellschaft teilzunehmen.