»Wir wissen, wie sehr er sich um Kinder sorgt«! Investor enttarnt Bill Gates und wird sofort verhaftet!

Während der Jahresversammlung am letzten Samstag von Berkshire Hathaway in Omaha wurde Peter Flaherty das Mikrofon abgeschaltet und er wurde verhaftet und gewaltsam aus der Arena entfernt.

Flaherty, Vorsitzender des National Legal and Policy Center, wurde unterbrochen, woraufhin er erklärte, dass er nicht zensiert werden möchte. Warren Buffett, der Big Boss von Berkshire Hathaway, sagte darauf, er könne seine Rede fortsetzen, sofern er nicht länger als drei Minuten sprechen würde.

Als er begann, über die Beziehung zwischen Bill Gates, einem engen Freund von Buffett, und dem pädophilen Jeffrey Epstein zu sprechen, wurde Flaherty sofort von zwei Sicherheitsbeamten angesprochen. Er wurde aufgefordert, den Saal zu verlassen.

Flaherty rührte sich nicht von der Stelle, woraufhin ein Polizeibeamter ihn am Arm packte und festnahm. Er wurde aus dem Saal geführt.

Here is video of that speaker/shareholder, Peter Flaherty of National Legal and Policy Center, getting quickly escorted away to be arrested. Is this a free country or not?! #berkshire #gates #NLPC pic.twitter.com/zY7suyo3LO