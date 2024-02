Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind

Von David Bell

Ein Slogan, der scheinbar von einem fiebrigen Erdferkel entwickelt wurde, das Pilze gegessen hat, taucht immer wieder in der öffentlichen Gesundheit und Politik auf, als hätte er eine Bedeutung. Er dient nicht nur als Beweis dafür, dass verwirrte Erdferkel immer noch viele Menschen überlisten können, sondern hilft auch zu klären, ob jemand, der über Pandemien spricht, profitorientiert oder überfordert ist. Es gibt einige Abwandlungen des Begriffs, der ursprünglich wie folgt geprägt wurde:

Keiner ist sicher, solange nicht alle sicher sind.

Alle legen im Wesentlichen nahe, dass alle das Gleiche machen müssen, weil die betreffende Sache sonst nicht funktionieren würde. Diese „Sache“ ist etwas, das für jemanden profitabel ist (Erdferkel sind bekannte Investoren), und dieser „jemand“ reicht von pharmazeutischen Unternehmen und Philanthro-Kapitalisten bis zu angestellten Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens; sie alle profitieren davon, dass mehr Steuergelder in die öffentliche Gesundheit umgeleitet werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ihr prominentester Vertreter und spiegelt das neue öffentlich-private Geschäftsmodell wider. Die WHO arbeitet in Genf mit dem Weltwirtschaftsforum zusammen, einem Unternehmensclub, der sich eng an den profitablen Ansatz der Angst vor der Katastrophe im Gesundheitswesen anlehnt. Das Verständnis von Armut ist vielleicht nicht die gelebte Erfahrung der WHO-Zentrale, aber die Konzentration von Reichtum ist es ganz sicher.

Die Phrase ist sehr erfolgreich. Er wird auf den Websites mehrerer großer internationaler Gesundheitsorganisationen (z. B. Gavi, CEPI, Unicef) und von scheinbar geistlosen Medien wiederholt. Er ist auch clever; er verleiht einem Programm, das speziell zur Anhäufung von Macht und Reichtum entwickelt wurde, einen tugendhaften Anstrich. Ihr Erfolg hängt ganz davon ab, dass die Zuhörer entweder nicht nachdenken, sich nicht darum kümmern oder sich zu entmachtet fühlen, um sich zu wehren. Das sagt viel über unsere Zeit und den aktuellen Stand der internationalen öffentlichen Gesundheit aus.

Um das zu verdeutlichen, sollten wir den Slogan ein wenig in seinem ursprünglichen Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff zerlegen: Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind.

„Niemand ist sicher bis….„. Das bedeutet, dass der Impfstoff die Geimpften nicht vor der Krankheit schützt, gegen die er wirkt. Wenn dies der Fall wäre, dann wären sie sicher. So sollen Impfstoffe auch funktionieren. Die WHO behauptet, dass die Covid-19-Impfstoffe die Geimpften nicht schützen. „…bis alle sicher sind.“ Um eine Person durch die Impfung einer anderen zu schützen, muss der Impfstoff die Übertragung blockieren. Aber wenn es eine Sache gibt, die alle Seiten bei den mRNA-Covid-19-Impfstoffen akzeptieren, dann ist es die, dass die Geimpften immer noch übertragen können.

Dieser Slogan macht also im Covid-Kontext keinen Sinn und ist, wenn überhaupt, eine „Anti-Vax“-Aussage.

Neuere Varianten fördern die Abzweigung von Dutzenden Milliarden Dollar, um die wachsende internationale Bürokratie zu finanzieren, die durch die Änderungsentwürfe der WHO zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und den vorgeschlagenen Pandemievertrag (Abkommen) unterstützt werden soll. Die Weltbank, die ebenfalls von diesem pseudowissenschaftlichen Debakel profitieren will, bezeichnet dies als „Risiko wird überall zum Risiko“ – d. h. ich sollte von anderen, unabhängig von ihren Bedürfnissen oder Sorgen, verlangen, dass sie meinen Bedürfnissen Vorrang einräumen und mein Risiko beseitigen.

Nach einem Jahrhundert, in dem verbesserte Lebensbedingungen, sanitäre Einrichtungen, Ernährung und Antibiotika Infektionskrankheiten drastisch reduziert haben, soll die Öffentlichkeit glauben, dass sie nicht mehr sicher sein kann, bis alle überwacht und wie Kriminelle eingesperrt sind. Sie können dann den vorgeschriebenen „100-Tage-Impfungen“ unterzogen werden, die ihnen unter Umgehung der normalen Vorschriften und Tests einen Teil ihrer streng überwachten Freiheit zurückgeben. Dies verspricht enorme Gewinne für die Konzerne und Investoren, die dies fördern.

Abgesehen von dem Aspekt, dass Menschen und Institutionen die Armen im Namen der Tugend ausrauben, hat diese Geschichte noch eine dunklere Seite. Wir sind nicht sicher, weil andere nicht gehorcht haben“ – das ist die gleiche Botschaft und die gleiche Absicht. Die Parade von Politikern, Meinungsmachern und Medienkommentatoren während der Covid-Kampagne, die sich für die Ausgrenzung und den Sündenbockstatus derjenigen einsetzten, die den Menschenrechten Vorrang vor der Profitgier der Unternehmen einräumen, war nicht gerade erbaulich. „Meine Krankheit ist deine Schuld“ ist ein Schlachtruf der Faschisten und ihrer Braunhemden in der gesamten Menschheitsgeschichte.

Die Öffentlichkeit für dumm zu halten und sie so zu behandeln, während dieselbe Öffentlichkeit Ihre Gehälter finanziert, ist rücksichtslos, unhöflich und respektlos. Die Förderung von Idiotie und Spaltung im Namen der öffentlichen Gesundheit zerstört das Vertrauen. Wahrscheinlich war es nicht wirklich ein verrücktes Erdferkel, das sich diesen Slogan ausgedacht hat, sondern ein junger amoralischer Verhaltenspsychologe à la McKinsey. Bei der Verhaltenspsychologie, einer Form der Werbung, geht es darum, Menschen dazu zu bringen, unabhängig von ihrem rationalen Urteilsvermögen auf eine bestimmte Weise zu handeln. Die Anwendung dieser Methode im Gesundheitswesen spiegelt eine Fäulnis wider, die sich in der Gesellschaft ausgebreitet zu haben scheint.

Die Wahrheit spielt keine Rolle, und frühere Erfahrungen spielen keine Rolle, aber es geht darum, die Menschen dazu zu bringen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, in der Regel auf Geheiß eines Zahlmeisters. Die Medien, die in hohem Maße von denselben Sponsoren abhängig sind wie das Gesundheitswesen, sind eher dazu motiviert, solche Botschaften zu verbreiten, als sie zu analysieren und ihre Fehler aufzudecken.

Irgendwann wird die Öffentlichkeit schlau, und eklatante Unwahrheiten zerstören den Ruf derjenigen, die sie verbreiten. Da der „Konsens der Experten“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit zunehmend als eine von Eigeninteressen getriebene Täuschung angesehen wird, sehen wir, wie sie sich mit ihrer Rhetorik über die „Wiederherstellung des Vertrauens“ durch zunehmende Zensur zurückhalten. Mit Begriffen wie „Fehlinformation“ um sich werfend, behaupten sie nun, dass Information eher eine Bedrohung als eine Notwendigkeit sei; die „Infodemie“ der WHO.

So werden die meisten Menschen begreifen, dass Modelle, nach denen 20 Millionen Menschen durch Covid-Impfstoffe gerettet wurden, eher auf fehlerhaften Eingaben und Annahmen als auf der Realität beruhen, dass die Schließung von Arbeitsplätzen und Schulen in überfüllten Städten die Atemwegsviren nicht eindämmen, sondern unweigerlich zu mehr Armut und Unterernährung führen wird, und dass die Behauptung „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“ das Werk von Clowns und Scharlatanen ist. Diese Behauptungen werden von Leuten aufgestellt, die sich nicht um die Wahrheit scheren. Sie setzen auf Erfolg durch Psychologie und Zwang und nicht durch Integrität.

Je mehr Menschen sich der Farce bewusst werden, desto verzweifelter werden die Rufe nach Zensur und Zwang und die Versuche einer regelrechten Panikmache wie das Disease-X-Narrativ. Die Parolen werden sich immer weiter von der Realität entfernen, bis sie unter dem Gewicht ihrer eigenen Irrtümer zusammenbrechen. Die Öffentlichkeit wird der Täuschung überdrüssig werden und sich daran erinnern, dass die Dinge eigentlich besser wurden, bevor diese Täuschung begann. Oder irgendein gefährlicher Clown in einem Labor wird einen weiteren Krankheitserreger aushecken, um alles noch realer zu machen.

In beiden Fällen können wir es uns nicht leisten, dass diejenigen, die durch leere Parolen die Kontrolle übernehmen, das Sagen haben. Wir sollten ihnen den Respekt entgegenbringen, der ihnen gebührt. Wir werden nur dann wirklich sicher sein, wenn wir auf Integrität als Voraussetzung für ein öffentliches Amt und als Grundlage für die öffentliche Gesundheit bestehen. Das ist so nah oder so fern, wie wir es uns wünschen.