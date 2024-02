Das Schweigen der Verdammten

Von Chris Hedges

Unsere führenden humanitären und zivilgesellschaftlichen Institutionen, darunter auch große medizinische Einrichtungen, weigern sich, Israels Völkermord in Gaza anzuprangern. Dies entlarvt ihre Heuchelei und Komplizenschaft.

In Gaza gibt es kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr. Säuglinge sterben. Kindern werden ohne Anästhesie Gliedmaßen amputiert. Tausende von Krebspatienten und Dialysebedürftigen werden nicht behandelt. Das letzte Krebskrankenhaus in Gaza hat seinen Betrieb eingestellt. Schätzungsweise 50 000 schwangere Frauen haben keinen sicheren Ort für ihre Entbindung. Sie werden ohne Anästhesie per Kaiserschnitt entbunden. Die Zahl der Fehlgeburten ist seit Beginn des israelischen Angriffs um 300 Prozent gestiegen. Die Verwundeten verbluten. Es gibt weder sanitäre Einrichtungen noch sauberes Wasser. Krankenhäuser wurden bombardiert und beschossen. Das Nasser-Krankenhaus, eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser in Gaza, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Kliniken und Krankenwagen – 79 in Gaza und über 212 im Westjordanland – wurden zerstört. Etwa 400 Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter und medizinisches Personal wurden getötet – mehr als alle seit 2016 in Konflikten auf der ganzen Welt getöteten medizinischen Fachkräfte zusammen. Über 100 weitere wurden von israelischen Soldaten festgenommen, verhört, geschlagen und gefoltert oder sind verschwunden.

Israelische Soldaten dringen routinemäßig in Krankenhäuser ein, um Zwangsevakuierungen durchzuführen – am Mittwoch drangen Truppen in das al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis ein und forderten Ärzte und vertriebene Palästinenser auf, es zu verlassen – und treiben Gefangene zusammen, darunter Verwundete, Kranke und medizinisches Personal. Am Dienstag drangen israelische Soldaten, getarnt als Krankenhausmitarbeiter und Zivilisten, in das Ibn-Sina-Krankenhaus in Jenin im Westjordanland ein und ermordeten drei Palästinenser, während sie schliefen.

Die Kürzung der Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) – eine kollektive Bestrafung für die angebliche Verwicklung in den Anschlag vom 7. Oktober, bei dem 12 der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter getötet wurden – wird das Grauen noch beschleunigen und die Angriffe, den Hunger, die mangelnde Gesundheitsversorgung und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten im Gazastreifen zu einer Flutwelle des Todes werden lassen.

Die beweislosen Anschuldigungen, zu denen auch der Vorwurf gehört, dass 10 % aller UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen Verbindungen zu militanten islamistischen Gruppen haben, erschienen im Wall Street Journal. Die Reporterin, Carrie-Keller Lynn, diente in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF). Angesichts der zahlreichen Lügen, mit denen Israel seinen Völkermord rechtfertigt, darunter „geköpfte Babys“ und „Massenvergewaltigungen“, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine weitere Erfindung handelt.

Die Behauptungen, über die nur wenige Details bekannt sind, beruhen offenbar auf Geständnissen palästinensischer Gefangener – höchstwahrscheinlich nachdem sie geschlagen oder gefoltert wurden. Diese Anschuldigungen reichten aus, um 17 Länder, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Australien und Japan, dazu zu veranlassen, die Mittel für das wichtige UN-Hilfswerk zu kürzen oder zu verschieben. Das UNRWA ist das einzige, was die Palästinenser in Gaza vor einer Hungersnot bewahrt. Eine Handvoll Länder, darunter Irland, Norwegen und die Türkei, halten ihre Finanzierung aufrecht.

Acht der UNRWA-Mitarbeiter, die beschuldigt werden, an dem Angriff vom 7. Oktober im Süden Israels beteiligt gewesen zu sein, bei dem 1 139 Menschen getötet und 240 entführt wurden, wurden entlassen. Zwei wurden suspendiert. Das UNRWA hat eine Untersuchung zugesagt. Sie machen 0,04 Prozent des UNRWA-Personals aus.

Israel versucht, nicht nur das Gesundheitssystem und die Infrastruktur des Gazastreifens zu zerstören, sondern auch das UNRWA, das 2 Millionen Palästinenser mit Lebensmitteln und Hilfsgütern versorgt. Ziel ist es, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und die 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza ethnisch zu säubern. Hunderttausende sind bereits am Verhungern. Über 70 Prozent der Wohnungen wurden zerstört. Mehr als 26.700 Menschen wurden getötet und über 65.600 verletzt. Tausende werden vermisst. Etwa 90 Prozent der Vorkriegsbevölkerung des Gazastreifens wurden vertrieben, viele von ihnen leben im Freien. Die Palästinenser sind gezwungen, Gras zu essen und verseuchtes Wasser zu trinken.

Noga Arbell, ein ehemaliger Beamter des israelischen Außenministeriums, erklärte während einer Diskussion im israelischen Parlament am 4. Januar: „Es wird unmöglich sein, den Krieg zu gewinnen, wenn wir das UNRWA nicht zerstören, und diese Zerstörung muss sofort beginnen.“

„Das UNRWA ist eine Organisation, die das Problem der palästinensischen Flüchtlinge aufrechterhält“, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu 2018. „Sie hält auch das Narrativ des sogenannten ‚Rechts auf Rückkehr‘ aufrecht, mit dem Ziel, den Staat Israel zu beseitigen, und deshalb muss das UNRWA verschwinden.“

Ein ungenannter hoher israelischer Beamter lobte die Aussetzung der Finanzierung des UNRWA, betonte aber am Mittwoch, dass die Regierung nicht die Schließung des Hilfswerks fordere.

Seit Beginn der israelischen Angriffe wurden mehr als 152 UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet, darunter Schuldirektoren, Lehrer, Gesundheitspersonal, ein Gynäkologe, Ingenieure, Hilfskräfte und ein Psychologe. Über 141 UNRWA-Einrichtungen wurden in Schutt und Asche gebombt. Die Zahl der Todesopfer ist der größte Verlust an Personal während eines Konflikts in der Geschichte der Vereinten Nationen.

Die Zerstörung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und die gezielte Tötung von Ärzten, Krankenschwestern, Sanitätern und Personal ist besonders verabscheuungswürdig. Das bedeutet, dass die Schwächsten, die Kranken, Säuglinge, Verwundeten und Alten und diejenigen, die sie pflegen, oft zum Tode verurteilt sind.

Die palästinensischen Ärzte appellieren an Ärzte und medizinische Organisationen in aller Welt, die Angriffe auf das Gesundheitssystem zu verurteilen und ihre Einrichtungen zum Protest zu mobilisieren.

„Die Welt muss die Angriffe auf medizinisches Personal im Gazastreifen verurteilen“, schreibt der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Muhammad Abu Salmiya, der im November 2023 zusammen mit anderem medizinischem Personal von den Israelis verhaftet wurde, als er mit einem Konvoi der Weltgesundheitsorganisation (WHO) evakuiert wurde, und der weiterhin in Gewahrsam ist. „Diese Korrespondenz ist ein Aufruf an alle Menschen, an alle medizinischen Gemeinschaften und an alle Angehörigen der Gesundheitsberufe auf der ganzen Welt, diese krankenhausfeindlichen Aktivitäten in und um die Krankenhäuser herum zu beenden, was nach internationalem Recht, der UNO und der WHO eine zivile Verpflichtung ist.“

Aber diese Institutionen – mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen wie der American Public Health Association, die zu einem Waffenstillstand aufgerufen hat – haben entweder geschwiegen oder, wie Dr. Matthew K. Wynia, der Direktor des Center for Bioethics and Humanities an der University of Colorado, versucht, israelische Kriegsverbrechen zu rechtfertigen. Diese Ärzte – die es irgendwie akzeptabel finden, dass im Gazastreifen im Durchschnitt alle 10 Minuten ein Kind getötet wird – sind Komplizen des Völkermords und verstoßen gegen die Genfer Konvention. Sie befürworten den Tod als Lösung, nicht das Leben.

Robert Jay Lifton hat in seinem Buch „The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide“ schreibt, dass „Völkermordprojekte die aktive Beteiligung von ausgebildeten Fachleuten – Ärzten, Wissenschaftlern, Ingenieuren, Militärführern, Anwälten, Geistlichen, Universitätsprofessoren und anderen Lehrern – erfordern, die zusammen nicht nur die Technologie des Völkermords, sondern auch einen Großteil seiner ideologischen Begründung, seines moralischen Klimas und seiner organisatorischen Abläufe schaffen.“

Eine Gruppe von 100 israelischen Ärzten verteidigte im November 2023 die Bombardierung von Krankenhäusern im Gazastreifen mit der Behauptung, sie würden als Kommandozentralen der Hamas genutzt – ein Vorwurf, den Israel bisher nicht überprüfen konnte.

Die Dekane der medizinischen Fakultäten in den USA und führende medizinische Organisationen, insbesondere die American Medical Association (AMA), haben sich in die Reihen der Universitäten, juristischen Fakultäten, Kirchen und Medien eingereiht, die den Palästinensern den Rücken kehren. Die AMA hat eine Debatte über eine Waffenstillstandsresolution unter ihren Mitgliedern verhindert und zur „medizinischen Neutralität“ aufgerufen, obwohl sie diese aufgegeben hat, um den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu verurteilen.

Das Anprangern dieses Völkermords hat seinen Preis, den sie nicht zu zahlen gedenken. Sie haben Angst, angegriffen zu werden. Sie fürchten die Zerstörung ihrer Karrieren. Sie fürchten den Verlust von Finanzmitteln. Sie fürchten den Verlust ihres Status. Sie fürchten Verfolgung. Sie fürchten soziale Isolation. Diese Angst macht sie zu Mitwissern.

Und was ist mit denen, die ihre Meinung sagen? Sie werden als Antisemiten und Unterstützer des Terrorismus gebrandmarkt. Lara Sheehi, Professorin für klinische Psychologie an der George Washington University, wurde aus ihrem Job gedrängt. Dem ehemaligen Leiter von Human Rights Watch, Kenneth Roth, wurde ein Stipendium am Carr Center for Human Rights Policy in Harvard wegen seiner angeblichen „anti-israelischen Voreingenommenheit“ verweigert. Die Professorin Rabab Abdulhadi aus San Francisco wurde verklagt, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser einsetzte. Shahd Abusalama wurde nach einer bösartigen Verleumdungskampagne von der Sheffield Hallam University im Vereinigten Königreich suspendiert, obwohl die Institution später ihre Diskriminierungsklage gegen sie beilegte. Professor Jasbir Puar von der Rutgers University ist eine ständige Zielscheibe der Israel-Lobby und wird ständig schikaniert. Medizinstudenten und Dozenten in Kanada müssen mit Suspendierung oder Ausschluss rechnen, wenn sie Israel öffentlich kritisieren.

Die Gefahr besteht nicht nur darin, dass die israelischen Verbrechen angeprangert werden. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass der moralische Bankrott und die Feigheit der Institutionen und ihrer Leiter aufgedeckt werden.

Dies bringt mich zu Dr. Rupa Marya, einer Medizinprofessorin an der Universität von Kalifornien, San Francisco (UCSF), deren Aufruf, die Bombardierung von Krankenhäusern zu stoppen und die Auswirkungen des Zionismus als rassistische Ideologie zu untersuchen, eine Flut von bissigen Angriffen gegen sie auslöste, Angriffe, die von der medizinischen Fakultät, an der sie arbeitet, stillschweigend gebilligt wurden.

Sie wurde als Antisemitin verleumdet und von der Canary Mission ins Visier genommen, einer zionistischen Organisation, die versucht, die Karrieren von Studenten und Dozenten, die Israel kritisieren und die Rechte der Palästinenser verteidigen, zu diffamieren und zu zerstören. Ihr wurden Redeverpflichtungen entzogen und sie erhielt Todesdrohungen und Nachrichten wie: „Töte dich selbst, du zurückgebliebener, gieriger N*gger“, „Judenhasser“ und „Weiße Menschen sind die besten Menschen auf der Erde. You know this.“

Ihre Stellungnahme zu der Kampagne gegen sie finden Sie hier.

Es besteht ein auffälliger Kontrast zwischen der Behandlung von Dr. Marya und den Ärzten, die den Völkermord bejubeln. Der UCSF-Arzt Matt Cooperberg, der den Helen-Diller-Familienlehrstuhl für Urologie innehat, „mochte“ in den sozialen Medien Beiträge wie „REMOVE Palestinians FORM [sic] MAP“ und ein Zitat der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir: „Wir können den [sic] Arabern den Mord an unseren Kindern verzeihen. Wir können den Arabern nicht verzeihen, dass sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten“.

„Cooperbergs Stiftungsprofessur stammt von der Helen Diller Family Foundation, dem größten Spender der UCSF, die dem Gesundheitscampus bis heute rund 1,15 Milliarden Dollar geschenkt hat“, schreibt Marya. „Im Jahr 2018 wurde die Helen Diller Family Foundation aufgrund eines Fehlers in einem Steuerformular als Geldgeber der Canary Mission enttarnt. Die Stiftung hat nach dieser Aufdeckung versucht, ihre Verbindung zu löschen.“

Sie fährt fort:

Als Fakultätsmitglied an der UCSF hat der in Ungnade gefallene Dermatologe Howard Maibach mehr als 2.600 inhaftierte Schwarze und Braune mit Chemikalien in Experimenten behandelt, die an die Experimente erinnerten, die nur wenige Jahre vor seinem Medizinstudium in Pennsylvania vor Gericht standen. Dort studierte er bei Albert Kligman, der ihm beibrachte, wie man Schwarze für medizinische Experimente missbraucht, was in dem Horror-Sachbuch Acres of Skin ausführlich dokumentiert wurde. Maibach vertrat auch die Vorstellung von rassischen Unterschieden in der Hautfarbe und förderte damit rassistische Ideen aus der Pseudowissenschaft der Eugenik. Rasse ist ein soziales Konstrukt, das die Vorherrschaft festschreibt. Es handelt sich nicht um eine biologische Realität. Die meisten von Maibachs Experimenten wurden ohne informierte Zustimmung durchgeführt, und obwohl sich die UCSF entschuldigt hat, ist Maibach immer noch an der Universität von Kalifornien beschäftigt. Seine Familie unterstützt die Friends of the IDF, und er wird von Alan Dershowitz vertreten, der auch für die Bombardierung von Krankenhäusern in Gaza plädierte. Dershowitz versuchte, mich daran zu hindern, bei der ersten National Health Equity Grand Rounds der AMA zu sprechen, wo die Wissenschaftlerin Harriet Washington, die medizinische Experimente an Schwarzen untersucht, Maibachs rassistische Praktiken hervorhob. Nach der Ermordung von George Floyd haben Lehrkräfte, Auszubildende und farbige Studenten der UCSF die Geschichte von Maibach ans Licht gebracht, und viele haben ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie bei der großen Visite der Dermatologie weiterhin im selben Raum wie dieser Mann sitzen müssen. Aber das Problem ist nicht nur ein Mann. Es ist ein System, das es jemandem mit solchen Werten und Handlungen ermöglicht, weiterhin in unserer Lern- und Praxisgemeinschaft präsent zu sein.

Die Entmenschlichung der Palästinenser stammt aus dem Drehbuch aller kolonialen Siedlerprojekte, einschließlich unseres eigenen. Dieser Rassismus, bei dem farbige Menschen als „menschliche Tiere“ gebrandmarkt werden, ist in der DNA unserer Institutionen verschlüsselt. Er infiziert diejenigen, die für die Führung dieser Institutionen ausgewählt wurden. Er liegt im Kern unserer nationalen Identität. Sie ist der Grund, warum die beiden regierenden Parteien und die Institutionen, die sie unterstützen, auf der Seite Israels stehen. Sie nährt die perverse Logik, Waffen und Milliarden von Dollar zur Unterstützung der israelischen Besatzung und des Völkermords bereitzustellen.

Die Geschichte wird uns nicht wohlwollend beurteilen. Aber sie wird diejenigen verehren, die unter der Belagerung den Mut gefunden haben, Nein zu sagen.