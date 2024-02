Wenn die Meinungsfreiheit nicht mehr frei ist

Die Geschichte auf einen Blick

Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Strafanzeige gegen Hopkins wegen „Verbreitung von Propaganda, deren Inhalt geeignet ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“

Bei der Propaganda handelt es sich um zwei Tweets aus dem Jahr 2022, auf denen ein Bild mit einer Maske zu sehen ist, auf der ein Hakenkreuz schwach zu erkennen ist

In Deutschland sind Nazi-Insignien gesetzlich verboten, aber Äußerungen, die darauf abzielen, „verfassungsfeindlichen Aktivitäten entgegenzuwirken“, wie es Hopkins‘ Absicht war, sollen geschützt sein

Hopkins spricht offen über den pathologisierten Totalitarismus, der schleichend die Gesellschaft übernimmt; während der COVID-19-Pandemie kritisierte er Abriegelungen und COVID-19-Schussbefehle sowie die Zensur Andersdenkender

Wenn Bürger bestraft werden, weil sie die Politik der Regierung kritisieren, sollten wir uns alle Sorgen machen, dass die Regierenden uns etwas wegnehmen, das in einer freien Gesellschaft unerlässlich ist – den Dissens

C.J. Hopkins, ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romancier und politischer Satiriker mit Wohnsitz in Berlin, spricht offen über den pathologisierten Totalitarismus, der schleichend die Gesellschaft übernimmt. Während der COVID-19-Pandemie kritisierte er Abriegelungen und COVID-19-Schießbefehle ebenso wie die Zensur Andersdenkender.

In der Anfangsphase der Pandemie wurde Hopkins‘ Arbeit von YouTube und Facebook stark zensiert, was so weit ging, dass die Konten von Personen, die versuchten, Hopkins‘ Beiträge zu teilen, sogar gesperrt oder eingeschränkt wurden. Jetzt steht er vor einer weiteren Herausforderung für seine Freiheit und Autonomie, da er wegen eines satirischen Tweets strafrechtlich belangt wird.

Deutsche Regierung erhebt Anklage gegen Hopkins wegen Tweets

Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Strafanzeige gegen Hopkins wegen „Verbreitung von Propaganda, deren Inhalt geeignet ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“. Bei der Propaganda handelt es sich um zwei Tweets aus dem Jahr 2022, auf denen ein Bild mit einer Maske zu sehen ist, auf der ein Hakenkreuz zu erahnen ist. Der Journalist James Kirchick schreibt in The Atlantic:

„Die Behauptung, Hopkins fördere den Nationalsozialismus, indem er ein Hakenkreuz über eine Gesichtsmaske stülpt, ist absurd. Er tat eindeutig das Gegenteil: Er berief sich auf ein Symbol dessen, was weithin als die bösartigste und zerstörerischste Ideologie in der Geschichte der Menschheit angesehen wird, um seine – wenn auch theatralischen – Gefühle für die staatlich verordnete öffentliche Gesundheitspolitik auszudrücken, die ihm missfällt. Hopkins „verglich die Entwicklung eines Systems, das ich für totalitär halte, mit der Entwicklung eines anderen totalitären Systems, das wir alle kennen“, sagte er mir, ohne den Faschismus zu verherrlichen.“

In Deutschland verbieten jedoch nationale Gesetze Nazi-Insignien, weshalb Amazon den Verkauf von Hopkins‘ Buch „The Rise of the New Normal Reich“, in dem auch die Maske mit dem Hakenkreuz abgebildet ist, in Deutschland, den Niederlanden und Österreich verboten hat. Wenn Hopkins für schuldig befunden wird, könnte er mit einer Geldstrafe von etwa 4.000 Dollar oder einer 60-tägigen Gefängnisstrafe belegt werden. Kirchick schreibt:

Hopkins sieht seine Tortur als Teil einer umfassenderen „Kriminalisierung des Dissenses“, die die westliche Welt erfasst. Im Grunde genommen wird jeder prominente, halbwegs prominente und sogar ein kleiner Fisch wie ich, der die offizielle Ideologie, das Programm des Tages, in Frage stellt, zum Exempel gemacht“, sagte er mir. Gegen den Rat seines Anwalts veröffentlichte Hopkins die Tweets erneut in seinem Substack-Newsletter – und löste damit, wie er berichtete, eine zweite strafrechtliche Untersuchung aus, diesmal wegen Verharmlosung von Naziverbrechen.“

Beschleunigen sich die autoritären Maßnahmen in Deutschland?

In „The Rise of the New Normal Reich“ beschreibt Hopkins, wie Maßnahmen totalitärer Kontrolle auf der ganzen Welt normalisiert werden. Je nachdem, wo Sie leben, können Sie diese Dinge aus erster Hand erfahren oder auch nicht.

„Wenn Sie wissen, wie sich die Menschen in verschiedenen Ländern oder Staaten in den USA verhalten, gibt es viele Orte, an denen es völlig normal geworden ist, mit einer medizinisch aussehenden Maske herumzulaufen, und die Leute denken nicht zweimal darüber nach, Menschen auszusondern und zu verbannen und Impfvorschriften zu erlassen und dergleichen mehr.

All diese Maßnahmen, die während der Schock- und Angstphase eingeführt wurden, werden allmählich zu einem Teil des täglichen Lebens“, erklärte er in unserem Interview 2022.

„Wir werden darauf konditioniert, in unserem Leben herumzulaufen und uns vor irgendwelchen Krankheitserregern zu fürchten, die uns angreifen könnten, oder vor irgendwelchen Gesundheitsgefahren. Es ist wirklich eine umfassende Revision der Realität, und das ist beängstigend.“ Der Kern seines Arguments ist, dass das global-kapitalistische herrschende Establishment, das Hopkins als GloboCap bezeichnet, Angst als Strategie zur Kontrolle der Bevölkerung einsetzt.

In Deutschland, so Hopkins, haben sich die faschistischen Maßnahmen rasch beschleunigt. „Ernsthaft, wenn Sie nicht hier leben, haben Sie wahrscheinlich keine Ahnung, wie faschistisch die deutsche Gesellschaft und Kultur geworden ist“, schrieb er im November 2023, „und wie schnell die Transformation stattgefunden hat. Er begann im Frühjahr 2020 mit der Einführung der ‚Corona-Maßnahmen‘ und hat sich seither intensiviert.“

„Die Phase des Schocks und der Ehrfurcht, die wir in den Jahren ’20 und ’21 erlebt haben, ist vorbei“, sagte Hopkins in unserem Gespräch. „Man kann diese Art von Schock und Ehrfurcht nicht ewig aufrechterhalten. Was wir jetzt erleben, ist eigentlich die Normalisierung der Pathologisierung der Gesellschaft.“ Auch die Vorwürfe gegen Hopkins scheinen unbegründet, denn selbst in Deutschland sind Nazi-Bilder für bestimmte Zwecke erlaubt, unter anderem um verfassungsfeindlichen Aktivitäten entgegenzuwirken. Kirchick weiter:

„Obwohl er die US-Staatsbürgerschaft behält, hat Hopkins‘ Fall in den amerikanischen Medien bisher kaum Beachtung gefunden. Aber sein Dilemma bietet eine wichtige Gelegenheit zu untersuchen, wie wir über die belastendsten politischen Symbole denken – und die außergewöhnliche Kultur der freien Meinungsäußerung zu schätzen, die durch Amerikas ersten Verfassungszusatz gewährleistet wird. Auf den ersten Blick scheint die Anklage gegen Hopkins fadenscheinig. Obwohl die Zurschaustellung von Nazi-Symbolen in Deutschland generell verboten ist, erlaubt das Strafgesetzbuch des Landes die Zurschaustellung solcher Symbole zur „staatsbürgerlichen Aufklärung, zur Bekämpfung verfassungsfeindlicher Bestrebungen, in Kunst und Wissenschaft, in Forschung und Lehre, zur Berichterstattung über historische und aktuelle Ereignisse oder zu ähnlichen Zwecken“.

Das Ziel ist es, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen und die Gesellschaft zu kontrollieren

In der Vergangenheit griffen totalitäre Regime zu drastischen und offensichtlichen Mitteln der Kontrolle und steckten Menschen in Konzentrationslager. Das heutige herrschende Establishment ist in seiner Taktik weitaus subtiler, aber möglicherweise noch gefährlicher. Hopkins sagt:

„Ich glaube nicht, dass sie uns in Lager stecken können … das müssen sie nicht. Wenn man sich anschaut, was mit der Wirtschaft passiert, wenn man sich anschaut, was mit unserer Fähigkeit zu reisen passiert, mit unserer Fähigkeit zu kommunizieren, ich meine, die Zensur, die stattfindet, ich denke, die Technologien, die im Dienste dieser neuen Form des Totalitarismus eingesetzt werden, sind viel subtiler und in vielerlei Hinsicht viel effektiver. Ich habe online darauf hingewiesen, und in dem Buch habe ich es noch einmal dargelegt: Ich glaube nicht, dass der globale Kapitalismus auf die gleiche Weise offen zum Totalitarismus werden kann wie die Systeme im 20. Jahrhundert. Ich halte es für selbstmörderisch für den globalen Kapitalismus. Es muss die Simulation von Freiheit und Demokratie aufrechterhalten werden, und daher sind die Technologien, die eingesetzt werden, viel subtiler.“

Auch wenn die Menschen nicht in gefängnisähnlichen Lagern landen, könnte das Endspiel nicht weniger restriktiv sein. Technologien wie die aufkommende digitale Zentralbankwährung (CBDC) könnten leicht zu einer strengen Kontrolle über Ihre Finanzen führen und Ihre Fähigkeit einschränken, Lebensmittel zu kaufen oder die Miete zu bezahlen, wenn Ihr Zugang zu Ihren Geldern abgeschaltet ist. Im Fall von Deutschland, das Hopkins strafrechtlich verfolgt, sagt er:

„Im Grunde muss die Regierung ihr Vorgehen gegen Andersdenkende nicht mehr mit plausiblen rechtlichen (oder auch nur rationalen) Argumenten rechtfertigen. Sie weiß, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit die Kampagne der ‚New Normal‘-Gleichschaltung unterstützt oder zumindest wegschauen wird, wenn sie Polizeirazzien in den Wohnungen und Büros von ‚islamischen Einflussnehmern‘ durchführt, Demonstrationen verbietet (genau wie im Jahr 2020), abweichende Meinungen zensiert und kriminalisiert, politische Dissidenten aufgrund offensichtlich falscher strafrechtlicher Anschuldigungen inhaftiert und das deutsche Grundgesetz anderweitig zum Gespött macht.“

In seiner Erklärung, warum er die Bilder mit der Hakenkreuzmaske erneut veröffentlichte, da er wusste, dass dies wahrscheinlich zu weiteren Anklagen gegen ihn führen würde, schrieb Hopkins:

„Nein, ich bin kein Freund von Strafen. Ich genieße überhaupt nicht meine Einführung in das sogenannte ‚deutsche Rechtssystem‘. … Das Ziel von … Verfolgungen wie der meinen (und der vieler anderer Dissidenten) ist es, (a) uns dafür zu bestrafen, dass wir uns gegen den ‚New Normal‘-Totalitarismus aussprechen, indem man uns das Leben so schwer wie möglich macht, (b) an uns ein Exempel zu statuieren, um andere davon abzuhalten, sich zu äußern, und (c) uns einzuschüchtern, damit wir … den Mund halten. Totalitaristen, Faschisten und andere Machtbesessene sind im Grunde nur verherrlichte Schulhofschläger. Sie mögen sich in den Mantel des Gesetzes hüllen, aber ihr Modus Operandi ist rohe Gewalt … ihre Botschaft ist einfach: „Entweder ihr tut, was wir sagen, oder wir werden euch wehtun. … Der Punkt ist, dass man niemals einem Tyrannen nachgeben sollte. Bestätige niemals die ‚Autorität‘ eines Tyrannen. Wenn du das tust, wirst du in die sadistische, nihilistische ‚Realität‘ des Tyrannen hineingezogen werden. Sie werden nach den Regeln des Tyrannen spielen. Und das ist alles, was die „Realität“ tatsächlich ist, eine Reihe von Regeln, denen wir zustimmen, oder, in diesem Fall, nicht zustimmen, sie zu befolgen. Zurück zu meiner Strafsache und dem jüngsten Versuch der Berliner Staatsanwaltschaft, mich zum Schweigen zu bringen und meinen „Respekt“ vor der „Autorität“ und „Macht“ der Berliner Staatsanwaltschaft zu demonstrieren … Ich reagiere nicht gut auf Drohungen. Ich nehme keine Befehle von Totalitaristen und Faschisten oder anderen autoritären oder tyrannischen Typen an. Deshalb habe ich diese Tweets erneut veröffentlicht und werde sie auch weiterhin jedes Mal veröffentlichen, wenn die deutschen Behörden mir mit weiteren Strafanzeigen drohen, weil ich mich weigere, ihrer ‚Autorität‘ zu gehorchen.“

Dissens ist in einer freien Gesellschaft unerlässlich

Wenn Bürgerinnen und Bürger für ihre Kritik an der Regierungspolitik bestraft werden, sollten wir uns alle Sorgen machen, dass der Totalitarismus nahe ist. Mit raffinierten Taktiken wie Zensur und Angriffen auf den Ruf und die Glaubwürdigkeit von Menschen versuchen die Machthaber, uns etwas wegzunehmen, das in einer freien Gesellschaft unerlässlich ist – den Dissens. Kirchick erklärt, warum seine Verfolgung uns alle beunruhigen sollte, unabhängig davon, wie man zu Hopkins‘ Botschaft steht:

„Manche mögen einwenden, dass Hopkins als ständiger Einwohner Deutschlands hätte wissen müssen, worauf er sich einlässt, wenn er das ultimative Tabu des Landes beschwört, und dass sein Auftreten als eine Art moderner Martin Niemöller, der Anti-Nazi-Theologe, ihn bei seinen Gastgebern nicht beliebt machen würde. Natürlich, es ist Deutschland“, sagte er, als ich ihn darauf ansprach. Natürlich regen sie sich über alles auf, was die Nazis fördert, und, offen gesagt, Gott segne sie. So sehe ich das auch; ich habe das immer unterstützt und verstanden, obwohl ich ein Verfechter der freien Meinungsäußerung bin. Man kann seine Argumentationsmethode, die Anti-COVID-Politik mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen, als fehlgeleitet, intellektuell faul oder geschmacklos bezeichnen – ich persönlich finde sie alle drei -, aber eine Billigung der „Ziele“ des Nationalsozialismus ist es nicht. Das deutet stark darauf hin, dass Hopkins nicht für die Unterstützung einer verbotenen politischen Bewegung aus der deutschen Vergangenheit bestraft wird, sondern für die Kritik an einer Regierung der deutschen Gegenwart. Eine solche Schlussfolgerung wird durch das zweite Verfahren gegen Hopkins wegen des Tweets, der ein besonders mächtiges Mitglied dieser Regierung, den Gesundheitsminister des Landes, lächerlich macht, nur noch verstärkt. Dass ein Bürger in einer westlichen Demokratie aus diesen Gründen vor Gericht gestellt werden kann, sollte uns beunruhigen, und Deutschlands einzigartige Erfahrung als Geburtsort des Nationalsozialismus bietet keine Rechtfertigung. Im Gegenteil, gerade weil diese belastete Geschichte Deutschland reichlich Grund zur Wachsamkeit in Bezug auf die Unterstützung des Faschismus gibt, muss es bei der Regulierung von Äußerungen dieser Unterstützung gewissenhaft sein. Nach dem Strafgesetzbuch des Landes sind Äußerungen, die auf die „Bekämpfung verfassungsfeindlicher Bestrebungen“ abzielen, wie Hopkins‘ Maske mit dem Hakenkreuz, eindeutig geschützt. Eine Regierung, die einen Schriftsteller strafrechtlich verfolgt, weil er ihre Politik als faschistisch bezeichnet, bestätigt damit unwissentlich die Kritik. Selbst wenn einige die Ansichten von Hopkins und die Art und Weise, wie er sie zum Ausdruck bringt, als beleidigend empfinden, mindert das nicht die Gefahr, die seine Strafverfolgung darstellt.“

Artikel als PDF

Quellen: