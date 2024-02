Das schockierende Zeugnis der Covid-Schwestern

Die meisten Menschen scheinen Covid-19 hinter sich gelassen zu haben. Sie sprechen vielleicht gelegentlich über die „Pandemie“, aber sie ziehen es vor, sie aus ihrem Gedächtnis zu verdrängen. Deshalb ist es wichtig, dass wir kritischen Denker nicht zulassen, dass die Wahrheit durch die offizielle Darstellung begraben wird, dass eine tödliche Krankheit ausbrach, radikale Interventionen notwendig waren und dann ein wunderbarer Impfstoff Millionen von Leben rettete.

Ich kenne eine Krankenschwester, die während der gesamten Covid-Epidemie auf der örtlichen Intensivstation gearbeitet hat. Sie glaubt, dass die Krankheit zwar übertrieben wurde, sich aber von den üblichen Atemwegsinfektionen unterschied. Positiv getestete Patienten, die auf ihrer Station aufgenommen wurden, litten häufig unter asthmatischen Anfällen. Diese Symptome waren jedoch wahrscheinlich auf den Terror zurückzuführen, den die Regierung in der Gesellschaft verbreitet hatte. Und diese Patienten hatten zu Recht Angst, denn sie mussten damit rechnen, an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden, vollkommen abhängig vom überlasteten Klinikpersonal zu sein und keinen Besuch empfangen zu dürfen. Wie Roger Watson und ich auf der TCW erklärten, haben viele von ihnen nie wieder einen natürlichen Atemzug getan.

Das Buch What the Nurses Saw von Ken McCarthy enthält Interviews mit Krankenschwestern, die auf den Todesfeldern amerikanischer Krankenhäuser gearbeitet haben. Erin Marie Olszewski, eine Armeeveteranin, wurde in Florida zur Krankenschwester ausgebildet und praktizierte dort. Als New York zum amerikanischen Epizentrum von Covid-19 wurde, folgte sie dem dringenden Ruf der Stadtverwaltung nach Krankenschwestern. Bei ihrer Ankunft stellte Olszewski überrascht fest, dass sie in einem Luxushotel untergebracht war, keine Arbeit zugewiesen bekam, aber 10.000 Dollar pro Woche von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) erhielt. Offensichtlich war die Krise nicht so schlimm, wie sie in den Nachrichten dargestellt wurde.

Schließlich wurde Olszeswki in ein großes öffentliches Krankenhaus eingewiesen, wo sie Ärzte und Krankenschwestern vorfand, die ungewöhnliche und gefährliche Protokolle befolgten. Die Intubation an ein Beatmungsgerät war nicht der letzte Ausweg, sondern die Hauptbehandlung. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, betätigte sich als medizinischer Diktator und ordnete die Anschaffung von 30.000 Beatmungsgeräten an. Als Angestellte, die der Verwaltungspolitik folgten, ignorierten die Ärzte ihren hippokratischen Eid und misshandelten Patienten, die das Krankenhaus betraten und es durch die Leichenhalle verließen. Die für die Gesundheitsfürsorge so grundlegende Einwilligung wurde auf die Aussage der Ärzte reduziert, dass die einzige Überlebenschance in der mechanischen Beatmung liege.

Laut Olszewski war der Durchsatz wie ein Fließband, das die gewünschten Mortalitätsdaten produzierte. Die Krankenschwestern, die sich normalerweise zurückhalten, wenn es darum geht, die Entscheidungen der Ärzte in einer starren hierarchischen Kultur infrage zu stellen, versäumten es, ihre Patienten an die erste Stelle zu setzen. Sie machten sich mitschuldig an staatlich sanktioniertem Mord. Dies war besonders schlimm in den öffentlichen Krankenhäusern von New York, wo die Mehrheit der Patienten arm war und von Medicare finanziert wurde, dem staatlichen System, das Anreize für den Einsatz von Beatmungsgeräten bot und den Krankenhäusern 39.000 Dollar pro Fall zahlte. Da man davon ausging, dass die Patienten sterben würden, wurden sie kaum gepflegt und lagen ungewaschen auf ihren Exkrementen. Sobald eine Leiche abtransportiert war, wurde das Gerät für die nächste Aufnahme benutzt.

Eine andere Informantin, Nicole Sirotek, beobachtete, dass institutionelle Macht nur selten notwendig war, um die Einhaltung des Covid-Regimes durch das Pflegepersonal sicherzustellen. Das Pflegepersonal kontrollierte sich selbst und machte deutlich, dass jeder, der davon abweiche, geächtet werde und seine berufliche Karriere gefährde.

Laut Kimberley Overton, einer Krankenschwester aus Nashville, wurden die Krankenschwestern angewiesen, sich nicht in der Nähe der Patientenbetten aufzuhalten, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, obwohl sie auf den Stationen, auf denen Covid-Fälle behandelt wurden, voll exponiert waren. Das war unnötige Grausamkeit. Die Patienten wurden absichtlich isoliert, erhielten weder Nahrung noch Wasser (Infusionen wurden als ausreichende Flüssigkeitszufuhr angesehen), und Kommunikation war unmöglich, da die Krankenschwestern von Kopf bis Fuß in PSA eingehüllt waren.

Am Eingang der Stationen hätte eine Warnung angebracht werden müssen: „Lasst alle Hoffnung fahren, wenn ihr hier eintretet. Overton stellte fest, dass Covid nur Menschen im Krankenhaus tötete, nicht aber zu Hause oder unter Obdachlosen. Das Behandlungssystem wurde entwickelt, um Leben effizient zu beenden. Beatmungsgeräte waren der Schlüssel dazu, wie Overton beschrieb:

In meiner ganzen Laufbahn habe ich noch nie gesehen, dass der PEEP (positiver exspiratorischer Druck) so hoch eingestellt war. Normalerweise liegt er bei etwa fünf, aber bei uns lag er bei fünfzehn. Wir haben den Leuten die Lungen ausgepumpt.

Zur Sedierung intubierter Patienten wurden hohe Dosen von Fentanyl verabreicht. Es war üblich, die Patienten nach einem Tag am Beatmungsgerät einem Atemtest zu unterziehen. Aufgrund der atemunterdrückenden Wirkung von Fentanyl versagten diese fast immer. Das umstrittenste Medikament war jedoch Remdesivir, das von Anthony Fauci zum „Mittel der Wahl“ für Covidien-Patienten erklärt wurde. Dieses antivirale Medikament wurde ursprünglich an Ebola-Patienten getestet, von denen jedoch mehr als die Hälfte starben. Eine übereilte und unvollständige Studie wurde als Beweis für die Wirksamkeit von Covid angeführt, doch das Medikament führte häufig zu Nierenversagen.

Britische Leser werden sich besonders für den Bericht von Kevin Corbett interessieren. Ich habe mit Corbett im September 2020 auf dem Trafalgar Square gesprochen, als er die Massen vor der „Nazifizierung“ des NHS warnte. Covid-19 war keine Panik der Behörden, sondern eine bewusste und geplante Übernahme des Gesundheitssystems. Die individuelle Betreuung, auf die der steuerzahlende Bürger Anspruch zu haben glaubte, wurde durch eine Virenhygiene im Stile der Nazis ersetzt. Noch nie hatten kleine Diktatoren in Matrosenuniform so viel Macht: keine Maske, keine Schicht. Die Begründung für die Hygienevorschriften war nie eine therapeutische, sondern eine totalitäre.

Der NHS war schlecht, aber die amerikanischen Krankenhäuser waren noch schlimmer. Der Gewinnanreiz war für skrupellose Manager unwiderstehlich, mit unglaublich hohen Zahlungen für abgeschlossene Fälle (d.h. Todesfälle). Ein weiterer Faktor war, dass demokratisch gesinnte Manager und Kliniker mit Patienten zu tun hatten, die einen niedrigen sozioökonomischen Status hatten und dem populistischen Trump zugeneigt waren. Die Impfraten in den USA bestätigten diese politische Spaltung.

Wenn eine neue Pandemie ausgerufen wird (Krankheit X, wie die Medien verkünden), lautet die Devise: „Bleibt dem Krankenhaus fern“. Das ist eine schreckliche Anklage gegen Ärzte und Krankenschwestern, von denen so viele ihren Verhaltenskodex gebrochen haben, um sich an Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beteiligen.

Was die Krankenschwestern sahen“ sollte Pflichtlektüre für Politiker, Verwaltungsbeamte und Kliniker sein, die die Covid-19-Orthodoxie unkritisch akzeptiert und angewandt haben. McCarthys Kompendium der Erfahrungen am Krankenbett zeigt, was passiert, wenn alle professionellen und moralischen Standards zugunsten einer global durchgesetzten Problem-Reaktions-Lösungs-Konstruktion aufgegeben werden. Wie Bill Gates begeistert prophezeit, wird es ein „nächstes Mal“ geben, und wenn wir als Gesellschaft nicht die Lehren aus der Pseudopandemie ziehen und den Übeltätern die Stirn bieten, verdienen wir das, was folgt.