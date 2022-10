Nikola Tesla und seine unfreiwillige Erfahrung mit der vierten Dimension

Bei der Arbeit an seinem Transformator entdeckte Nikola Tesla 1895 zum ersten Mal, dass hochgeladene rotierende Magnetfelder Zeit und Raum verändern können.

Bei der Arbeit an seinem Transformator entdeckte Nikola Tesla 1895 zum ersten Mal, dass hochgeladene rotierende Magnetfelder Zeit und Raum verändern können. Diese Erkenntnis stammte zum Teil aus Teslas Experimenten mit Radiofrequenzen und der Übertragung elektrischer Energie über die Atmosphäre. Jahre später sollten Teslas grundlegende Erkenntnisse zu dem berüchtigten Philadelphia-Experiment und den Zeitreiseprogrammen von Montauk führen.

Doch lange bevor diese streng geheimen militärischen Operationen bekannt wurden, machte Tesla einige bemerkenswerte Entdeckungen über die Natur der Zeit und die realen Aussichten für Zeitreisen.

Tesla fand heraus, dass Zeit und Raum durch seine Experimente mit elektrischen und magnetischen Hochspannungsfeldern gebrochen oder gekrümmt werden können, sodass eine „Tür“ entsteht, die zu anderen Zeiten führen kann. Tesla verstand jedoch die wahren Risiken von Zeitreisen durch Erfahrungen aus erster Hand mit dieser bedeutenden Offenbarung.

Im März 1895 hatte Tesla seine erste Begegnung mit Zeitreisen. Am 13. März fand ein Reporter des New York Herald den Erfinder in einem kleinen Bistro, der verängstigt wirkte, nachdem er von 3,5 Millionen Volt gezappt worden war:

Ich glaube nicht, dass Sie mich heute Abend als angenehme Begleitung empfinden werden. Tatsache ist, dass ich heute fast gestorben wäre. Der Funke sprang drei Meter hoch und erwischte mich hier an der rechten Schulter. Hätte meine Assistentin nicht sofort den Strom abgeschaltet, hätte das mein Ende sein können.

Als Tesla mit der Resonanz der elektromagnetischen Ladung in Berührung kam, befand er sich außerhalb seines raum-zeitlichen Bezugsfensters. Er behauptete, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auf einmal sehen zu können. Aber er war durch das elektromagnetische Feld wie gelähmt und konnte sich nicht selbst helfen.

Tesla wurde von seinem Assistenten, der den Strom abschaltete, gerettet, bevor größerer Schaden entstand. Jahre später, während des Philadelphia-Experiments, kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Unglücklicherweise wurden die beteiligten Matrosen für eine unangemessen lange Zeit außerhalb ihres raumzeitlichen Bezugssystems gehalten, was verheerende Folgen hatte.

Teslas geheime Zeitreiseexperimente wurden an andere weitergegeben, die sich nicht so sehr um die Menschheit sorgten wie Tesla selbst. Nikola Tesla wird die Entwicklung des größten Teils der heutigen Technologie zugeschrieben.

Ohne Teslas Kreativität gäbe es kein Radio, kein Fernsehen, keinen Wechselstrom, keine Teslaspule, keine Leuchtstoffröhren, keine Neonröhren, keine funkgesteuerten Geräte, keine Roboter, keine Röntgenstrahlen, kein Radar, keine Mikrowellen und Hunderte von anderen bemerkenswerten Innovationen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Tesla den weltweiten Flug und vielleicht auch die Antigravitation erforschte.

Nikola Tesla (1856-1943) in seinem New Yorker Labor, um 1910. Tesla war ein serbisch-amerikanischer Erfinder und Ingenieur, der vorwiegend für seine Arbeiten zur Stromversorgung mit Wechselstrom (AC) bekannt ist. © Alamy

Seine letzte Erfindung aus dem Jahr 1928 war eine Flugmaschine, die sowohl einem Hubschrauber als auch einem Flugzeug ähnelte. Berichten zufolge entwickelte Tesla vor seinem Tod Entwürfe für einen Raumschiffmotor. Drive Space oder Anti-elektromagnetischer Feldantrieb war der Name, den er ihm gab.

„Die Welt ist noch nicht bereit dafür. Es ist etwas, das weit jenseits unserer Zeit liegt, aber die Gesetze werden sich durchsetzen, und eines Tages werden sie ein triumphaler Erfolg sein.“ Verschwörerische Wahrheiten oder echte Verschwörungen, Tatsache ist, dass Tesla viel weiter gekommen wäre, wenn er nicht aufgehalten worden wäre.

Tesla, das größte technische Genie unserer Zeit, würde sich mit Einstein zusammentun, um eine Ehe der Geister zu feiern, die zweifellos die Türen zur verborgenen Realität der Dimensionen öffnen würde.

Denn Teslas Bericht, in dem er behauptet, einen Augenblick der Zeitlosigkeit (gleichzeitige Vision von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) erlebt zu haben, während er in ein sehr starkes Magnetfeld eingetaucht war, passt perfekt zu Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, die besagt, dass der Zeitfaktor umso mehr zum Stillstand tendiert, je mehr der Raum verzerrt wird, oder t=0, was bedeutet, dass man die drei Dimensionen der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, „zur gleichen Zeit“ sieht, also t=0 (Zeitlosigkeit).

Die Kombination von Einsteins Konzepten und Teslas Technik würde die Welt revolutionieren. Aber… verdient die Welt das? All diese Macht und Wissenschaft würde in den falschen Händen landen.

Um Tesla zu paraphrasieren: Die Welt ist unvorbereitet, weil die Eigentümer des Planeten mehr an militärischer Macht und Kapitalmonopolen interessiert sind als an kulturellem Wachstum und Bewusstseinsentwicklung. Der Gott des Geldes, nicht der Gott der Wahrheit, beherrscht die Welt. Dies ist eine unglückliche Tatsache.