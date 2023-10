Nobelpreis 2023 für Erfinder des mRNA-Impfstoffs – Belohnung für die Auslösung eines weltweiten Aufwärtstrends bei der Sterblichkeit?

Propaganda für einen gefälschten „Impfstoff“. Belohnung für die Auslösung eines weltweiten Aufwärtstrends bei der Sterblichkeit?

Von Peter Koenig

Eine grenzenlose Propaganda zur Aufrechterhaltung des Krieges gegen die Menschheit ist im Gange, während gleichzeitig immer mehr Wissenschaftler in den Vordergrund treten und ihre Stimme erheben – die Wahrheit zur Macht sagen. Der Nobelpreis für Medizin wird 2023 an zwei Wissenschaftler für die Erfindung des mRNA-Vax mit Spike-Protein verliehen, das das menschliche Immunsystem beeinträchtigt und in vielen Fällen auslöscht. Es ist fast so, als hätte Obama 2009 den Nobelpreis für den Frieden bekommen, den er als US-Präsident fördern würde (so hieß es), noch bevor er als Präsident (Januar 2009 bis Januar 2017) als „Friedensstifter“ wirken konnte. Offiziell verlieh das Nobelkomitee den Friedenspreis an Obama für seine „außergewöhnlichen Bemühungen um die Stärkung der internationalen Diplomatie und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern„. Obama wurde später in sechs Kriege verwickelt, von denen er einige begann.

Die Gewinner des Medizin-Nobelpreises 2023 sind die ungarisch-amerikanische Katalin Karikó und der Amerikaner Drew Weissman.

Sie wurden vom Nobelclan für ihren Beitrag „zur beispiellosen Entwicklung von Impfstoffen gegen eine der größten Bedrohungen der menschlichen Gesundheit“ ausgezeichnet. Dies wird von den westlichen Mainstream-Medien immer wieder aufgegriffen.

Sie gehen sogar noch weiter. Einigen Nachrichtenagenturen zufolge könnten dank ihrer Entdeckung der mRNA-Methode Millionen von Menschenleben vor dem tödlichen Covid-19-Virus gerettet werden. „Die mRNA oder Boten-Ribonukleinsäure ist ein einzelsträngiges Molekül, das der genetischen Sequenz eines Gens entspricht und von einem Ribosom bei der Synthese eines [Spike-]Proteins abgelesen wird“ (Wikipedia).

AP News berichtet aus Stockholm, dass die Entdeckung und anschließende Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 entscheidend zur Eindämmung der Pandemie beigetragen hat. Die mRNA-Technologie wird auch für die Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten untersucht.

Die Nobelpreisjury fuhr fort: „Die bahnbrechenden Erkenntnisse des Paares … haben unser Verständnis davon, wie mRNA mit unserem Immunsystem interagiert, grundlegend verändert.„

Wenn das keine Propaganda für einen gefälschten „Impfstoff“ ist, was ist es dann?

Tatsächlich hat die Verabreichung von Milliarden von Dosen des mRNA-Virus bereits schätzungsweise 20 Millionen Todesfälle verursacht – und die Zahl geht weiter.

In Wirklichkeit könnte man den Impfstoff, den es in verschiedenen Zusammensetzungen gibt, von denen einige tödlicher sind als andere, auch als eugenistisches Mittel bezeichnen, das dazu beiträgt, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren – eines der Hauptziele des Great Reset des WEF, alias der illegal mit dem WEF verbündeten UNO und ihrer Agenda 2030 mit den noblen, aber völlig falschen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG).

Laut Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Forschungsleiter bei Pfizer, werden die wirklichen Todesfälle durch „Impfungen“ etwa drei bis zehn Jahre nach der Vaxxierung auftreten, wenn die meisten Menschen den Tod eines geliebten Menschen nicht mit der Vaxxierung in Verbindung bringen können oder wollen. Siehe dies und dies.

Der Mainstream, die blauäugigen Matrix-Bewohner, verstehen sehr wohl, was vor sich geht, aber sie wagen es nicht, dem nachzugehen, geschweige denn, aufzustehen und die Wahrheit hinauszuschreien, damit sie jeder hören kann – und um die Tötungspropaganda ein für alle Mal zu stoppen, die in Teilen der westlichen Welt und Australiens bereits angekündigt wurde, wie neue Abriegelungen, Maskentragen und vor allem die Impfpflicht in Schulen und wahrscheinlich bald auch am Arbeitsplatz.

Wer weiß, ob die Menschheit wach genug ist, um auf die Straße zu gehen, die Arbeit niederzulegen, in einen grenzenlosen Streik zu treten – und damit zu helfen, die Wahrheit unter die Leute zu bringen.

*

Neben dem Bericht über den Medizin-Nobelpreis hat Dr. Peter McCullough vor dem Europäischen Parlament den Betrug bei der Kovid-Impfung und die bereits verursachten und noch zu erwartenden Todesfälle aufgedeckt.

Dr. McCullough ist ein amerikanischer Kardiologe. Er war stellvertretender Leiter der Abteilung für innere Medizin am Baylor University Medical Center und Professor an der Texas A&M University.

In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament spricht Dr. McCullough über die zahllosen Fälle – Verletzungen und plötzliche Todesfälle – von Myokarditis, die eindeutig auf das Covid Vax zurückzuführen sind. Er skizziert die geplante Agenda des WEF / WHO und des UN-Systems – ein Massengenozid, der vielleicht erst am Anfang steht.

Er verweist auch auf die WEF / WHO / UN-Partnerschaft bei der Umsetzung der weltumspannenden Gesundheitstyrannei in Form der drastisch überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), einschließlich dessen, was früher als „Pandemie-Vertrag“ bezeichnet wurde, nur dass es sich nicht mehr um einen Vertrag handelt, da auf der Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Mai 2024 nicht darüber abgestimmt wird, sondern er einfach angenommen wird und somit zu einer Gesundheits- / Pandemie-Konvention wird. Das ist der Plan.

Möglicherweise kommt er nicht zustande.

Am Ende seiner Rede fordert er alle 27 EU-Staaten auf, aus der WHO auszutreten und ihre nationale Souveränität wiederzuerlangen, da sie in Fragen der Gesundheit und Krankheit selbst verantwortlich sind.

Sehen Sie hier die vollständige 17-minütige Präsentation im EU-Parlament am 13. September 2023.

Ein weiterer international renommierter Redner im Europäischen Parlament, Dr. David E. Martin, erklärt seinen Zuhörern am 15. September 2023, wenn auch in kleinem Rahmen, was die WHO wirklich ist, wie und von wem sie finanziert wird und was die wahre Agenda der WHO von Anfang an war. Die Gründung der WHO im Jahr 1948 wurde von der Rockefeller-Stiftung angeregt und finanziert, um über Leben und Tod der Menschheit zu entscheiden.

Dr. David Martin ist der Gründer und Vorsitzende von M-CAM International, RASA Energy und ein Batten Fellow der Universität von Virginia. M∙CAM ist international führend im Bereich des auf geistigem Eigentum basierenden finanziellen Risikomanagements.

Zu den Erfahrungen von Dr. Martin gehört die Gründung des ersten Zentrums für klinische Versuche mit Medizinprodukten an der UVA (University of Virginia), während er an der medizinischen Fakultät für Radiologie und orthopädische Chirurgie tätig war.

Seine Arbeit im Bereich der globalen Erforschung biologischer und chemischer Waffen erfolgte über sein Unternehmen Mosaic Technologies, in dem er zahlreiche Programme für den Technologietransfer von der Verteidigung zu zivilen Einrichtungen mit den größten Unternehmen und Ländern der Welt leitete.

Als David die vielen leeren Sitze im EU-Parlament bemerkt, fragt er sich, ob es an mangelndem Interesse liegt oder daran, dass sie ihre üppigen Arbeitsplätze schützen wollen, indem sie nicht mit der Rede eines Aufdeckers der Wahrheit in Verbindung gebracht werden?

Dann spricht er über den geplanten Völkermord hinter der Covid-Farce, eine falsche Pandemie, die jahrzehntelang geplant war, gefolgt von einer weltweiten Vax-Kampagne, bei der verschiedene so genannte Vax-Substanzen an Menschen ohne deren Wissen getestet wurden, um herauszufinden, wie stark die verschiedenen Vaxe tödlich wirken.

Dr. Martin nennt die WHO ohne Umschweife als das, was sie ist – eine kriminelle Erpresserorganisation, die in keiner Weise Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung verdient; sie wird zu 88% von privaten Interessen finanziert, vor allem von der Pharmaindustrie, und zu einem großen Teil von der Gates-Stiftung. Die Gates und die Rockefellers gehören zu den berüchtigtsten Eugenikern der Welt.

In der Tat werden die Maßnahmen der WHO nicht nur vom Weltwirtschaftsforum (WEF), den Vereinten Nationen [die einen illegalen Pakt mit dem WEF unterzeichnet haben – ein schwerwiegender Interessenkonflikt], dem derzeitigen Weißen Haus – und all den makrofinanziellen Interessen, die hinter diesem mörderischen Unterfangen stehen, unterstützt, sondern auch befohlen (Anmerkung des Autors).

Am Ende seiner Rede ruft Dr. Martin die Europäische Union und die Menschen und zivilen Organisationen der Welt dazu auf, die Befugnisse der WHO nicht nur zu beschränken, sondern die WHO zu zerstören.

Sehen Sie sich die beeindruckende 25-minütige Videopräsentation von Dr. David Martin am 15. September 2023 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg an.

Dr. David E. Martin, American Biological Threat Consultant spoke at the European Parliament in Strasbourg, France. At the hearing to discuss the World Health Organization.



"The same criminal racketeers planned, manufactured and did all agency capture to make sure that you were… pic.twitter.com/Be29oyNirM — Jo Bond❤️ (@Jo_Bond) September 15, 2023

*