Haaretz Today: Warum mutmaßliche Sexualstraftäter aus Hollywood gerne nach Israel ziehen

Es ist ziemlich sicher, dass es nicht die Absicht war, als die israelische Unabhängigkeitserklärung proklamierte, dass das Land seine Türen für „jüdische Einwanderung und die Sammlung der Exilanten“ öffnen würde, Israel zu einem Zufluchtsort für jüdische Sexualstraftäter zu machen.

Der mexikanische Diplomat Andres Roemer kam 2021 mit einem gefälschten Pass nach Israel, um Berichten zufolge Anklagen in seinem Heimatland zu vermeiden, wo mehr als 60 Frauen ihn des sexuellen Übergriffs und der sexuellen Belästigung beschuldigten. Roemer, der jüdischen Glaubens ist, verbrachte bereits zuvor Zeit in Israel, nachdem er wegen einer pro-israelischen Haltung seinen Posten als mexikanischer Botschafter bei der UNESCO verloren hatte. Der Bürgermeister von Ramat Gan, Carmel Shama-Hacohen, war so beeindruckt von Roemer, dass er beschloss, eine Straße nach ihm zu benennen. Er sagte, Roemer „liebt Israel, kämpfte für Israel und zahlte einen Preis dafür“. Shama-Hacohen war weniger beeindruckt von der Entscheidung des mexikanischen Generalstaatsanwalts, Anklage gegen Roemer zu erheben und einen internationalen Haftbefehl gegen ihn auszustellen. Der israelische Bürgermeister sagte, da Roemer die Vorwürfe leugne, werde er seinen Namen nicht von der Straße nehmen.

Da Roemer nun endlich nach Mexiko ausgeliefert wird (die mexikanischen Behörden behaupten, Israel habe ihre Anfragen lange Zeit ignoriert), bekommt Israel einen neuen mutmaßlichen Vergewaltiger – den Hollywood-Filmemacher Brett Ratner, der sich entschieden hat, nach Israel auszuwandern.

2017 beschuldigten sechs Frauen Ratner, Regisseur der „Rush Hour“-Filme und „X-Men: Der letzte Widerstand“, des sexuellen Übergriffs und der sexuellen Belästigung. Alle Frauen brachten ihre Vorwürfe in einem Artikel der Los Angeles Times vor. Eine von ihnen, die Schauspielerin Natasha Henstridge, behauptete, Ratner habe sie gezwungen, ihm Oralverkehr zu leisten, als sie 19 war. Die Schauspielerin Olivia Munn beschrieb im Artikel, wie Ratner vor ihr masturbierte, ohne ihre Zustimmung. Hollywood-Studios trennten sich sofort von seiner Produktionsfirma. Der Staat Israel – nicht so sehr. Laut einem Bericht von Tal Shalev auf der israelischen Nachrichtenseite Walla hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu Ratner persönlich eingeladen, an seiner Rede vor der UN-Vollversammlung im letzten Monat teilzunehmen. Ratner lud sogar ein Foto auf Instagram hoch, auf dem er zusammen mit Netanyahu und seiner Frau Sara am Rande der Generalversammlung zu sehen ist.

Die schweren Vorwürfe, die mit Ratners Namen verbunden sind, hinderten Netanyahu nicht daran, den roten Teppich für den neuen Einwanderer auszurollen. Auch die Tatsache, dass Ratner ein enger Freund und ehemaliger Geschäftspartner des Milliardärs James Packer ist, der im Mittelpunkt eines Strafprozesses gegen den israelischen Premierminister steht, hielt ihn nicht davon ab. Netanyahu wurde wegen Betrugs und Vertrauensbruchs angeklagt, weil er Geschenke im Wert von Hunderttausenden von Schekeln von Packer angenommen hatte – und trifft sich nun öffentlich mit Ratner, während sein Prozess noch läuft.

Von Netanyahu, einem Mann, der keine Gelegenheit verpasst hat, sich mit einem reichen jüdischen Mann anzufreunden, egal wie unangemessen oder unethisch die Beziehung ist, erwartet man nicht viel. Aber leider ist der Premierminister nicht der einzige Grund, warum Ratner weiß, dass er in Israel willkommen sein wird.

Das Land ist zu einem Hotspot für ausländische jüdische Sexualstraftäter geworden. Laut Jewish Community Watch, einer Organisation, die mutmaßliche Pädophile verfolgt, sind in den vergangenen Jahren mehr als 60 US-Bürger, die des Pädophilie beschuldigt wurden, aus den USA nach Israel geflohen.

Ratner ist nicht einmal der erste „X-Men“-Regisseur, dem vorgeworfen wird, sexuelle Verbrechen begangen zu haben und der in Israel eine neue Heimat gefunden hat. Bryan Singer, der mehrere Filme der „X-Men“-Reihe inszenierte, wurde beschuldigt, mehrere Minderjährige vergewaltigt und sexuell belästigt zu haben. Er lebt seit einigen Jahren in Israel und hatte keine Schwierigkeiten, israelische Partner für seine zukünftigen Projekte zu finden.

