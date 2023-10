Wieder einmal stellt der ungarische Premierminister Viktor Orbán seine nationalen Interessen vor die Pläne der EU. Diesmal geht es um die Aussichten der Ukraine auf den Beitritt zur Europäischen Union.

Öffentlich äußerte Orbán Zweifel daran, dass die Europäische Union in naher Zukunft Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU aufnehmen wird. Er fügte hinzu, dass es „unrealistisch“ sei, den Prozess mit einem Land, das sich im Krieg befindet, zu starten.

Die Ukraine erhielt im letzten Jahr den Status eines EU-Beitrittskandidaten, eine schnelle Entscheidung für die EU, die für ihren langsamen Expansionsansatz bekannt ist.

Der Europäische Rat plant, im Dezember Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine aufzunehmen.

Orbán betonte, dass die Einstimmigkeit der 27 EU-Mitgliedstaaten erforderlich sei, um ein neues Land in den Block aufzunehmen.

Das ungarische Parlament müsste ebenfalls grünes Licht für die Ukraine geben, die Ambitionen hat, innerhalb von zwei Jahren der EU beizutreten.

Der Independent berichtete:

Wenn ich im Plenarsaal bin, spüre ich nicht den unwiderstehlichen Wunsch des ungarischen Parlaments, innerhalb von zwei Jahren für die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union zu stimmen. Daher wäre ich mit diesen ehrgeizigen Plänen vorsichtig“, sagte Orbán.

Das osteuropäische Land hat ein schwieriges Verhältnis zur EU, da es wegen angeblicher Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und Korruption sanktioniert wurde.

Ungarn befindet sich in einem Konflikt mit Kiew über die Rechte einer ethnischen ungarischen Minderheit in der Westukraine und unterhält auch enge Beziehungen zu Russland.

Am Freitag sagte Orbán, die EU „wird sehr lange und schwierige Fragen beantworten müssen, bis wir an den Punkt kommen, an dem wir überhaupt entscheiden können, ob wir mit den Verhandlungen beginnen“.

„Wir werden die Frage nicht vermeiden können, ob wir ernsthaft über die Mitgliedschaft eines solchen Landes nachdenken können“, sagte er. „Können wir Verhandlungen mit einem Land beginnen, das sich in einem territorialen Krieg befindet? Wir kennen die Größe des Territoriums dieses Landes nicht, da es sich immer noch im Krieg befindet, und wir wissen nicht, wie groß seine Bevölkerung ist, weil sie fliehen. … Ein Land ohne Kenntnis seiner Parameter aufzunehmen, wäre beispiellos.“

Am Montag erklärte Orbán dem ungarischen Parlament, dass seine Regierung die Ukraine „in keiner internationalen Frage unterstützen wird“, bis die Sprachrechte der ungarischen Minderheit in der Westukraine wiederhergestellt sind.

Die EU-Länder werden im Dezember entscheiden, ob die Ukraine die Beitrittsverhandlungen aufnehmen wird, aber das würde die einstimmige Zustimmung aller 27 Mitglieder erfordern.

EU-Diplomaten gehen davon aus, dass Ungarn ein Hindernis für den raschen Fortgang des Prozesses sein könnte.

Reuters berichtete:

„Also, ich denke, wir müssen sehr lange und schwierige Fragen beantworten, bis wir tatsächlich über den Beginn der Beitrittsverhandlungen entscheiden“, sagte er.

Zu Orbáns Bemerkungen sagte das ukrainische Außenministerium, es sei positiv, „dass der ungarische Premierminister besorgt über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ist“.

„Wir möchten informieren, dass die Ukraine ihr Territorium innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen nicht geändert hat“, fügte das Ministerium hinzu.

Orbán verteidigt das Recht der ethnischen Ungarn, in ihrer Muttersprache zu lernen, nachdem Kiew 2017 ein Gesetz verabschiedet hat, das die Verwendung von Minderheitensprachen in Schulen einschränkt.