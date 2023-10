Russland plant Aufhebung von BlackRock-Abkommen nach Ukraine-Kapitulation, sagt Scott Ritter

Von Rhoda Wilson

Der Krieg wird mit der bedingungslosen Kapitulation der Ukraine vor Russland enden oder, falls die NATO eingreift, mit der völligen Zerstörung der Ukraine, so Scott Ritter.

Ritter hält es für wahrscheinlicher, dass sich die Ukraine bedingungslos ergeben wird. Auf dieser Grundlage werde BlackRock die Investitionsmöglichkeiten, die es in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung schaffe, niemals realisieren können, sagte er. „Denn die Ukraine wird den Krieg verlieren, und Russland wird jede Vereinbarung, die BlackRock unterzeichnet hat, für null und nichtig erklären.“

Ritter zufolge ist Zelensky ein Werkzeug westlicher Geheimdienste und westlicher Regierungen, die ihn benutzt haben, um die Ukraine zu manipulieren, damit sie als Stellvertreter der NATO in einem größeren Konflikt gegen Russland dient.

„Er ist ein Schauspieler, der gekonnt die Skripte liest, die ihm von seinen CIA- und MI6-Meistern vorgelegt werden. Und er hatte eine erfolgreiche erste Staffel, kann man sagen. Die Serie war gut geschrieben und das Produkt wurde von den Zuschauern als förderungswürdig angesehen“, so Ritter.

„Aber die zweite Staffel war nicht so erfolgreich. Die zweite Staffel könnte man wohl als die ‚Staffel der Gegenoffensive‘ bezeichnen. Und die Gegenoffensive ist grandios gescheitert, und jetzt sitzt der Westen mit einem Schauspieler fest, dessen Drehbuch nicht mehr motiviert.“

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Marine, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollabkommen und im Stab von General Norman Schwartzkopf während des Golfkrieges diente, wo er eine entscheidende Rolle bei der Jagd auf irakische SCUD-Raketen spielte. Im Juli veröffentlichte er eine zweiteilige Dokumentation mit dem Titel „Agent Zelensky“. Sie können sich Teil 1 HIER und Teil 2 HIER ansehen.

Letzte Woche sprach Ritter in der Global Research News Hour über das sich abzeichnende Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, die Gründung der Ukrainischen Wiederaufbaubank und seine Reise nach Russland in diesem Jahr.

Die erste Hälfte des Podcasts der Global Research News Hour besteht aus einem Interview mit der Kanadierin Tamara Lorincz, in dem es um die Frage geht, wie Kanadas Außenpolitik durch seine Beteiligung an der NATO geprägt wurde. Ritters Interview beginnt bei Zeitstempel 29:15. Sie können den Podcast HIER anhören und die Abschrift HIER lesen.

Zelensky hat eine schlechte Reise

Als Wolodymyr Zelensky Europa verließ, sahen wir, wie Polen begann, der Ukraine den Rücken zuzukehren. Und das ist ein sehr problematisches Thema für die Ukraine, sagte Ritter.

„Polen dient als Durchgangsland, als physisches Durchgangsland, für die Lieferung von Munition in die Ukraine. Polnische Soldaten haben zu Zehntausenden in der Ukraine auf Seiten der ukrainischen Armee als Söldner gekämpft. Polen hat eine beträchtliche Anzahl von Panzern, Artilleriegeschützen und Reitfahrzeugen zur Verfügung gestellt. Und jetzt hat Polen gesagt, dass es sich daran nicht mehr beteiligen wird, dass es keine militärische Ausrüstung mehr in die Ukraine schicken wird. „Die Tatsache, dass Polen Zelensky und der Ukraine den Rücken gekehrt hat, war im Grunde der Vorläufer für eine katastrophale Reise.“

Zelenskys verhängnisvolle Reise begann auf der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen („UN“). Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN), die unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen und globale Solidarität neu entfachen: Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung in Richtung Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle“.

Dem UN-Sicherheitsrat gehören fünf ständige Mitgliedstaaten an – doch von all ihren Staats- und Regierungschefs war Joe Biden der einzige, der erschien. Auch Zelensky war anwesend und hielt eine Rede. „Ich begrüße alle, die sich für gemeinsame Anstrengungen einsetzen“, begann er.

„[Zelensky] sprach … vor einem weitgehend leeren Konferenzraum. Die Leute, die in der Vergangenheit in Scharen kamen, um ihn zu hören, interessieren sich nicht mehr dafür, was er sagt, denn er ist irrelevant“, sagte Ritter.

Dann ging Zelensky zum Capitol Hill. „Als er nach Washington D.C. ging, wurde er vom Kongress brüskiert“, sagte Ritter.

Slate berichtete, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nicht nur Zelenskys Bitte ablehnte, vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen, sondern ihn auch aus dem privaten Sitzungssaal des Repräsentantenhauses ausschloss und die wenigen Republikaner, die ihn begrüßen wollten, anwies, dies im Nationalarchiv zu tun, das fast eine Meile entfernt liegt.

„Und dann, mit eingezogenem Schwanz, flog er nach Kanada. Dort traf er sich mit Premierminister Trudeau im kanadischen Parlament und erhielt während seines Vortrags einige begeisterte Ovationen vom Parlament. Doch gegen Ende seines Vortrags schwenkte die Kamera auf eine Person im Publikum, die aufstand, um den Beifall von Zelensky entgegenzunehmen“, so Ritter.

Bei der Person, die aufstand, um den Applaus entgegenzunehmen, handelte es sich um Jaroslaw Hunka, ein Mitglied der verbrecherischen SS-Galizien-Formation der Nazis.

„Dieser Herr wurde herausgegriffen, er stand auf und erhielt vom Parlament eine Standing Ovation. Das Parlament hat buchstäblich einem Nazi applaudiert“, fügte Ritter hinzu.

Am 26. September erklärte der polnische Bildungsminister Przemysław Czarnek, er habe „Schritte“ zur Auslieferung von Hunka unternommen:

Przemyslaw Czarnek auf Twitter

Politico berichtet, dass Czarnek in einem Brief an das polnische Institut für Nationales Gedenken, eine Einrichtung, die vergangene Verbrechen gegen die polnische Nation erforscht und untersucht, darum gebeten hat, „dringend zu prüfen“, ob Hunka wegen Verbrechen gegen die polnische Bevölkerung jüdischer Herkunft gesucht wird, und fügte hinzu, dass „Anzeichen für solche Verbrechen ein Grund sind, seine Auslieferung an Kanada zu beantragen“.

Wie wird der Krieg zwischen der Ukraine und Russland enden?

„Das wird einfach ein bedingungsloser russischer Sieg sein“, sagte Ritter gegenüber Global Research.

„Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, es sei denn, die NATO greift ein und dann endet dieser Krieg mit einem allgemeinen nuklearen Schlagabtausch und beendet alles Leben auf dem Planeten, wie wir es kennen. „Es wird keinen Waffenstillstand geben, es wird keinen Waffenstillstand geben, es wird keinen eingefrorenen Konflikt geben. Es wird keinen Krieg für immer geben. Dieser Krieg wird enden – ich kann Ihnen kein genaues Datum und keine genaue Zeit nennen – aber er wird enden, und er wird mit der bedingungslosen Kapitulation der Ukraine vor Russland enden, oder er wird mit der absoluten Zerstörung der Ukraine enden.“

Am 28. Juli 2022 bot Senator Lindsay Graham auf einer Pressekonferenz ukrainische Leben im Kampf gegen Russland an: „Solange wir der Ukraine mit den Waffen, die sie braucht, und mit wirtschaftlicher Unterstützung helfen, wird sie bis zum letzten Mann kämpfen.“

Link zum Video

Als Max Blumenthal, Gründer und Chefredakteur von The Grayzone, ein Jahr später vor dem UN-Sicherheitsrat sprach, stellte er fest, dass die Ukraine auf dem besten Weg war, Grahams schaurige Fantasien über die USA zu erfüllen, die „diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer“ führen würden.

Ritter stimmt zu, dass Graham es mit seiner Drohung ernst meinte. „Als US-Senator Lindsey Graham sagte, dass dieser Konflikt bis zum letzten Ukrainer ausgetragen wird, meinte er es ernst“, sagte er.

„Dieser [Krieg] wird auf keine andere Weise enden. Entweder ein totaler russischer Sieg oder ein allgemeiner Atomkrieg … Um einen allgemeinen Atomkrieg zu vermeiden, wird der Westen die Realität akzeptieren müssen, dass Russland gewinnen wird, und zwar zu russischen Bedingungen … Dieser Krieg endet, wenn Russland beschließt, dass dieser Krieg endet. „Der Grund, warum die Ukraine diesen Krieg verloren hat, ist, dass der Westen sie in diesen Konflikt hineingedrängt hat und dann die Ukraine weiterhin mit Waffen und Geld versorgt hat, um diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Russland wird diesen Krieg nicht beenden, ohne die Ziele zu erreichen, die es sich gesetzt hat.“

Das Interesse von BlackRock an der Ukraine

Im Juni gingen BlackRock und JPMorgan Chase eine Partnerschaft mit der ukrainischen Regierung ein, um eine Wiederaufbaubank zu gründen. Es scheint jedoch, dass BlackRock aktiver an dem Vorhaben beteiligt ist als JPMorgan. In der dritten Juniwoche führten BlackRock und die ukrainische Regierung Treffen mit Investoren aus dem öffentlichen und privaten Sektor durch, um weitere Einzelheiten zu den Fortschritten des ukrainischen Entwicklungsfonds („UDF“) zu erläutern.

Der UDF ist als nationale Entwicklungsfinanzierungsinstitution konzipiert. Er soll erhebliche private Investitionen anziehen, die sich auf Hunderte von Milliarden Dollar belaufen könnten. Im März schätzte die Weltbank die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine auf 411 Milliarden US-Dollar, was das 2,6-fache des gesamten BIP des Landes für 2022 ausmacht. Die Ukraine hofft, dass die Kostenschätzung noch weiter ansteigt, schrieb die US-Denkfabrik Wilson Centre.

Eine der Prioritäten der UDF ist es, „die Rolle der Ukraine bei der Dekarbonisierung und dem grünen Übergang sowie als Tor zur europäischen Energiesicherheit zu unterstützen. Dies wird die Rolle der Ukraine als wichtiger Partner der globalen Gemeinschaft bei der Dekarbonisierung stärken und neue Energiequellen für die Ukraine, Europa und die Welt erschließen.“

Die ukrainische Regierung ist sich sehr wohl bewusst, so die Vereinten Nationen im April, dass die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) bis 2030 „eine optimale Nutzung ihrer öffentlichen Ressourcen bei gleichzeitiger Mobilisierung und effektiver Nutzung von Finanzmitteln von Regierungen, internationalen Organisationen und privaten Unternehmen erfordert.“

Da das Erreichen der Dekarbonisierung und der SDGs ganz oben auf der Prioritätenliste steht, könnte man meinen, dass die UN, verschiedene Regierungen (einschließlich der ukrainischen) und BlackRock vergessen haben, dass sich die Ukraine mitten im Krieg befindet.

„Krieg ist ein Geschäft und BlackRock ist ein Geschäftemacher. Sie sind nicht da, um der Ukraine zu helfen, sie sind da, um Geld zu verdienen“, sagte Ritter.