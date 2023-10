Regierungsberichte offenbaren Entvölkerungsagenda durch COVID-Impfung

Verfolgen globale Eliten, die darauf aus sind, die Menschheit zu kontrollieren und zu versklaven, einen Plan zur Entvölkerung des Planeten? Kürzlich veröffentlichte Regierungsdokumente und Pfizer-Berichte beschreiben, wie COVID-19-Impfstoffe verwendet werden könnten, um „die Herde zu reduzieren“ und die Bevölkerung zu verringern.

Wenn die herrschende Klasse es schaffen könnte, dass Big Pharma einen „Impfstoff“ kreiert, der das Herz und das Immunsystem schädigt, könnte dies zu einem Rückgang der menschlichen Bevölkerung führen.

Dies könnte aus mehreren Gründen geschehen, so The Daily Expose:

Schäden am Herzen könnten zu einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, die weltweit eine Hauptursache für Sterblichkeit sind. Dies könnte zu einer höheren Zahl von Todesfällen bei geimpften Personen führen. Schäden am Immunsystem könnten die Individuen anfälliger für andere Infektionen und Krankheiten machen, was ebenfalls zu einer Zunahme der Sterblichkeit beitragen könnte. Nicht zuletzt könnten die negativen Auswirkungen des Impfstoffs auf die Fruchtbarkeit und die reproduktive Gesundheit zu einem Rückgang der Geburtenrate führen, was weiterhin zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerungszahl beiträgt.

Leider hat sich die Welt in einer Situation wieder gefunden, in der mächtige Institutionen und Regierungen Millionen von Menschen zur Impfung mit einem experimentellen COVID-19-Impfstoff gezwungen haben, der all die oben genannten unglücklichen Dinge verursacht. Offizielle Regierungsberichte und vertrauliche Pfizer-Dokumente beweisen, dass dies bedauerlicherweise der Fall ist.

Bei der Massenimpfung mit Covid-19 ging es nie um die Bekämpfung eines Virus. Es ging darum, die Weltbevölkerung zu reduzieren. –The Daily Expose

Es ging immer darum, diese Impfungen in möglichst viele Menschen zu bekommen. Die Daten zu den „überzähligen Todesfällen“ sind aufschlussreich. Auf der Website der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) finden sich Daten für 15 Prozent der Länder der Welt.

Dies schließt wichtige Länder wie die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich ein. Diese Daten zeigen, dass die USA im Jahr 2021 fast 700.000 überzählige Todesfälle verzeichneten, mit weiteren 360.000 überzähligen Todesfällen bis zum 11. November 2022. Europa hatte ähnlich besorgniserregende 382.000 überzählige Todesfälle im Jahr 2021, mit 309.000 überzähligen Todesfällen bis November 2022.

Dies beschränkt sich nicht nur auf die USA und Europa. Auch Australien und Kanada sehen erschreckend hohe Zahlen an überzähligen Todesfällen.

Ein am 6. Juli 2022 vom britischen Office for National Statistics, einer Regierungsbehörde, veröffentlichter Bericht liefert weitere Belege für die Gefährlichkeit dieser Impfstoffe. Der Bericht trägt den Titel „Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022“ und kann auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden.

Die Daten zeigen, dass uns allen Lügen erzählt wurden, und leider scheinen diejenigen, die auf die Lüge hereingefallen sind und die Impfungen bekommen haben, auf dem Weg zu lebenslangen Krankheiten oder einem frühen Ende zu sein.