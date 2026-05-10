Noch mehr „freundliche Warnschüsse“? Die USA sollen vier iranische Tanker gerammt haben, während ein LNG-Tanker aus Katar die Meerenge durchquerte und weiter Updates…

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Die USA sollen vier iranische Öltanker angegriffen haben , die versuchten, die Meerenge zu durchqueren

, die versuchten, die Meerenge zu durchqueren Ein katarischer LNG-Tanker ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Meerenge eingelaufen

zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Meerenge eingelaufen Die USA warten weiterhin auf eine offizielle Antwort aus Teheran auf einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges

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Berichten zufolge haben die USA vier iranische Öltanker angegriffen, die in die Meerenge einfuhren

Mehrere Berichte in den sozialen Medien besagen, dass vier Tanker offenbar von US-Streitkräften in der Nähe des iranischen Gebiets Jask angegriffen oder manövrierunfähig gemacht wurden.

@EGYOSINT merkt an, dass Satellitenbilder einen brennenden Tanker und umfangreiche Ölverschmutzungen zeigen, darunter Leckagen an zwei Tankern, wobei eine weitere Verschmutzung etwa 7,4 Kilometer vom Ankerplatz entfernt festgestellt wurde.

@Merrux bestätigte, dass US-Streitkräfte gestern Abend einen iranischen Öltanker in der Nähe der Hafenstadt Bandar Jask angegriffen haben.

Das Schiff steht derzeit in Flammen. Es ist weiterhin unklar, ob auch andere Tanker getroffen wurden, obwohl Rauch von ihnen aufsteigt. Der Tanker steht sichtlich in Flammen, eine Reaktion seitens des Iran liegt bislang nicht vor.

Vermutlich handelt es sich hierbei lediglich um weitere „freundschaftliche Sticheleien“, die keine Gefahr für den sogenannten „Waffenstillstand“ darstellen.

Iran lässt USA auf offizielle Antwort auf Friedensvorschlag warten

Nach tagelangen sporadischen Eskalationen herrschte am Samstag relative Ruhe rund um die Straße von Hormus, während die Trump-Regierung weiterhin auf eine offizielle Antwort aus Teheran auf einen US-Vorschlag wartet, der darauf abzielt, den Krieg zu beenden und die Engstelle von Hormus wieder zu öffnen, nachdem es in der vergangenen Woche zu Zusammenstößen zwischen iranischen und US-amerikanischen Seestreitkräften in der weltweit wichtigsten Wasserstraße gekommen war.

Wie die Times of Israel berichtet, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Freitag, Washington erwarte eine Antwort innerhalb weniger Stunden, und Präsident Donald Trump erklärte später, diese werde wahrscheinlich „heute Abend“ übermittelt.

Doch einen Tag später gab es keine Anzeichen für eine Reaktion des Iran auf den Vorschlag, der den Krieg formell beenden würde, bevor Gespräche über strittigere Themen, darunter das iranische Atomprogramm, aufgenommen werden.

Da US-Präsident Donald Trump nächste Woche einen lang erwarteten Besuch in China antreten soll, wächst der Druck, einen Schlussstrich unter den Konflikt zu ziehen, der die Energiemärkte in Aufruhr versetzt und eine wachsende Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt.

Während Teheran Washington auf seine Antwort warten ließ, nachdem es am Freitag erklärt hatte, es schenke „Fristen“ keine Beachtung, stellte der Außenminister der Islamischen Republik, Abbas Araghchi, in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen die Zuverlässigkeit der US-Führung in Frage.

„Die jüngste Eskalation der Spannungen durch amerikanische Streitkräfte im Persischen Golf und ihre zahlreichen Verstöße gegen den Waffenstillstand haben die Zweifel an der Motivation und Ernsthaftigkeit der amerikanischen Seite auf dem Weg der Diplomatie verstärkt“, sagte er laut einem von der Nachrichtenagentur ISNA veröffentlichten iranischen Bericht über das Gespräch.

Während es am frühen Samstagmorgen noch keine offiziellen Anzeichen für einen Durchbruch in den Verhandlungen gab, könnten neue Schiffsdaten aus dem Hormuz-Gebiet darauf hindeuten, dass positive Entwicklungen bevorstehen.

LNG-Tanker aus Katar fährt erstmals seit Kriegsbeginn in die Meerenge ein

Bloomberg-Reporter Stephen Stapczynski schrieb am X, dass ein LNG-Tanker aus Katar „versucht“, die Straße von Hormus zu durchfahren.

„Sollte dies gelingen, wäre es das erste Mal seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar, dass Katar LNG aus der Region exportiert“, merkte Stapczynski an und fügte hinzu: „Der Tanker gibt an, dass sein Ziel Pakistan ist.“

BREAKING: Qatar is attempting to send an LNG shipment through the Strait of Hormuz 🇶🇦⚠️



If successful, this would be the first time Qatar has exported LNG out of the region since the Iran war began in late-Feb



The tanker (Al Kharaitiyat) says it is destined for Pakistan pic.twitter.com/zoJp6WVbZo — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) May 9, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Katar versucht, eine LNG-Ladung durch die Straße von Hormus zu schicken Falls erfolgreich, wäre dies das erste Mal, dass Katar LNG aus der Region exportiert, seit der Iran-Krieg Ende Februar begonnen hat Der Tanker (Al Kharaitiyat) gibt an, dass er nach Pakistan unterwegs ist

Der Tanker ist voll beladen mit Flüssigerdgas (LNG) und durchquert derzeit die Meerenge von Hormuz. Wir müssen darauf hinweisen, dass das Schiff nicht die Route um die Insel Hormuz genommen hat. Es gibt keine Informationen darüber, ob der Iran dem Schiff eine Durchfahrtsgebühr berechnet hat, doch Teheran gestattet Schiffen aus „befreundeten“ Nationen, vor allem aus China, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Durchfahrt.

Am Freitag teilte die UBS-Energieanalystin Anna Kishmariya ihren Kunden mit, dass der Schiffsverkehr durch die Engstelle am Hormuz-Kanal nach wie vor stark eingeschränkt sei und sich die Lage auf dem globalen Ölmarkt weiter verschärfe.

Die Trump-Regierung und andere Nationen sind zweifellos bestrebt, den Hormuz-Kanal wieder zu öffnen, da Insider des Ölmarktes einen etwa einmonatigen Countdown bis zu einem globalen Energiechaos sehen, sollte die Wasserstraße den ganzen Monat über blockiert bleiben.

Aktuelle Schlagzeilen der letzten Nacht, mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

Waffenstillstand und diplomatische Bemühungen

• Die USA warten auf die Antwort des Iran auf Trumps jüngsten Vorschlag zur Beendigung des Konflikts, der vorsieht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder öffnet, während die USA im Laufe des nächsten Monats ihre Blockade der iranischen Häfen beenden

• Teherans Antwort auf den US-Vorschlag wird laut Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei „derzeit geprüft“

• Trump hat seinen Ansatz geändert und legt nun den Schwerpunkt darauf, die Straße von Hormus um jeden Preis wieder zu öffnen, während Verhandlungen über Atomwaffen und ballistische Raketen auf später verschoben werden

Jüngste militärische Zusammenstöße

• Die USA griffen am Donnerstag iranische Militärziele an, nachdem der Iran mehrere Raketen, Drohnen und kleine Boote auf drei Zerstörer der US-Marine in der Straße von Hormus abgefeuert hatte, wobei keine US-Einheiten getroffen wurden

• US-Streitkräfte griffen Raketen- und Drohnenabschussrampen sowie andere militärische Einrichtungen im Iran an, die für den Angriff auf die US-Kriegsschiffe verantwortlich waren

• Die USA haben laut US-Beamten zwei unbeladene Öltanker unter iranischer Flagge „außer Gefecht gesetzt“

• Der Iran hat den Tanker „Ocean Koi“ im Golf von Oman aufgebracht, der offenbar iranisches Öl transportierte

Hormuz

• Die Straße von Hormus bleibt seit Dienstag nach den Zusammenstößen zwischen den USA und dem Iran für die Handelsschifffahrt praktisch gesperrt

• Ein katarischer LNG-Tanker, die „Al Kharaitiyat“, versucht, die Meerenge zu durchqueren, was Katars ersten Export aus der Region seit Kriegsbeginn darstellen würde

• Saudi Aramco und Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es gelungen, trotz der faktischen Sperrung der Wasserstraße durch den Iran einige Rohölladungen durch die Meerenge zu transportieren

Auswirkungen

• Die Welt hat ihre Ölvorräte in Rekordgeschwindigkeit aufgebraucht, da der Iran-Krieg die Lieferungen aus dem Persischen Golf drosselt und damit die Puffer aufzehrt, die vor Versorgungsschocks schützen

• Chinas Energieimporte gingen im April stark zurück, wobei die Rohöllieferungen im Jahresvergleich um etwa 20 % auf 38,47 Millionen Tonnen sanken und die Gasimporte um etwa 13 % auf 8,42 Millionen Tonnen

• Die weltweiten Lebensmittelpreise stiegen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, da der Iran-Krieg die Lieferketten unterbrach; der UN-Lebensmittelpreisindex legte im April um 1,6 % zu

• Der beispiellose Internetausfall im Iran fordert einen hohen Tribut von privaten Unternehmen, wobei gewarnt wird, dass dies zu Massenentlassungen und Schließungen führen könnte

Internationale Reaktion

• Die USA verhängten Sanktionen gegen drei chinesische Firmen, weil sie dem Iran Satellitenbilder zur Verfügung stellten, die dessen Militärschläge gegen amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten ermöglichten

• Großbritannien wird das Kriegsschiff HMS Dragon in den Nahen Osten entsenden, als Teil der Planung einer von Europa geführten Mission zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormus, sobald ein stabiler Waffenstillstand herrscht

• Der Iran baut den Handel mit China per Bahn aus, um die US-Blockade zu umgehen; die Güterzüge von Xi’an nach Teheran verkehren nun nicht mehr einmal pro Woche, sondern alle drei bis vier Tage

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