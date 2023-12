Noch mehr schlechte Nachrichten für die mRNAs

Alex Berenson

Noch mehr schlechte Nachrichten für die mRNAsEine neue Veröffentlichung in einer renommierten Fachzeitschrift zeigt, dass mRNAs unsere Zellen versehentlich dazu veranlassen, eine große Anzahl von zufälligen, fehlgeformten Proteinen zu produzieren.

Wie beängstigend ist eine neue Studie, die zeigt, dass mRNA-Covid-Spritzen unseren Körper versehentlich dazu bringen, viele verschiedene Proteine zu produzieren und nicht nur den Covid-Spike, wie die Befürworter der Spritze drei Jahre lang behauptet haben?

Erschreckend genug, dass die Autoren der Studie ihre Arbeit gleich nach der Veröffentlichung in den Wind schrieben. Anne Willis, Professorin an der Universität Cambridge und Mitautorin der Studie, erklärte gegenüber Reportern, dass die mRNA-Technologie „erstaunlich ist und revolutionär sein wird…. aber wir haben sie jetzt viel sicherer gemacht“.

Ja, mRNA-Injektionen sind großartig. Sie sind „erstaunlich“! Und sie sind nicht wirklich unsicher. Aber bald werden sie „viel sicherer“ sein.

Wie beruhigend! Schade, dass sie schon über 1 Milliarde Menschen bekommen haben.

–

Die Studie ist komplex, aber die Schlussfolgerung ist einfach: Das Spiel mit der Natur ist nie ohne Risiko.

Erinnern wir uns: mRNA-Impfstoffe funktionieren ähnlich wie Viren selbst, indem sie unsere eigene Zellmaschinerie kapern, um Proteine herzustellen. Die mRNA in Impfstoffen unterscheidet sich jedoch grundlegend von der RNA, die Viren (oder unser eigener Körper) herstellen und verwenden.

RNA besteht aus vier einfachen Molekülen, den Basen, die in langen Ketten miteinander verbunden sind. Die Wissenschaftler veränderten die chemische Struktur einer dieser vier Basen auf subtile Weise. Sie hofften, die Impfstoff-RNA vor unserem Immunsystem zu verbergen, das durchgehend auf der Suche nach fremder RNA ist.

Die Veränderung hat „funktioniert“.

Die neue Struktur entgeht zwar weitgehend dem Immunsystem, kann aber dennoch unsere Zellmaschinerie überlisten, Kopien des Spike-Proteins auszustoßen. Auf diese Spikes reagiert unser Körper mit der Bildung von Antikörpern.

In den Worten des Nobelpreiskomitees für Medizin 2023: „Nukleosidische Basenmodifikationen … haben die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 ermöglicht.“

–

(Entschuldigung, Drew Weissman meinte, die mRNA im Impfstoff sei NICHT identisch mit der RNA in Ihren Zellen. Ein einfacher Fehler. Es ist doch nicht so, dass er die Veränderung erfunden und dafür den Nobelpreis bekommen hat. Ach, wirklich? Jedenfalls…

ALT: Moment, war der Nobelpreis für Medizin? Oder fürs Lügen?)

Dieses Interview fand am 27. Januar 2021 statt. Das ist Drew Weissman, der Mann, der den Nobelpreis für den mRNA-Impfstoff gegen Covid erhalten hat.

Die Frage:

„Wie können wir sicher sein, dass dieser Impfstoff keine langfristigen negativen Auswirkungen auf den Menschen hat?“

antwortet Drew Weissman;

„Die mRNA im Impfstoff ist identisch mit der RNA in den Zellen. „

„Man kann keine Langzeitwirkung von einem Bestandteil des Impfstoffs bekommen, sie sind weg.“ Quelle

–

Doch jedes Wunder hat seinen Preis.

Modifizierte RNA ist da keine Ausnahme. Als die Covid-Impfstoffe auf den Markt kamen, gingen Wissenschaftler und Zulassungsbehörden von zwei entscheidenden Annahmen aus.

Erstens, dass die in ihnen enthaltene mRNA schnell abgebaut würde, sodass sie nicht über Wochen oder Monate kontinuierlich Spike-Proteine produzieren würden. Dies geht aus einem Faktencheck von Reuters vom April 2021 hervor:

Dr. Daniel Kuritzkes, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Brigham and Women’s Hospital, einem der weltweit besten Lehrkrankenhäuser und Teil der Harvard Medical School … wies darauf hin, dass die mRNA-Impfstoffe innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgebaut werden … was bedeutet, dass sie innerhalb von ein oder zwei Tagen aus dem Körper der geimpften Person verschwinden.

Der angesehene Dr. Kuritzkes hat sich geirrt.

Anfang 2022 berichteten Wissenschaftler in Cell, einer der weltweit führenden Fachzeitschriften, dass sie die mRNA des Impfstoffs mindestens 60 Tage lang in den Keimzentren gefunden hatten, die wichtige Teile des Immunsystems sind. Andere Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen.

Die modifizierte Impfstoff-RNA scheint die Immunreaktion zu gut zu unterdrücken und hält sich daher viel länger als erwartet. Die übermäßig persistente mRNA könnte ihrerseits die Autoimmunerkrankungen auslösen, über die nach Covid-Impfungen berichtet wurde – und möglicherweise auch andere Veränderungen des Immunsystems.

–

Die zweite Hypothese war, dass die Impfstoffe nur Spike-Proteine produzieren würden.

Dieses Problem wurde nicht so häufig diskutiert, da die mRNA in den Impfstoffen im Wesentlichen den Teil der Coronavirus-RNA kopiert, der für den Spike „kodiert“. Was könnte sie sonst noch produzieren?

Die Antwort: viele andere Proteine.

Wie die Autoren der bahnbrechenden Arbeit vom Mittwoch zeigen, liegt das daran, dass die veränderte mRNA die Ribosomen verwirrt – die „Maschinen“ in unseren Zellen, die die RNA lesen und in Aminosäuren umwandeln, die sich dann zu Proteinen zusammensetzen.

Die Verwirrung reicht nicht aus, um das Ribosom an seiner Arbeit zu hindern, aber sie führt zu einem „Frameshifting“ – im Grunde zu einem Stottern.

–

(Sie haben „zukünftige mRNA-Therapeutika“ so umgestaltet, dass sie weniger „potentiell schädlich“ sind. Großartig! Jetzt müssen sie nur noch eine Zeitmaschine bauen, um sie anstelle der „potenziell schädlichen“, die über eine Milliarde Menschen erhalten haben, zu verabreichen).

Forscher gestalten zukünftige mRNA-Therapeutika neu, um potenziell schädliche Immunreaktionen zu verhindern Quelle

–

(*Details hier überspringen, die Geschichte geht unten weiter: Ribosomen lesen RNA-Basen in Dreiergruppen, die „Codons“ genannt werden.

Es gibt 64 mögliche Codons (vier mal vier mal vier), von AAA bis UUU. Verwirrenderweise können Ribosomen nur 20 verschiedene Aminosäuren herstellen, sodass drei Codons für jede Aminosäure stehen. Die anderen vier Codons weisen das Ribosom an, seine Arbeit zu beginnen und zu beenden.

Die modifizierte Base in der mRNA ist die Uracil-Base oder „U“-Base. Die Forscher fanden heraus, dass Ribosomen manchmal über Codons stolpern, die mit dieser modifizierten U-Base beginnen, und für die nächsten drei Basen eine Aminosäure produzieren.

Ein Beispiel: Die RNA-Kette lautet U-G-C-A-G. Das Ribosom sollte die Aminosäure Cystin produzieren, für die U-G-C kodiert, und dann zum nächsten Codon übergehen, das mit A beginnt. Stattdessen überspringt es U und produziert Alanin, für das G-C-A kodiert.

Das Frameshifting setzt sich fort bis zum nächsten Codon, das fälschlicherweise mit G statt mit A beginnt. Wenn sich die Fehler häufen, entsteht ein Protein, das mit dem vorgesehenen Spike-Protein wenig gemein hat).

–

Insgesamt scheinen fast 10 Prozent der Proteine, die der Körper durch die mRNA-Spritzen von Covid produziert, „falsch“ und nicht das beabsichtigte Spike-Protein zu sein.

In der Cell-Studie zeigen die Autoren, dass weder Covid-19 selbst noch der DNA-basierte Covid-Impfstoff von AstraZeneca ähnliche Proteine produzieren. Die Wirkung beschränkt sich auf die mRNAs.

Die Autoren berichten auch, dass sie bei Mäusen und Menschen eine biologische Reaktion auf die falschen Proteine beobachtet haben. Sie warnten davor, dass diese Proteine „T-Zellen aktivieren könnten, die gegen Wirtszellen gerichtet sind“, und ihre anderen Wirkungen „eine erhöhte Produktion neuer B-Zell-Antigene einschließen könnten“.

T- und B-Zellen bilden den Kern unseres Immunsystems. Mit anderen Worten: Die mRNA-Impfung könnte versehentlich dazu führen, dass der Körper sein eigenes Gewebe angreift und Antikörper produziert, die nicht gegen das Spike-Protein gerichtet sind.

Diese Warnungen stammen nicht von mir, sondern direkt aus der Studie.

Wieder einmal erfahren wir viel zu spät von den Risiken, die damit verbunden sind, dass eine neue Biotechnologie innerhalb weniger Monate vom Labor auf den Menschen übertragen wird.

Die Tatsache, dass diese neue Biotechnologie nicht Tausenden oder gar Millionen von Menschen verabreicht (oder aufgezwungen) wurde, sondern Milliarden – und dass die meisten von ihnen kaum von der Krankheit bedroht waren, die sie verhindern sollte (aber nicht kann), ist nur das Tüpfelchen auf dem i.