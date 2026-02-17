Noch schockierender ehrliche Geständnisse von den Managern des Imperiums

Die Manager des US-Imperiums haben in den letzten Tagen einige überraschend ehrliche Eingeständnisse gemacht. Senator Lindsey Graham sagte, dass die Kriege der Zukunft in Israel geplant werden, und Außenminister Marco Rubio forderte eine Rückkehr zum Kolonialismus der alten Schule.

Caitlin Johnstone

Während einer Pressekonferenz am Montag in Tel Aviv nach einem Treffen mit Benjamin Netanjahu sagte Graham: „Ich komme alle zwei Wochen hierher, egal ob ich muss oder nicht.“

Warum reist ein Senator aus South Carolina alle zwei Wochen nach Israel, egal ob bei Regen oder Sonnenschein? Der blutrünstige Kriegstreiber beantwortet diese Frage ohne Umschweife.

„Die Kriege der Zukunft werden hier in Israel geplant“, sagte Graham. „Denn wenn man dem Feind nicht einen Schritt voraus ist, muss man leiden. Die cleversten und kreativsten Streitkräfte der Welt befinden sich hier in Israel.“

Sometimes, Senator Graham just puts it out in the plainest language:



“The wars of the future are being planned here in Israel.” pic.twitter.com/hs4MQGBK3n — Trita Parsi (@tparsi) February 16, 2026

Graham schwärmte von der Möglichkeit eines Krieges der USA gegen den Iran und räumte ein, dass ein solcher Krieg durchaus dazu führen könnte, dass amerikanische Truppen in der Region von iranischen Raketen getroffen würden, sagte aber, die USA sollten trotzdem in den Krieg ziehen.

„Könnten unsere Soldaten in der Region getroffen werden? Auf jeden Fall. Kann der Iran reagieren, wenn wir einen umfassenden Angriff starten? Auf jeden Fall“, sagte Graham und argumentierte, dass „das damit verbundene Risiko weitaus geringer ist als das Risiko, zurückzuschrecken, den Stecker zu ziehen und den Menschen nicht zu helfen, wie man es versprochen hat“.

Während einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag nahm Außenminister Marco Rubio in einer beunruhigenden Tirade über die Notwendigkeit, zu den guten alten Zeiten zurückzukehren, in denen die westlichen Mächte den globalen Süden ohne Vorwände oder Entschuldigungen dominierten, endgültig die Maske ab.

„Fünf Jahrhunderte lang, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte sich der Westen ausgebreitet – seine Missionare, Pilger, Soldaten und Entdecker strömten von seinen Küsten aus, um Ozeane zu überqueren, neue Kontinente zu besiedeln und riesige Imperien aufzubauen, die sich über den gesamten Globus erstreckten“, sagte Rubio. „Aber 1945 schrumpfte er zum ersten Mal seit dem Zeitalter Kolumbus. Europa lag in Trümmern. Die Hälfte davon lebte hinter einem Eisernen Vorhang, und der Rest schien bald folgen zu wollen. Die großen westlichen Imperien waren in einen endgültigen Niedergang geraten, beschleunigt durch gottlose kommunistische Revolutionen und antikoloniale Aufstände, die die Welt verändern und in den kommenden Jahren weite Teile der Landkarte mit dem roten Hammer und der Sichel überziehen sollten.“

This is insane.



US Secretary of State Marco Rubio just gave one of the most explicitly pro-colonialist speeches I have seen in the 21st century.



The US empire wants Europe to help it recolonize the Global South.



Rubio praised Western colonialists for "settl[ing] new… pic.twitter.com/tl4NojNdmP — Ben Norton (@BenjaminNorton) February 15, 2026

Rubio, ein bekannter antikommunistischer Gusano, gibt hier zu, dass der Sozialismus in den letzten Jahrzehnten eine führende Rolle dabei gespielt hat, den missbräuchlichen Kolonialismus und Imperialismus der westlichen Welt zurückzudrängen. Ein normaler Mensch würde dies als starkes Argument für den Sozialismus ansehen, aber Rubio sagt es, als wäre es etwas Schlechtes.

Rubio forderte die Europäer auf, sich ihren weißen christlichen Brüdern in den Vereinigten Staaten anzuschließen, um die braunhäutigen Kommunisten und Heiden zurückzuerobern, die auf ihrer eigenen Souveränität und der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen bestehen:

„Unter Präsident Trump werden die Vereinigten Staaten von Amerika erneut die Aufgabe der Erneuerung und Wiederherstellung übernehmen, angetrieben von der Vision einer Zukunft, die ebenso stolz, souverän und lebendig ist wie die Vergangenheit unserer Zivilisation. Und obwohl wir bereit sind, dies notfalls auch alleine zu tun, ist es unser Wunsch und unsere Hoffnung, dies gemeinsam mit Ihnen, unseren Freunden hier in Europa, zu tun.

„Die Vereinigten Staaten und Europa gehören zusammen. Amerika wurde vor 250 Jahren gegründet, aber seine Wurzeln reichen viel weiter zurück, bis auf diesen Kontinent. Die Menschen, die sich hier niederließen und die Nation meiner Geburt aufbauten, kamen mit den Erinnerungen, Traditionen und dem christlichen Glauben ihrer Vorfahren als heiliges Erbe an unsere Küsten – als unzerbrechliche Verbindung zwischen der alten und der neuen Welt.

„Wir sind Teil einer Zivilisation – der westlichen Zivilisation. Wir sind durch die tiefsten Bande miteinander verbunden, die Nationen teilen können, geschmiedet durch Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte, christlichen Glaubens, Kultur, Erbes, Sprache, Abstammung und der Opfer, die unsere Vorfahren gemeinsam für die gemeinsame Zivilisation gebracht haben, deren Erben wir sind.“

MARCO RUBIO CALLS FOR RETURN OF COLONIALISM



US Secretary of State Marco Rubio gave one of the most overtly colonial speeches at the Munich Security Conference in Germany on Saturday, 14th February, where he reminisced about 500 years of Western colonialism and how it expanded to… pic.twitter.com/uZqC5Y4pwS — Sovereign Media (@sov_media) February 16, 2026

Es bedarf einer besonderen Art von Psychopathen, um mit Nostalgie auf fünf Jahrhunderte ungebremsten westlichen Kolonialismus und Imperialismus zurückzublicken und dann eine Rückkehr zu diesen schrecklichen Zeiten zu befürworten. Massenvölkermorde auf ganzen Kontinenten. Der afrikanische Sklavenhandel. Die gewaltsame Unterwerfung und Versklavung ganzer Völker. Das ist es, worauf Rubio zurückblickt und mit Nostalgie seufzt.

Und dabei rede ich noch gar nicht von der Brutalität, die seine geliebte „westliche Zivilisation“ heutzutage an den Tag legt. Das ist die Zivilisation des Holocausts in Gaza. Die Zivilisation, die ohne ständige Kriege, Ausbeutung und Ausbeutung nicht existieren kann. Die Zivilisation, die gerade Kuba zu Tode würgt und sich auf einen Krieg mit dem Iran vorbereitet. Die Zivilisation, die bis heute den globalen Süden gewaltsam unterwirft und ausraubt. Die Zivilisation des Ökozids. Die Zivilisation von Epstein.

Die westliche Zivilisation ist die verdorbenste und missbräuchlichste Zivilisation, die es je gegeben hat. Sie muss nicht zu ihrer Blütezeit zurückkehren, sondern muss gestoppt und gesund gemacht werden. Das wird auf den ersten Blick deutlich, wenn man sich die gestörten Imperiumsmanager ansieht, die diese Zivilisation in Führungspositionen erhoben hat.