In einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen zeigt Iran eine beeindruckende Souveränität, die den Westen, insbesondere die Trump-Administration, vor enorme Herausforderungen stellt. Pepe Escobar beleuchtet in seinem jüngsten Kommentar, wie Iran, unterstützt von Russland und China, dem US-Druck widersteht und dem Globalen Süden Lektionen in Widerstandsfähigkeit erteilt. Dies könnte zu einer fundamentalen Verschiebung in der Weltordnung führen, mit BRICS als zentralem Akteur.

Iran demonstriert eine Form der Souveränität, die nur wenige Nationen auf der Welt ausüben können. Ähnlich wie Russland und China wehrt sich das Land gegen Forderungen und Drohungen des Westens. Die jüngste Armada-Aufbau der USA im Nahen Osten wirkt nicht so einschüchternd, wie es scheint – vergleichbar mit den Konflikten in Jemen oder nach dem 7. Oktober. Iran signalisiert klar: Wir weichen nicht zurück. Für jemanden wie Donald Trump bedeutet das eine unüberwindbare Mauer.

Souveränität ist der Schlüssel, und nur wenige Länder wie Iran, Jemen (unter Huthi-Kontrolle) oder Kuba trotz jahrzehntelanger Sanktionen und Hungersnöte können sie wirklich behaupten. Große Mächte wie Brasilien oder Indien hingegen meiden direkte Konfrontationen mit den USA.

Der Globale Süden beobachtet das aufmerksam. Die Botschaft ist klar: Ohne Souveränität gibt es keinen Respekt vom Hegemon. Mit Souveränität hingegen kann man dem Hegemon standhalten. Iran lehrt diese Lektionen in Echtzeit, und viele hoffen, dass sie sich ausbreiten.

Vor Kurzem fragte man sich noch, ob der Regime-Change-Versuch in Iran funktionieren würde. Doch er scheiterte binnen Tagen. Warum? Iran hatte exzellente Informationen von seinen Partnern Russland und China, verstand die Bedrohung und verglich sie mit früheren Farbrevolutionen. Die harte Niederschlagung war entscheidend – es gibt keinen anderen Weg, solche Operationen zu kontrollieren. Die EU wirft Iran Tausende Tote vor, doch die Liste zeigt, dass viele Opfer aus Polizei und Regierungsstrukturen stammten. Wieder eine Lektion für den Globalen Süden: So wehrt man sich ab.

Irans strategische Säulen

Irans Stärke basiert auf mehreren Säulen.

Erstens ist es vollständig vom westlichen Finanzsystem abgekoppelt.

Zweitens stehen zwei mächtige Verbündete dahinter: Russland und China, die bei Bedarf alles Notwendige liefern. Nur wenige Nationen, selbst in BRICS, befinden sich in einer ähnlichen Position.

Das führt uns zu den Entwicklungen in BRICS. Sergey Ryabkov, Russlands Top-Diplomat für BRICS, betont diplomatisch, dass Fortschritte bei Zahlungsmechanismen und nationalen Währungen erwartet werden. Der Hochgeschwindigkeitszug hat den Bahnhof verlassen und gewinnt an Tempo bis zum Gipfel in Indien im November.

Die Tür zu BRICS bleibt offen, doch der Fokus liegt auf der Integration der neuen Mitglieder – nun sind es 10, plus 10 Partner, also 20 Nationen, die auf Schlüsselthemen einigen müssen.

Besonders wichtig ist die BRICS-Sherpa-Treffen: Sie fordern eine einheitliche Stimme zu drängenden internationalen Fragen. Das umfasst alles von der Entführung Maduros in Venezuela bis zu Bedrohungen gegen Libanon, Iran oder andere Länder. Eine vereinte BRICS-Position wäre revolutionär.

Zudem muss BRICS finanzielle und Zahlungssysteme schaffen, die resistent gegen externen Druck sind. Das knüpft an die kürzliche Entscheidung der Reserve Bank of India an, und es gibt Neuigkeiten zu BRICS Pay – ursprünglich für 2027 geplant, nun auf 2026 vorgezogen. Ein Konsens in diesem Jahr, vielleicht sogar präsentiert beim Gipfel in Indien, wäre bahnbrechend. Trump müsste dann womöglich 20 Länder invadieren, um zu reagieren.

Lavrov, Thiel und die neue Front

China intensiviert seine Dumps von US-Staatsanleihen – ein Befehl von ganz oben, der nun beschleunigt wird. Sergey Lavrov, Russlands Außenminister, war auf BRICS TV ungewöhnlich scharf. Er nannte Trumps Politik „reinen Bidenismus“, trotz angeblicher Ablehnung durch Trumps Team. Sanktionen gegen Russland werden verlängert, und der Geist des Anchorage-Treffens – wo die USA China demütigen wollten – wird von Trump selbst zerstört.

Lavrov, sonst höflich, ist hier entfesselt: Die USA wollen alle Prozesse unter ihre Kontrolle bringen und fordern einseitige Konzessionen. Russland bleibt offen für Gespräche, aber nur auf gegenseitig vorteilhafter Basis. Gemeinsam mit BRICS-Partnern will man eine Architektur schaffen, die immun gegen illegale westliche Handlungen ist.

Das ist ein Manifest für BRICS, die SCO, die russisch-chinesische Partnerschaft und den Globalen Süden. Lavrov verliert seine taoistische Geduld und wird assertiver. Das baut auf den Abkommen von Kasan (Oktober 2024), Rio (Juli dieses Jahres) und dem SCO-Gipfel in Tianjin auf.

Die Vorbereitungen für den BRICS-Gipfel in Indien laufen, mit Russland als Hauptberater für Indien. Das Original-RIC (Russland, Indien, China) könnte zu RI (mit Iran) werden – sie handeln organisch gegen Trump 2.0 und planen Großes für dieses Jahr.

Energie als Machtinstrument

Trotz Kriegsdruck steigt Chinas Ölhandel mit Iran, was Reuters als Ersatz für venezolanisches Öl darstellt – doch die Zahlen sind unvollständig. Tatsächlich wächst der Handel insgesamt. Russlands Rohölexporte nach China erreichen Rekorde und überholen Saudi-Arabien.

Energie ist zentral: Russland und Iran sind Energiemächte. Für die Trump-Administration ist die Kontrolle über Öl und Energie obsessiv – alles muss in US-Dollar bezahlt werden. Doch Russland-China-Handel umgeht das, mit Pipelines wie Power of Siberia und bald einer zweiten durch die Mongolei. China sichert sich Versorgung aus Venezuela, Iran, Saudi-Arabien und mehr.

Hier wird es kompliziert für Saudi-Arabien: MBS muss Trump überzeugen, dass Öl an China in Dollar verkauft wird, doch China fordert Petro-Yuan. Saudi-Arabien warnt vor Angriffen auf Iran, die den Persischen Golf zerstören würden – Basen, Hormuzstraße, alles. Die Annäherung Saudi-Iran begann in Russland und wurde in China besiegelt. Saudis wissen: China als Feind ist ewig, als Freund auch. Der Schachbrett bewegt sich in Echtzeit; Vasallen gehorchen nicht mehr blind.

Hormuz – das letzte Ass

Trump schläft nachts nicht, wenn Iran die Hormuzstraße schließt – Chinas Ölroute. Doch China erhöht den Handel mit Russland als Ausweichroute. Westliche Medien malen Katastrophen für China und Russland, doch der Panik sitzt bei den Golfstaaten und USA.

Iran würde die Straße nur als letztes Ass schließen, nach Konsultation mit Russland und China. China könnte ein paar Tage akzeptieren, mit Reserven und schnellem Gegenangriff. Ein längerer Konflikt würde das globale Finanzsystem kollabieren lassen: Öl bei 700 Dollar pro Barrel, Derivate-Crash. Goldman-Sachs-Simulationen aus den 2010ern warnen davor – heute schlimmer. Wer mit IQ über 10 weiß das in der Trump-Administration.

Realistisch passiert das nicht: China ist versorgt via Russland, Kasachstan, Turkmenistan. Russland hat Überschüsse. Die Entscheidung liegt bei Trump: Taco oder globaler Wirtschaftscrash? Es wird ernst – Zeit zu spielen.