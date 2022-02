Nord Stream 2 gestoppt: Der Sieg der USA und das Ende der Versorgungssicherheit

Die Bundesregierung hat Nord Stream 2 gestoppt. Das ist ein großer Sieg für die USA, aber es ist auch das Ende der Versorgungssicherheit im Energiesektor in der EU.

Die Bundesregierung hat die Zertifizierung von Nord Stream 2 ausgesetzt und es ist fraglich, ob die Pipeline jemals ans Netz gehen kann. Das ist ein Sieg der USA, die Nord Stream 2 verhindern und ihr teureres Frackinggas in Europa verkaufen wollen. Es bedeutet aber auch das Ende der Versorgungssicherheit in Europa und natürlich Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe für den Bundeshaushalt. Aber der Reihe nach.

Der Sieg der USA

In Washington knallen derzeit sicher die Sektkorken, denn die Anerkennung der Donbass-Republiken durch Russland ist wie ein Weihnachtsgeschenk für die USA. Die USA haben Russland geschickt in die Ecke gedrängt, bis Russland keine andere Wahl mehr hatte, als die Republiken anzuerkennen. Aber das soll hier nicht Thema sein.