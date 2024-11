Ein Rauschen geht durch den Blätterwald: Nordkorea eskaliere den Konflikt, seine Soldaten würden den Russen aus der Patsche helfen, damit sie den Krieg in der Ukraine nicht verlieren. Dies schrieb zum Beispiel die «Frankfurter Rundschau». Und so werden die entsprechenden Behauptungen Kiews, Washingtons und Seouls von den Medien verbreitet, ohne kritische Prüfung.

Russland und Nordkorea haben die Anschuldigungen, nordkoreanische Soldaten würden in den russisch-ukrainischen Krieg eingreifen, kategorisch zurückgewiesen.

Die Russen reagieren auf den westlichen Hype, indem sie ihre Gegner trollen: Während einer Pressekonferenz auf dem jüngsten BRICS-Gipfel antwortete der russische Präsident Putin auf eine Frage von Keir Simmons vom amerikanischen Sender NBC News zu Satellitenbildern, die nordkoreanische Soldaten in Russland zeigen, die angeblich in den Krieg in der Ukraine verwickelt sind, mit der sarkastischen Antwort „Bilder sind eine ernste Sache! (…)“ Gleichzeitig schwenken russische Soldaten an der Front nordkoreanische Flaggen.