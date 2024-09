Nur noch neutral

Hans-Jürgen Geese

Am 12. Juli dieses Jahres nahm der Premierminister von Neuseeland, Christopher Luxon, an dem NATO Gipfeltreffen in Washington teil. Die beiden ersten Buchstaben von „NATO“ stehen bekanntlich für „Nordatlantik“. Neuseeland aber liegt im Südpazifik. Solche Kleinigkeiten werden heutzutage geflissentlich übersehen. Deutschland wurde ja bekanntlich bereits am Hindukusch verteidigt, warum also nicht auch in Neuseeland?

Übrigens wird es Sie erfreuen zu hören, dass der oberste General der neuseeländischen Streitkräfte jetzt eine Frau ist: Major General Rose King. Nein, der Fortschritt ist wahrlich nicht aufzuhalten. Zwar wollen immer weniger Männer in der Armee dienen, aber was macht das schon? Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis ganze Frauenarmeen aufgestellt werden.

Dabei hatte Neuseeland doch nach dem Zweiten Weltkrieg vorgehabt, neutral zu werden. Der berühmteste Ökonom des Landes, Dr. W.B. Sutch, hatte dem Lande vorgerechnet, dass es für Neuseeland eine menschliche und wirtschaftliche Katastrophe war, am Burenkrieg und am Ersten Weltkrieg und am Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. Er schrieb auch gleich mehrere Bücher zu dem Thema. Der Mann war so aufdringlich, dass die Amerikaner der neuseeländischen Regierung nahelegten, den Mann aus seinen Regierungsämtern zu entfernen. Außerdem sei er ein russischer Spion. Es kam dann auch tatsächlich zu einer Anklage. Der Mann