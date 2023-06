NYT gibt zu: Journalisten fordern ukrainische Soldaten auf, ihre Nazi-Abzeichen zu verstecken

Die New York Times sah sich gezwungen, sich mit großer Verspätung mit etwas zu befassen, das vielen unabhängigen Analysten und Medienvertretern seit langem bekannt war, aber aus offensichtlichen Gründen sorgfältig vor der breiten Masse im Westen verborgen wurde.

Die überraschende Schlagzeile der Times lautete: „Nazi-Symbole an der ukrainischen Frontlinie werfen ein Schlaglicht auf heikle Fragen der Geschichte„. Diese Bestätigung kommt buchstäblich nach Jahren, in denen vorwiegend unabhängige Journalisten und geopolitische Kommentatoren darauf hingewiesen haben, dass in der Tat… die militärischen und paramilitärischen Gruppen der Ukraine, insbesondere die, die seit mindestens 2014 im Osten operieren, ein ernsthaftes Problem mit der Nazi-Ideologie haben. Dies wurde bereits vor Jahren ausführlich dokumentiert. Aber der Bericht, der lediglich versucht, es als „heikles Problem“ der „einzigartigen“ „Geschichte“ der Ukraine herunterzuspielen, deutet darauf hin, dass das eigentliche Problem für die westliche PR im Grunde darin besteht, dass es so offen zur Schau gestellt wird. Die ukrainischen Truppen werden aufgefordert, diese Nazi-Symbole bitte zu verdecken – wie Matt Taibbi in einem Kommentar zu dem Bericht sarkastisch bemerkte.

Die Autoren des NYT-Berichts bringen zunächst ihre Frustration über die Optik der Nazi-Symbole zum Ausdruck, die so stolz auf den Uniformen vieler ukrainischer Soldaten zu sehen sind. Der NYT-Bericht suggeriert, dass viele journalistische Fotos, die in einigen Fällen in Zeitungen und Medien weltweit veröffentlicht wurden (in der Regel in Verbindung mit allgemein positiven Artikeln über das ukrainische Militär), lediglich „unglücklich“ oder irreführend sind: „Auf jedem Foto trugen Ukrainer in Uniform Aufnäher mit Symbolen, die von Nazi-Deutschland berüchtigt gemacht wurden und seitdem Teil der Ikonografie rechtsextremer Hassgruppen geworden sind.“

Der Bericht räumt ein, dass dies zu einer Kontroverse geführt hat, bei der Nachrichtenredaktionen einige Fotos von ukrainischen Soldaten und Kämpfern tatsächlich löschen mussten. „Die Fotos und ihre Löschung verdeutlichen die komplizierte Beziehung des ukrainischen Militärs zur Nazi-Symbolik, die sowohl unter der sowjetischen als auch unter der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist“, heißt es in dem Bericht weiter.

Es ist also lediglich „dornig“ und „kompliziert“, wie es heißt. Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl der Abzeichen, die mit „gewisser Regelmäßigkeit“ – so die New York Times – auf ukrainischen Militäruniformen erscheinen:

Die NATO selbst sah sich in jüngster Vergangenheit gezwungen, Bilder auf ihren offiziellen Konten in den sozialen Medien zu löschen, weil bei Fotoshootings unter ukrainischen Truppen Nazi-Symbole zu sehen waren.

NATO quickly deleted a tweet yesterday that featured a photo of a Ukrainian soldier wearing the Neo-Nazi Black sun patch. Remember we're constantly told that neo Nazis in Ukraine are an insignificant fringe and if you point to it, you're a Putin stooge or worse. https://t.co/CPkdvl1T0b — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) March 9, 2022

Die nachfolgende Zeile aus dem Bericht verdeutlicht die einseitige und übermäßig vereinfachte Berichterstattung der sogenannten „Zeitung des Protokolls“. Viele Menschen erwachen endlich und erkennen, dass dieser Krieg eine äußerst komplexe Realität aufweist, die weit entfernt ist von der vereinfachten Schwarz-Weiß-Darstellung, die wir oft in den hollywoodähnlichen Erzählungen der Mainstream-Medien wie CNN, Fox oder NBC sehen, bei denen es um Gut gegen Böse und Putin gegen die freie Welt geht.

Aus der NY Times:

„Im November trug ein ukrainischer Presseoffizier während eines Treffens mit Times-Reportern nahe der Frontlinie eine Totenkopf-Variante, die von einer Firma namens R3ICH (ausgesprochen „Reich“) hergestellt wurde. Er sagte, er glaube nicht, dass das Abzeichen etwas mit den Nazis zu tun habe. Ein zweiter Pressesprecher sagte, andere Journalisten hätten die Soldaten gebeten, den Aufnäher zu entfernen, bevor sie Fotos machten.

Ups…

Und jetzt könnten wir erhebliche Anstrengungen zur Schadensbegrenzung erwarten, oder vielleicht werden wir sogar Zeuge der Anfänge sich entwickelnder Definitionen und des Verschiebens der Ziellinie. Mehr aus der NY Times [Hervorhebung ZH]:

Aber einige Mitglieder dieser Gruppen kämpfen gegen Russland, seit der Kreml 2014 illegal einen Teil der ukrainischen Region Krim annektiert hat, und sind nun Teil der breiteren Militärstruktur. Einige von ihnen werden als Nationalhelden angesehen, auch wenn die Rechtsextremen politisch marginalisiert bleiben. Die Ikonografie dieser Gruppen, einschließlich eines Totenkopfabzeichens, das von KZ-Wachen getragen wurde, und eines Symbols, das als „Schwarze Sonne“ bekannt ist, erscheint nun mit gewisser Regelmäßigkeit auf den Uniformen der an der Front kämpfenden Soldaten, einschließlich der Soldaten, die sagen, dass die Bilder die ukrainische Souveränität und den Stolz symbolisieren, nicht den Nazismus.

Einige schreiben angemessenere und treffendere Schlagzeilen für die NYT-Story…

Erst in jüngster Vergangenheit wurden das ukrainische Verteidigungsministerium und sogar das Büro von Präsident Zelensky auf frischer Tat ertappt:

Im April postete das ukrainische Verteidigungsministerium auf seinem Twitter-Account das Foto eines Soldaten, der ein Abzeichen mit einem Totenkopf trägt. Das Symbol auf dem Bild wurde durch eine Nazi-Einheit bekannt, die während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen beging und Konzentrationslager bewachte. Der Aufnäher auf dem Foto zeigt den Totenkopf auf einer ukrainischen Flagge mit einer kleinen Nr. 6 darunter. Dieser Aufnäher ist das offizielle Merchandise von Death in June, einer britischen Neo-Folk-Band, die laut dem Southern Poverty Law Center „Hassreden“ produziert, die „Themen und Bilder von Faschismus und Nazismus ausnutzen“.

Wie nicht anders zu erwarten, versucht die Times immer noch in Deckung zu gehen, während sie verzweifelt versucht, ihr Publikum zu „beruhigen“, indem sie schreibt, dass „dies kurzfristig Putins Propaganda zu verstärken droht und seinen falschen Behauptungen Nahrung gibt, dass die Ukraine ‚entnazifiziert‘ werden muss – eine Position, die die Tatsache ignoriert, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy Jude ist.“

In der Tat eine neue Stufe der Bewältigung…

Dennoch räumt die NYT unbeholfen ein: „Im Großen und Ganzen birgt die Ambivalenz der Ukraine in Bezug auf diese Symbole und manchmal sogar ihre Akzeptanz die Gefahr, dass Ikonen, die der Westen mehr als ein halbes Jahrhundert lang versucht hat zu eliminieren, neues Leben im Mainstream bekommen.“