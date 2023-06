„Wir sind nicht allein“: Die USA besitzen ein Raumschiff „nicht-menschlichen Ursprungs“, sagt ein Whistleblower der Regierungs-Taskforce für UFOs

Ein neuer Bericht zweier altgedienter (Mainstream-)Journalisten, die einen hochdekorierten Whistleblower zitieren, bietet einen verblüffenden Einblick in die Geschichte der US-Regierung mit UFOs.

Für diejenigen, die glauben wollen, dass ein UFO auf dem Rasen des Weißen Hauses gelandet ist, ist dies genau das Richtige.

Für diejenigen, die glauben, dass die jüngsten UFO-Enthüllungen der Regierung ein großer Psyop sind, ist dies das Richtige.

Ich springe gleich rein…

Ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, der zum Whistleblower wurde, hat dem Kongress und dem Generalinspekteur der Geheimdienstgemeinschaft umfangreiche geheime Informationen über streng geheime Programme gegeben, die seiner Meinung nach über intakte und teilweise intakte Raumschiffe nicht-menschlichen Ursprungs verfügen. The Debrief

Der Whistleblower, der 36-jährige David Charles Grusch, ist ein hochdekorierter ehemaliger Offizier in Afghanistan, der anschließend bei der National Geospatial-Intelligence Ageny (NGA) und dem National Reconnaissance Office (NRO) arbeitete – wo er von 2019 bis 2021 als deren Vertreter in der Unidentified Aerial Phenomena Task Force tätig war. Von Ende 2021 bis Juli 2022 war er dann Co-Leiter der NGA für die UAP-Analyse und deren Vertreter in der Task Force, die zur Untersuchung von UFOs – die jetzt offiziell als „unidentifizierte anomale Phänomene“ oder UAP bezeichnet werden – eingerichtet wurde. Sie wurde von der Marine unter dem Büro des Unterstaatssekretärs für Nachrichtendienste und Sicherheit ins Leben gerufen und ist inzwischen in das All-Domain Anomaly Resolution Office umgewandelt worden, das auch Untersuchungen von Objekten, die unter Wasser operieren, umfasst.

Grusch, ein Whistleblower, der jetzt von einem Anwalt vertreten wird, der als ursprünglicher Intelligence Community Inspector General (ICIG) diente, sprach mit den Journalisten Leslie Kean (Cousin von GOP Sen. Tom Kean Jr. von NJ), der 2017 einen Artikel in der NY Times mitverfasste, der enthüllte, dass das Verteidigungsministerium 22,5 Millionen Dollar für ein geheimes Programm zur Untersuchung von UFOs ausgab, und Ralph Blumenthal, einem langjährigen NY Times-Reporter.

Andere Geheimdienstmitarbeiter, sowohl aktive als auch pensionierte, die durch ihre Arbeit in verschiedenen Behörden Kenntnis von diesen Programmen haben, haben unabhängig voneinander ähnliche, bestätigende Informationen geliefert, sowohl offiziell als auch inoffiziell. The Debrief

Laut der Zeitschrift The Debrief;

Die Bergung von Teilfragmenten bis hin zu intakten Fahrzeugen wird seit Jahrzehnten bis heute von der Regierung, ihren Verbündeten und Rüstungsunternehmen durchgeführt.

„Wir sprechen hier nicht über prosaische Ursprünge oder Identitäten“, sagte Grusch. „ Das Material umfasst intakte und teilweise intakte Fahrzeuge .“

.“ Der Analyse zufolge sind die Objekte „exotischen Ursprungs (nicht-menschliche Intelligenz, ob außerirdisch oder unbekannter Herkunft), basierend auf den Fahrzeugmorphologien und materialwissenschaftlichen Tests sowie dem Besitz einzigartiger atomarer Anordnungen und radiologischer Signaturen .“

.“ UFO-„Legacy-Programme“ wurden lange Zeit innerhalb „mehrerer Agenturen verborgen, die UAP-Aktivitäten in konventionelle geheime Zugangsprogramme einbetteten, ohne den verschiedenen Aufsichtsbehörden angemessen Bericht zu erstatten.“

Gorsuch erzählte dem Kongress von der Existenz eines jahrzehntelangen „öffentlich unbekannten Kalten Krieges um geborgenes und ausgebeutetes physisches Material – ein Wettbewerb mit fast gleichaltrigen Gegnern über die Jahre hinweg, um UAP-Abstürze/Landungen zu identifizieren und das Material für die Ausbeutung/Reverse Engineering zurückzuholen, um asymmetrische nationale Verteidigungsvorteile zu erlangen.“

Material von Objekten nicht-menschlichen Ursprungs befindet sich im Besitz hochgeheimer schwarzer Programme (deren klassifizierte Standorte, Namen und andere spezifische Daten dem Generalinspekteur und den Mitarbeitern des Geheimdienstausschusses zur Verfügung gestellt wurden).

(deren klassifizierte Standorte, Namen und andere spezifische Daten dem Generalinspekteur und den Mitarbeitern des Geheimdienstausschusses zur Verfügung gestellt wurden). Laut einer nicht klassifizierten Version seiner Whistleblower-Beschwerde hat Grusch direkte Kenntnis davon, dass UAP-bezogene Verschlusssachen dem Kongress von „Elementen“ der Geheimdienstgemeinschaft vorenthalten und/oder verheimlicht wurden, „um die legitime Aufsicht des Kongresses über das UAP-Programm absichtlich zu vereiteln“.

„Ein breites Spektrum unserer hochentwickelten Sensoren, einschließlich weltraumgestützter Plattformen, wurde von verschiedenen Behörden eingesetzt, in der Regel in dreifacher Ausführung, um die außergewöhnliche Natur, Leistung und Konstruktion dieser anomalen Maschinen zu beobachten und genau zu identifizieren, wobei dann festgestellt wurde, dass sie nicht irdischen Ursprungs sind“, sagte Jonathan Grey, ein auf UAP-Analysen spezialisierter Geheimdienstmitarbeiter im National Air and Space Intelligence Center.

„Das Phänomen der nicht-menschlichen Intelligenz ist real. Wir sind nicht allein“, fuhr Grey fort. „Derartige Entdeckungen sind nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Es handelt sich um ein globales Phänomen, und dennoch ist eine globale Lösung nach wie vor nicht in Sicht.“

Das NASIC mit Sitz auf der Wright Patterson Air Force Base ist die wichtigste Quelle des Verteidigungsministeriums für die Analyse ausländischer Bedrohungen aus der Luft und dem Weltraum. Seine Aufgabe ist es, „Luft-, Weltraum-, Raketen- und Cyber-Bedrohungen zu entdecken und zu charakterisieren“, heißt es auf der Website der Behörde. „Das Team des Zentrums, das sich aus zuverlässigen Fachleuten zusammensetzt, verfügt über einzigartige Erfassungs-, Auswertungs- und Analysefähigkeiten, die es sonst nirgendwo gibt“, heißt es auf der Website. Grey sagte, dass solche immensen Fähigkeiten nicht nur auf die Untersuchung des Prosaischen beschränkt sind. „Die Existenz komplexer historischer Programme, die die koordinierte Beschaffung und Untersuchung exotischer Materialien beinhalten und bis ins frühe 20. „Die Mehrheit der geborgenen exotischen Materialien aus dem Ausland hat eine prosaische irdische Erklärung und einen prosaischen Ursprung – aber nicht alle, und jede Zahl über Null in dieser Kategorie stellt einen unbestreitbar signifikanten statistischen Prozentsatz dar.“ The Debrief

„Eine Reihe gut platzierter aktueller und ehemaliger Beamter hat mir detaillierte Informationen über dieses angebliche Programm mitgeteilt, darunter Einblicke in die Geschichte, die maßgeblichen Dokumente und den Ort, an dem ein Raumschiff angeblich aufgegeben und geborgen wurde„, sagte Christopher Mellon, der fast zwanzig Jahre in der US-Nachrichtendienstgemeinschaft tätig war und als stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für Nachrichtendienste diente.

„Es ist jedoch eine heikle Angelegenheit, diese potenziell brisanten Informationen zur Überprüfung in die richtigen Hände zu bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Reihe potenzieller Quellen, ob zu Recht oder zu Unrecht, kein Vertrauen in die Führung des vom Kongress eingerichteten All-Domain Anomaly Resolution Office haben.“

Laut Grusch ist es gefährlich, dass dieses „achtzigjährige Wettrüsten“ im Geheimen weitergeht, weil es „die Weltbevölkerung weiter daran hindert, auf ein unerwartetes Szenario mit nicht-menschlichen Geheimdienstkontakten vorbereitet zu sein.“

„Ich hoffe, dass diese Enthüllung als ontologischer Schock in soziologischer Hinsicht dient und ein allgemein verbindendes Thema für die Nationen der Welt darstellt, um ihre Prioritäten neu zu bewerten.“

Es gibt noch viel mehr in dem Bericht. Wir empfehlen, ihn hier in seiner Gesamtheit zu lesen…oder hier von Google übersetzt.