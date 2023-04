Oberster Befehlshaber von EUCOM macht in der Anhörung des Repräsentantenhauses HASC eine aufschlussreiche Aussage zu Russland

General Cavoli ist der Befehlshaber des United States European Command (EUCOM) und Supreme Allied Commander Europe. Er ist hochgebildet, hat einen BA von Princeton und einen MA von Yale und ist auf Russland spezialisiert:

Er nahm 1995 am Russian Foreign Area Officer Program teil und schloss 1997 sein Studium an der Yale University mit einem Master of Arts in Russisch und Osteuropastudien ab.

Gestern sagte er bei einer Anhörung des HASC (House Armed Services Committee) des Repräsentantenhauses zusammen mit der stellvertretenden Verteidigungsministerin für internationale Sicherheitsfragen Celeste Wallander aus.

Ich dachte, ich würde einige der aufschlussreichsten Antworten mit Ihnen teilen.

Schauen wir uns das Video gemeinsam an. Video hier in Englisch zu finden:

Zunächst erklärt er einem verblüfften Kongresspublikum, dass Russland während des Konflikts kaum Schaden genommen hat. Sein Versuch, seine Vorgesetzten zu beschwichtigen, kommt nicht gut an, denn er stammelt unbehaglich vor sich hin und versucht, seine Beschreibung der russischen Streitkräfte als „etwas degeneriert“ zu relativieren. Obwohl sie, wie er beschämt hinzufügt, heute größer sind als zu Beginn.

Aber damit fängt der Spaß erst an.

Der zweite Schenkelklopfer kommt einen Moment später, als er erklärt, dass die USA in der Ukraine eine wichtige Lektion in Bezug auf den Munitionsverbrauch gelernt haben. Dies beweist einmal mehr, wie völlig unqualifiziert die amerikanischen Generäle, Planer, Militär-„Experten“ und Denkfabriken waren, wenn es darum ging, einen Konflikt von nahezu gleichem Ausmaß einzuschätzen.

„Sie sind nicht in den Tabellen!“ – räumt der Dummkopf ein. Für diejenigen, die protestieren könnten, ob dies ein Eingeständnis ihrerseits ist, erklärt er weiter, dass die NATO nun „diese Lektion in ihre Pläne eingearbeitet hat.“ Bequemerweise fügt er hinzu, dass dies nun „die Verteidigungsausgaben in die Höhe treiben“ werde. Als ob diese nicht schon hoch genug wären. Es ist kein Wunder, dass General Milley gezwungen war, auf komische Weise zuzugeben, dass die USA ihren Verteidigungshaushalt buchstäblich verdoppeln müssen, wenn die Ukraine verliert.

Diese nähert sich bereits einer noch nie dagewesenen, schwindelerregenden Summe von 1 Trillion Dollar.

Bei 1:55 gibt Cavoli offen zu, dass sich die NATO/USA schon vor Beginn des Konflikts nach Osten bewegt hat und jetzt weiter nach Osten geht. Der Kongressabgeordnete dankt ihm und bestätigt, dass die USA weiter nach Osten ziehen sollten. Pfui!

Der nächste Abschnitt ist sogar noch lächerlicher. Der Abgeordnete stellt fest, dass Studien gezeigt haben, dass den USA in ein oder zwei Wochen die Munition gegen China ausgehen würde. Er bittet Wallander um eine Klarstellung, und sie spuckt die Standardfloskeln ihres Büros aus, wonach die Nachschublieferungen an die Ukraine mit dem Ziel erfolgen, die US-Vorräte für eine mögliche Begegnung mit China aufrechtzuerhalten. Aber wenn man sie bittet, genauere Angaben zu machen, kann sie das natürlich nicht, und sie hat auch keine Ahnung, wie lange es tatsächlich dauern würde, die stark dezimierten amerikanischen Vorräte wieder aufzufüllen, die zur Stützung des Neonazi-Regimes in der Ukraine abgezogen werden.

Der nächste Abschnitt sollte Sie einfach sprachlos machen. Die Kongressabgeordnete muss den ahnungslosen Wallander daran erinnern, dass nach der Verfassung nur der Kongress die Befugnis hat, einen Krieg zu erklären. Sie bezieht sich auf einen neuen Bericht aus den jüngsten Leaks – die weiterhin durchsickern -, in dem behauptet wird, dass die USA die Ermordung von Wagner-Kommandeuren in Afrika in Betracht ziehen.

Amerikanische Beamte haben Berichten zufolge erwogen, tödliche Maßnahmen gegen hochrangige Offiziere des russischen privaten Militärunternehmens Wagner zu ergreifen.

Laut den von einem US-Gardisten zugespielten Dokumenten, die der Washington Post vorliegen, haben US-Beamte eine Reihe von Szenarien für „koordinierte Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten“ gegen Wagner geprüft, darunter auch „kinetische“ Optionen, um den wachsenden Einfluss der Gruppe in Afrika einzudämmen.

Aus den Informationen geht auch hervor, dass die USA in Erwägung gezogen haben, der Ukraine Informationen zur Verfügung zu stellen, um Wagner-Kommandeure in Afrika ins Visier zu nehmen.

In einem unbeholfenen Gespräch bittet die Abgeordnete Wallander, den Kongress zu informieren, bevor er Russland angreift und den Dritten Weltkrieg auslöst. Wallander grinst und gibt eine Art selbst gefällige bürokratische Nicht-Antwort in einer Szene, die ich nur als eine satirische Bizarrowelt-Szene aus „Dr. Seltsam“ bezeichnen kann.

Der Grund, warum mich diese absurde Szene so verblüfft hat, ist die Tatsache, dass sie einen erschreckend augenöffnenden Blick hinter die Mauern der Macht gewährt und uns die Erkenntnis beschert, dass wir von tatsächlich feigen, jugendlichen und wenig intelligenten männlichen und weiblichen Kindern geführt werden. Die Tatsache, dass die Kongressabgeordnete den schmierigen Technokraten daran erinnern muss, dass die Verfassung es eigentlich verbietet, den Dritten Weltkrieg ohne Zustimmung des Kongresses zu beginnen, und die Tatsache, dass die Kongressabgeordnete während ihres gesamten Austauschs diese milchige, unterwürfige Peitschenhund-Miene an den Tag legt, ist wirklich erschreckend. Es schien mir eher so, als würde die Kongressabgeordnete den Technokraten des tiefen Staates um Erlaubnis bitten und nicht umgekehrt. Das sind die Leute, die „uns“ vertreten sollen, aber sie sind feige vor einem Haufen nicht gewählter Technokraten, die nicht nur mit unserem Leben spielen, sondern mit dem Schicksal der ganzen Welt.

Und bedenken Sie, dass diese Kongressabgeordnete, Frau Jacobs, Mitglied des HASC-Ausschusses ist, der für die Haushaltsaufsicht über das Verteidigungsministerium zuständig ist, was bedeutet, dass sie, wie jedes Mitglied dieser ausgewählten Militärausschüsse, die höchste Sicherheitsstufe haben sollte. Doch hier fragt sie Wallander nach einer Geschichte, die sie in der Zeitung gelesen hat und deren Auswirkungen an den Dritten Weltkrieg grenzen? Wie kommt es, dass ein amtierendes Mitglied eines Ausschusses zur Überwachung des Verteidigungsministeriums erst jetzt von den Plänen der USA zur Ermordung von Wagner-Kommandeuren erfährt, nämlich durch einen Zeitungsbericht über die undichten Stellen? Warum ist sie und jedes andere Mitglied eines solchen Ausschusses nicht bereits vollständig darüber informiert, was die geheimen, abgeschotteten, nicht gewählten Quadranten der Regierung nicht nur hinter dem Rücken der Steuerzahler, sondern offenbar auch hinter dem Rücken des Kongresses selbst tun?

Dies sind verblüffende Enthüllungen, die wir normalerweise unter den Tisch fallen lassen würden, da unzählige solcher Treffen und Interaktionen ähnliche Dinge enthüllt haben, die jedoch geopolitische Bereiche von viel geringerer Tragweite betreffen. Es ist eine Sache, wenn der Kongress nicht weiß, was die geheimen Kabinette der Regierung in Syrien oder in einem anderen Teil der Welt tun, aber wenn es um Russland geht, sind die Folgen eines Fehlverhaltens deutlich existenzieller.

Umso ärgerlicher ist es, dass diese Kongressabgeordneten nicht nur ahnungslos sind, sondern diese Technokraten auch noch auf so laue, nebulöse und unterwürfige Art und Weise ansprechen, als sei Wallander die gewählte Volksvertreterin, der gegenüber alles rechenschaftspflichtig ist, und nicht die undemokratisch ernannte Technokratin, die sie ist.

Im nächsten Abschnitt zögert Cavoli, die ukrainischen Schwächen im Hinblick auf die bevorstehende Offensive „öffentlich“ einzugestehen. Aber er behauptet, dass sie „bereit“ seien und dass die USA die Offensive akribisch ausgearbeitet und ihnen gefalle, was sie gesehen hätten. Er gibt auch offen zu, dass die USA die ukrainischen Streitkräfte befehligen, wenn er sagt, dass sie mit der AFU an der Überraschung gearbeitet haben, d.h. dass die USA bei der Ausarbeitung der Strategien und Vektoren der bevorstehenden „großen Offensive“ geholfen haben. Dies ist nur ein weiteres Beispiel in einer langen Reihe von Eingeständnissen und Beweisen für die Komplizenschaft und die führenden Hände der USA/NATO in diesem Krieg.

Das letzte Segment ist ein weiterer Paukenschlag. Der Kongressabgeordnete erwischt die sich windende Wallander zwischen Stein und Bein, als er sie zwingt, die unsinnige Dualität zu erklären, die sie zu spielen versucht, nachdem sie die russischen Streitkräfte als im Grunde „zerstört“ bezeichnet hat, aber im gleichen Atemzug Russland auf komische Weise eine so große Macht zuschreibt, dass sie davor warnt, dass es immer noch die gesamte NATO benötigen würde, um es zu stoppen.

Der Kongressabgeordnete hier ist perplex und eindeutig skeptisch. Warten Sie, scheint er zu sagen, Sie sagen uns, dass Russland zerstört ist, dass es keine Luftüberlegenheit über der Ukraine erlangen kann, dass es nichts mehr hat, dass aber mehr als 31 der weltweit modernsten Militärs zusammengenommen immer noch in ihren Unterhosen zittern sollten?

Aber die schlaue Frau spielt ganz offensichtlich ein hinterhältiges Spiel. Sie beruft sich auf das berühmt-berüchtigte „Schrödingers russische Katze“-Paradoxon, das bei allen Anhängern der AFU mit Galaxy-Gehirn auf Twitter und anderswo beliebt ist. Es ist der absurde Versuch, Russland als Witz, Versager, unfähige und inkompetente Kraft usw. darzustellen und gleichzeitig um Mittel in historischer Höhe zur Bekämpfung der angeblich „größten Bedrohung Europas“ zu betteln.

Auf diese Weise versucht die Bürokratenschlampe, ihre Hand in beiden Kuchen zu haben, damit sie einerseits über den brillanten Einfallsreichtum und Erfolg ihrer Abteilung bei der „Degradierung“ und „Zerstörung“ Russlands berichten kann, was ihrem Lebenslauf eine glänzende Bewertung verleiht und sie für eine Beförderung und Gehaltserhöhung vorsieht, andererseits aber nicht zulassen kann, dass dieser gefälschte „Sieg“ tatsächlich dazu führt, dass die Unterstützung der US-Regierung eingestellt wird. Denn wenn das passiert, weiß sie genau, dass ihre Lügen auffliegen, Russland alles überrollen und sie wie eine Betrügerin dastehen würde.

Das ist das ultimative Beispiel für den alten ukrainischen Witz:

Warum greift unsere Armee den Donbass an? -Weil die russische Armee dort einmarschiert ist. Warum greift unsere Armee nicht die Krim an? -Weil die russische Armee wirklich dort ist.

So ist es auch hier. Die Bürokraten geben immer die selektive Antwort, die für ihr Ziel gerade am günstigsten ist. Seit Beginn des Konflikts wurde Russland wiederholt als unfähige Armee bezeichnet, um die Beiträge der NATO und der USA aufzubessern, damit sie sagen können: „Seht, wie effektiv unsere mächtigen Javelins und HIMARs sind!“ – alles nur, um das MIC und die Waffenhersteller zu füttern, damit korrupte, verräterische Beamte mit Lockheed-Aktien sich weiter am Krieg bereichern können.

Aber wenn es ihnen in den Kram passt, prostituieren sie sich gerne als Lockvögel für Russland, das die mächtigste und furchterregendste Macht auf dem Planeten ist – wofür wir mehrere MEHR NATO-Mitglieder wie Schweden und Finnland brauchen, nur um sie abzuwehren.

Der Kongressabgeordnete im obigen Clip sagt, Russland könne nicht einmal die Luftüberlegenheit über der Ukraine herstellen, warum sollten wir uns also Sorgen machen? Doch die Antwort der Technokraten-Schnecke lautet: „Aber sie haben immer noch eine große Luftwaffe!“ Er hat aber nur die Luftwaffe angesprochen. Logik hat für sie keine Bedeutung.

Mit meinem Estrich wollte ich sagen, dass dies ein erstklassiges Beispiel dafür ist, warum wir den Einschätzungen der US-Regierung oder des Militärs gegenüber Russland niemals trauen sollten. Sie sind eindeutig hochgradig politisiert, hochgradig kompromittiert und daher völlig unlogisch, irrational und schlichtweg paradox. Wenn man zwischen den Zeilen liest, erkennt man die Wahrheit: Russland ist nicht so „degradiert“, wie sie es gerne hätten, und ihre Taten – und nicht ihre Worte – zeigen uns, dass sie äußerst besorgt sind.

Der andere Punkt, den uns dieser Austausch offenbart, ist, wie die herrschende Klasse der USA im Stillen damit kämpft, die beiden Hauptachsen ihrer globalen Konfrontation mit Russland und China zu jonglieren. Der ängstlich-ungeduldige Kongressabgeordnete ärgert sich über die Tatsache, dass die rückständige russische Front nun Ressourcen von der entscheidenden chinesischen Front abzieht. Er will unbedingt die Ressourcen der USA auf die sich abzeichnende Bedrohung durch China umlenken, bevor China die Situation völlig aus dem Ruder laufen kann, während die USA die Hosen herunterlassen.

Erstaunlich ist auch, wie ahnungslos und uninformiert diese Kongressabgeordneten sind. In diesen Gesprächen wird deutlich, wie die politische Pipeline hinter den Kulissen des Kongresses aussieht. Ein Haufen ahnungsloser, affenartiger Kongressabgeordneter lümmelt und lässt sich von den Geheimdienstlern, die die wahren Entscheidungsträger sind, diktieren. Sie stellen ihnen Fragen, scheinbar mehr um des Anscheins willen, um ihre Sorgfaltspflicht erfüllt und ihren Gehaltsscheck kassiert zu haben. Aber sie scheinen die technokratischen Apparatschiks, die ihnen in der Hierarchie der Dinge auf dem Papier unterstellt sind, nur selten infrage zu stellen und nicht einmal die Macht zu haben, dies zu tun.

Sie sind kaum informiert, und die ihnen unterstellten Geheimdienstapparatschiks oder „Militärführer“ können einfach sagen, was ihnen und ihrer Abteilung am meisten nützt. Es scheint keine Prüfungskapazitäten oder Rechenschaftsmechanismen zu geben, die für das, was sie berichten, bürgen könnten. Der Kongressabgeordnete soll einfach nur nicken und sie beim Wort nehmen. Gibt es wirklich kein besseres System?

Wer möchte, kann sich die gesamte Ausschusssitzung hier ansehen: