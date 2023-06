Oberster US-General Milley konstatiert multipolare Weltordnung

Von Alexander Männer

Der einflussreiche und medienwirksame US-Generalstabschef Mark Milley hat kürzlich ein weiteres Mal seine umfassende Einschätzung über die internationale Lage mit der Öffentlichkeit geteilt und dabei auch die sich verändernde Weltordnung thematisiert. In Washington erklärte er vor US-Militärstudenten am vergangegen Donnerstag unter anderem, dass sie mit einem „multipolaren internationalen Umfeld“ konfrontiert sein würden, das weitere Herausforderungen mit sich bringen werde.

In seiner Rede an der US-amerikanischen National Defense University (zu dt: Nationale Verteidigungsuniversität, Zentrum für militärische Bildung der USA in Washington, D.C) konstatierte Milley, der im September von seinem Posten im US-Militär abtritt, dass die Welt heute nicht mehr unipolar sei, sondern multipolar, und dass es