11 Anzeichen dafür, dass sich unsere wirtschaftlichen Probleme viel schneller beschleunigen, als die meisten Menschen erwartet haben

Viele „Experten“ haben uns gesagt, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen im Laufe des Jahres wahrscheinlich wirklich verschlechtern werden, aber jetzt haben wir Juni und die Wirtschaft beginnt sich viel schneller aufzulösen, als die meisten von ihnen erwartet hatten. Die Immobilienblase implodiert, die Verkäufe bestehender Häuser brechen landesweit ein, Zwangsvollstreckungen nehmen zu, die Zahlen für das verarbeitende Gewerbe sind in den Bereich der Schrumpfung gefallen und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld steigt. Wir bauen eine enorme Dynamik in die falsche Richtung auf, und so gut wie alle sind sich einig, dass die Aussichten für den Rest des Jahres 2023 nicht vielversprechend sind. Wenn es also jetzt schon so schlimm ist, wie wird es dann erst in sechs Monaten aussehen?

Lange Zeit galt die US-Wirtschaft als „bemerkenswert widerstandsfähig“, doch jetzt haben die Dinge begonnen, sich grundlegend zu ändern.

Im Folgenden finden Sie 11 Anzeichen dafür, dass sich unsere wirtschaftlichen Probleme viel schneller zuspitzen, als die meisten Menschen erwartet haben…

1: Wir haben gerade erfahren, dass die Zahl der Zwangsvollstreckungen im letzten Monat um 14 Prozent gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr

Da die Lebenshaltungskosten in den USA weiter steigen, nehmen auch die Zwangsversteigerungen zu. Die Zahl der Zwangsvollstreckungen im Mai, zu denen Verzugsmeldungen, geplante Auktionen und Wiederinbesitznahmen durch die Bank gehören, stieg im Vergleich zum April um 7 % und im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 35.196 Immobilien, so die Immobiliendatengruppe ATTOM.

2: Wir werden gewarnt, dass Zwangsvollstreckungsanträge auf einem „Aufwärtstrend“ sind, was auf eine „verstärkte Aktivität“ in den kommenden Monaten hindeutet

„Der jüngste Anstieg der landesweiten Zwangsvollstreckungsanträge zeigt einen Trend, der schon das ganze Jahr über zu beobachten war und den wir erwartet haben“, sagte Rob Barber, CEO von ATTOM, in einer Erklärung. „Dieser Aufwärtstrend deutet auf die Möglichkeit einer anhaltenden erhöhten Aktivität hin, und da die Zahl der abgeschlossenen Zwangsvollstreckungen in diesem Jahr den größten monatlichen Anstieg verzeichnet, werden wir die möglichen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt weiter beobachten.“

3: Mit dem Platzen der Immobilienblase geht der Verkauf bestehender Häuser im ganzen Land zurück. So sind unter anderem die Verkäufe bestehender Häuser in Zentral-Indiana nun schon seit 16 Monaten in Folge zurückgegangen

Die Verkäufe bestehender Häuser in Zentral-Indiana gingen im Mai um 14,8 % zurück – der 16. Monat in Folge, in dem die Verkäufe im Jahresvergleich zurückgingen. Die Zahl der abgeschlossenen Verkäufe bestehender Häuser in der Region mit 16 Bezirken belief sich im Mai auf 2.901, verglichen mit 3.406 im gleichen Monat des Jahres 2022, wie aus den neuesten monatlichen Daten der MIBOR Realtor Association hervorgeht.

4: Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass satte 8 Millionen Amerikaner derzeit in einem Haushalt leben, der mit der Zahlung der Miete im Rückstand ist. Viele kommen gerade so über die Runden, wie diese alleinerziehende Mutter, über die kürzlich in der Los Angeles Times berichtet wurde

Evelyn Arceo hat einen Vollzeitjob als Bäckerin in den Universal Studios Hollywood, wo sie 19 Dollar pro Stunde verdient. Aber auch wenn sie ein paar Überstunden im Freizeitpark macht, kann die alleinerziehende Mutter von vier Kindern kaum die Miete für ihre Ein-Zimmer-Wohnung in Panorama City aufbringen. Mit ihrem Gehalt kommt der Kauf eines Hauses nicht infrage

Schon jetzt ist ihre monatliche Miete von 1.300 Dollar „einfach zu teuer“, sagte Arceo, und Säumnisgebühren von 40 bis 50 Dollar verschlimmern ihre finanzielle Notlage. „Ich glaube, ich war noch nie pünktlich mit meiner Miete.

5: Die größte Krise im gewerblichen Immobiliensektor in der Geschichte der USA hat begonnen, und wir werden gewarnt, dass die beiden massiven Zahlungsausfälle in San Francisco, die kürzlich weltweit Schlagzeilen machten, nur die Spitze des Eisbergs sein könnten

Die Nachricht, dass Park Hotels & Resorts zwei der größten Hotels in San Francisco aufgeben will, ist der Anfang dessen, was zu einem Massenexodus von Hotels aus der Stadt führen könnte, da 30 weitere Häuser in den nächsten zwei Jahren mit massiven Krediten konfrontiert sind. Das Unternehmen, das hinter den Hotels steht, gab am Montag bekannt, dass es die Zahlungen für sein 725-Millionen-Dollar-Darlehen, das im November für die Hotels Hilton San Francisco Union Square und Parc 55 fällig wird, eingestellt hat.

6: Große Firmenpleiten schreiten voran, und das so schnell wie seit 2010 nicht mehr

Die Konkurse von US-Unternehmen sind im Mai gegenüber dem Vormonat gestiegen, da höhere Zinsen und eine sich abschwächende Konjunktur viele Unternehmen in den Ruin treiben. S&P Global Market Intelligence verzeichnete im Mai 54 Unternehmensinsolvenzen, ein leichter Anstieg gegenüber 52 im April. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 2023 so viele Anträge gestellt wie in keinem vergleichbaren Zeitraum seit 2010.

7: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen gerade auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen in der vergangenen Woche auf 261k (von 233k zuvor und deutlich über die 235k Exp) – der höchste Stand seit Oktober 2021.

8: Nach Angaben von Challenger, Gray & Christmas ist die Zahl der angekündigten Stellenstreichungen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zu denselben fünf Monaten des Vorjahres um 315 Prozent gestiegen.

9: Das verarbeitende Gewerbe in den USA ist nun in den Bereich des Rückgangs gefallen

Daten von S&P Global zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im Mai in den Bereich des Rückgangs gefallen ist. Eine ähnliche Umfrage des Institute for Supply Management ergab, dass die Industrie im Mai den siebten Monat in Folge schrumpfte, und zwar schneller als im Vormonat.

10: Das europäische verarbeitende Gewerbe ist ebenfalls in den Bereich des Rückgangs gefallen

Die Produktion, die Auftragseingänge und die Auftragsbestände der Hersteller in der Eurozone gingen im Mai zurück, da der Sektor in diesem Monat schneller schrumpfte, so die Zahlen von S&P Global. Die Industrieproduktion des 20-Länder-Währungsgebiets war im März stark zurückgegangen, vorwiegend aufgrund eines Einbruchs in Irland. Der Indikator misst die Produktion von Herstellern, Bergbauunternehmen und Versorgungsbetrieben.

11: Es wird berichtet, dass neue Zahlen zeigen, dass die EU „im ersten Quartal dieses Jahres in eine Rezession eingetreten ist“

Die Eurozone ist im ersten Quartal dieses Jahres in eine Rezession geraten, und Ökonomen sind für die kommenden Monate nicht optimistisch. Das Bruttoinlandsprodukt der 20-Mitgliedsstaaten lag im ersten Quartal bei -0,1 %. Dies geht aus revidierten Schätzungen des Statistikamtes der Region, Eurostat, hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Was ich Ihnen gerade mitgeteilt habe, ist sicherlich eine ziemlich schlechte Nachricht.

Aber wenn ich richtig liege, werden sich die Bedingungen für den Rest dieses Jahres und bis ins Jahr 2024 weiter verschlechtern.

Wir leben in einem so kritischen Moment der Menschheitsgeschichte, und diejenigen, die darauf gewartet haben, dass das Leben „zur Normalität zurückkehrt“, können aufhören zu warten.

Das Tempo des Wandels nimmt mit jedem Monat zu, und die meisten von uns sind einfach nicht auf die Verrücktheit vorbereitet, die uns bevorsteht.