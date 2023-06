Der Wahnsinn, der den Westen regiert

Am 30. Mai titelte Newsweek “Russia ‘On Course’ for NATO Conflict, Commander Says” und berichtete, dass Karel Rehka, der Befehlshaber der tschetschenischen Streitkräfte, folgendes sagte:

Rehka erklärte, dass ein Krieg zwischen Russland und der Nordatlantischen Allianz zwar als das schlimmstmögliche Szenario betrachtet wird, aber keineswegs unmöglich ist. Tatsächlich befindet sich Russland nach Ansicht des Kommandeurs auf dem Weg zu einer Konfrontation mit dem Bündnis. Er betonte, dass die Abschreckung durch die NATO die Lösung sei, um Moskau deutlich zu machen, dass es keinen Nutzen daraus ziehen könne, seine westlichen Rivalen mit militärischen Mitteln zu besiegen, da es schlichtweg nicht gelingen würde.

Der Westen geht unhinterfragt davon aus, dass Russland derzeit in der Ukraine einmarschiert, um “seine westlichen Rivalen mit militärischen Mitteln zu besiegen”. Doch diese Behauptung ist eklatant falsch, wie hier über die Links dokumentiert werden soll:

Am 17. Dezember 2021 unterbreitete Russland der NATO formell einen Verhandlungsvorschlag:

“Alle Mitgliedstaaten der Nordatlantikvertrags-Organisation verpflichten sich, auf jede weitere Erweiterung der NATO, einschließlich des Beitritts der Ukraine sowie anderer Staaten, zu verzichten.”

Dies wurde in einem Kontext vorgeschlagen, der wie folgt beginnt:

“Die Vertragsparteien lassen sich in ihren Beziehungen von den Grundsätzen der Zusammenarbeit, der gleichen und unteilbaren Sicherheit leiten. Sie werden ihre Sicherheit nicht einzeln, in internationalen Organisationen, Militärbündnissen oder Koalitionen auf Kosten der Sicherheit der anderen Vertragsparteien stärken.”

Mit anderen Worten: Jeder NATO-Staat verpflichtet sich, sich niemals an einer Invasion eines Staates zu beteiligen, der ihn nicht angegriffen hat und der mit ihm vereinbart hat, ihn nicht anzugreifen, es sei denn, dieser NATO-Staat oder ein anderer NATO-Mitgliedsstaat hat ihn oder einen anderen NATO-Mitgliedsstaat ERST angegriffen.

Mit anderen Worten: Es handelte sich um einen gegenseitigen Nichtangriffspakt, den Russland der NATO vorschlug; und in diesem Zusammenhang bedeutete dies, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden würde.

Der Grund, warum die Ukraine in dem Vorschlag ausdrücklich erwähnt wurde – und keine andere Nation – ist, dass die Ukraine viel näher an Russlands Kommandozentrale liegt als jedes andere NATO-Mitglied; sie ist nur 317 Meilen oder 5 Minuten Raketenflugzeit davon entfernt, Russlands Fähigkeit, erstens zu erkennen, dass eine Atomrakete auf den Kreml abgefeuert wurde, und dann den Knopf zu drücken, um Russlands Vergeltungswaffen als Reaktion auf diese Invasion durch die NATO abzufeuern, blitzschnell zu entschärfen.

Der russische Vorschlag vom 17. Dezember 2021 war die letzte und endgültige Forderung Moskaus, die das von Moskau immer wieder bekräftigte Bedürfnis nach einer “roten Linie” für die nationale Sicherheit widerspiegelt: Wenn die Ukraine Mitglied der NATO wird, wird Russland dies nicht akzeptieren, und die Aufnahme der Ukraine in die NATO wird den Dritten Weltkrieg auslösen: einen Atomkrieg zwischen den Supermächten.

Bereits am 24. Februar 1990 begann die US-Regierung damit, ihre NATO-Verbündeten heimlich darüber zu informieren, dass sie zwar alle (auf Anweisung des Weißen Hauses) Michail Gorbatschow gesagt hätten, dass die NATO sich nicht auch nur “einen Zoll nach Osten” (d.h. in Richtung der russischen Grenze) ausdehnen werde, dass dies aber nur eine Lüge gewesen sei und dass das Ziel der NATO, Russland zu erobern, auch nach der Auflösung der Sowjetunion durch Gorbatschow und der Beendigung des Warschauer-Pakt-Militärbündnisses, das ein Spiegelbild des amerikanischen NATO-Militärbündnisses ist, und der Beendigung des Kommunismus weiter bestehen werde – was Gorbatschow 1991 auch tat. Präsident Bushs einzige aufgezeichnete Erklärung zu dieser geheimen Anweisung an seine Handlanger lautete: “Zur Hölle damit [Einlösung des Versprechens]! Wir haben gesiegt, sie nicht.” Mit anderen Worten, er sagte ihnen: Macht schafft Recht, und wir werden die Macht dann noch mehr besitzen als heute – also: ‘Vorwärts, christliche Soldaten. Bis zum Sieg!’

Wenn Russland das akzeptieren würde, dann würde es zulassen, dass die westliche Version des “Christentums” (an die Hitler ebenfalls leidenschaftlich glaubte) über die russische siegt, die diesen Standpunkt ablehnt (den suprematistischen Standpunkt – den Anspruch, über allem zu stehen, anstatt gleiche Rechte wie alle anderen zu haben).

Außerdem: Während es für den Westen darum geht, die ganze Welt zu beherrschen – es geht darum, dass Amerika zum globalen Diktator wird -, geht es für Russland um etwas ganz anderes: Wie es in dem vorgeschlagenen Dokument zu Beginn heißt: “Die Vertragsparteien werden sich in ihren Beziehungen von den Grundsätzen der Zusammenarbeit, der gleichen und unteilbaren Sicherheit leiten lassen.” Es ist ein Bekenntnis zum genauen Gegenteil dessen, was beispielsweise US-Präsident Barack Obama am 28. Mai 2014 vor Amerikas künftigen Generälen erklärt hatte:

“Die Vereinigten Staaten sind und bleiben die eine unverzichtbare Nation.”

Russland forderte die Zurückweisung dieser Aussage, die Zurückweisung der Idee, dass nur die Vereinigten Staaten unentbehrlich und alle anderen Nationen entbehrlich sind. Russland lehnte die Position des Westens ab – seine ideologische Position: den Suprematismus.

In dem Newsweek-Artikel heißt es weiter:

“Moskau hat seine katastrophale Invasion in der Ukraine als Präventivschlag gegen die NATO dargestellt, die es seit langem beschuldigt, die ‘Russophobie’ in dem Land zu schüren, selbst als sich der Kreml in die ukrainische Innenpolitik einmischte, die Krim annektierte und weite Teile der östlichen Donbass-Region eroberte.”

Als Amerika seinen Revolutionskrieg gewonnen hatte, hatte es auch seine Freiheit und Unabhängigkeit von seinem Meister, der britischen Diktatur jenseits des Ozeans, gewonnen. Russland weigert sich auch jetzt, weniger als das für sich zu akzeptieren. Das ist es, was die von Russland vorgeschlagenen Dokumente vom 17. Dezember 2021 jetzt der amerikanischen NATO anbieten. Das heutige Amerika (und seine Kolonien) lehnten es ab.

Dieses Angebot wurde am 7. Januar 2022 von den Vereinigten Staaten und ihrer NATO verächtlich zurückgewiesen. Sie wollten nicht einmal über irgendetwas darin verhandeln. Russland blieb nur noch eine Option: in die Ukraine einzumarschieren und sie zu übernehmen. Für Russland ist dies ein notwendiger Verteidigungskrieg gegen die unaufhörlichen Aggressionen der Vereinigten Staaten. Russland fordert: Eure Aggressionen, uns zu erobern, werden hier enden: “Gebt uns die Freiheit, oder gebt uns den Tod!

Russland weigert sich, den USA die Fähigkeit zuzugestehen, ihre Atomraketen nur 317 Meilen vom Kreml entfernt zu platzieren.

Das ist die historische Wahrheit der Angelegenheit.