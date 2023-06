Exklusiv: „Wir sind das schmutzige kleine Geheimnis, über das niemand reden will“, sagt ein Mann, der durch den Impfstoff COVID verletzt wurde

Stephen „Steve“ Wenger, der durch den COVID-19-Impfstoff, zu dem ihn sein Arbeitgeber gezwungen hatte, verletzt wurde, ist nun nicht mehr in der Lage, Vollzeit zu arbeiten und muss mehr als 70.000 Dollar an Arztrechnungen bezahlen, wie er in einem Exklusivinterview mit The Defender sagte.

Stephen „Steve“ Wenger, ein langjähriger Bauprojektleiter in der Telekommunikationsbranche und ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann, der sich bester Gesundheit erfreute, war strikt gegen die Impfung mit COVID-19.

Als ihm sein Arbeitgeber jedoch ein Ultimatum stellte – entweder er lässt sich impfen oder er verliert seinen Arbeitsplatz -, ließ sich Wenger widerwillig impfen.

Innerhalb weniger Tage war er nicht mehr in der Lage, aufzustehen oder sich zu bewegen. Er kroch auf Händen und Knien“ in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wie er sagte.

Wenger verbrachte schließlich mehr als drei Monate im Krankenhaus und war von der Hüfte abwärts gelähmt. Dort wurde bei ihm eine chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung, die zu fortschreitender Schwäche und verminderter Empfindungsfähigkeit in Armen und Beinen führt“, so die National Institutes of Health.

Wenger, heute 57 Jahre alt, erzählte The Defender seine Geschichte, einschließlich seiner negativen Erfahrungen mit dem Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) der Bundesregierung. Er stellte The Defender medizinische Unterlagen zur Verfügung, um seine Geschichte zu untermauern.

„Entweder man wird geimpft oder man darf nicht zur Arbeit kommen“

„Ich war absolut dagegen, mich impfen zu lassen“, so Wenger gegenüber The Defender. „Ich habe mir geschworen, mich nicht impfen zu lassen.“

Wenger arbeitete an einem Projekt im Navajo-Reservat in der Wüste des Südwestens, als COVID-19 auftrat. „Das Navajo-Volk wurde von COVID wirklich hart getroffen“, sagte er. „Und ich habe täglich mit diesen Leuten gearbeitet.

Sein Arbeitgeber verfolgte zwar keine offizielle Mandatspolitik, stellte Wenger aber dennoch ein Ultimatum.

Wenger sagte:

„Schließlich kam eines Tages der Regionaldirektor zu mir und fragte mich, ob ich geimpft sei, und ich sagte ‚Nein‘. Sie sagten: ‚Wir werden Ihnen nicht sagen, dass Sie sich impfen lassen müssen, aber wenn Sie nicht geimpft sind, können Sie nicht hierher kommen und mit unseren Mitarbeitern arbeiten.‘ „Also hieß es, entweder du lässt dich impfen oder du kannst nicht zur Arbeit kommen.“

Am 18. Mai 2021 besuchte Wenger eine örtliche Apotheke und erhielt seine einzige Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (Janssen).

„Ich weiß noch genau, wie ich mit dem Mann, der mir den Impfstoff verabreichte, zusammensaß und zu ihm sagte: ‚Ich hoffe, dass ich das nicht eines Tages bereuen werde.‘ Das werde ich nie vergessen“, sagte Wenger. „Als ich das sagte, dachte ich sicher nicht, dass ich es bereuen würde.

Innerhalb weniger Tage stellte er jedoch eine Reaktion auf die Spritze fest.

„Sieben Tage später fing ich an, Probleme beim Gehen zu haben“, sagte Wenger. „[Meine Frau und ich] waren in Sedona [Arizona] … und wir waren am Fuße dieses wirklich steilen Hügels, und wir mussten diesen Hügel hinauflaufen, und ich erinnere mich, dass ich mich an diesem Tag irgendwie müde und ausgelaugt fühlte … Ich fühlte mich, als würde ich den Mount Everest besteigen. Meine Beine fühlten sich an, als wären sie in Zement.“

Wenger stellte nicht sofort eine Verbindung zu seiner jüngsten Impfung her.

„Es ist eines dieser Dinge, bei denen man nicht zwei und zwei zusammenzählt“, sagte er. „Vielleicht bin ich einfach nur müde oder habe einen schlechten Tag. Also habe ich es einfach verdrängt.“

Aber später am Abend, als er zum Essen ging, verschlimmerten sich seine Symptome.

„Ich saß im Restaurant an einem Tisch und musste aufstehen, um auf die Toilette zu gehen“, sagte er. „Ich stand auf, machte eine 90-Grad-Drehung, verlor das Gleichgewicht und wäre beinahe auf das Essen eines anderen Paares gefallen, auf den Tisch des anderen Paares.“

Wenige Tage später, zurück bei der Arbeit im Navajo-Reservat, gaben Wengers Beine nach.

„Ich lag ausgestreckt auf dem Beton“, erinnert sich Wenger. „Als ich nach Hause kam, hatte ich wieder Probleme beim Gehen, fiel hin und verlor das Gleichgewicht.

Zu Hause ermutigte ihn seine Tochter, eine examinierte Krankenschwester, ins Krankenhaus zu gehen.

„Schließlich ging ich in die Notaufnahme“, sagte Wenger. „Meine Frau hielt buchstäblich vor der Tür an. Ich rollte mich aus der Tür und kroch auf Händen und Knien in die Notaufnahme.“

Wenger erzählte dem Defender, dass er sich kurz vor diesen Ereignissen über einige seiner Symptome informiert hatte und dachte, sie hätten vielleicht etwas mit dem Guillain-Barré-Syndrom zu tun, einer Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die Nerven angreift.

In der Notaufnahme führten die Ärzte eine Lumbalpunktion durch, nachdem sie festgestellt hatten, dass er keine Reflexe zeigte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung führten dazu, dass er „auf der Stelle“ ins Krankenhaus eingeliefert wurde und schließlich die Diagnose CIDP erhielt.

Es war „die Hölle auf Erden“

Die nächsten drei Monate waren „die Hölle auf Erden“, sagte Wenger, als sich sein Zustand verschlimmerte.

Er sagte:

„Als ich in die Klinik kam, hatte ich zunächst Probleme beim Gehen, aber meine Hände und Arme funktionierten noch. Das Taubheitsgefühl oder der Verlust des Gebrauchs schlich sich ein. Und schließlich konnte ich plötzlich meinen rechten Arm nicht mehr benutzen. Und dann war auch mein linker Arm kaum noch funktionsfähig.“

Das ging so weit, dass er nicht einmal mehr eine Gabel in die Hand nehmen konnte, sagte er. „Sie haben diese Schaumstoffpolster, die sie auf das Besteck legen, damit man, wenn man nicht greifen kann, eine größere Oberfläche zum Greifen hat“, sagte Wenger. „Nun, meine Hände waren so schwach, dass meine Finger es nicht einmal aufheben konnten. Das Gewicht einer Gabel war zu viel für mich, um sie zu greifen.

Zu diesem Zeitpunkt war er praktisch querschnittsgelähmt, sagte er. „Die ganze Zeit, die ich in der Mayo Clinic verbrachte, konnte ich nur mit Hilfe von Liftern in das Bett hinein und wieder heraus kommen. Sie legten mir eine Schlinge an, hoben mich aus dem Bett und setzten mich in einen Rollstuhl.“

Wenger sagte, er sei etwa zwei Monate lang in diesem Zustand geblieben. „Das Einzige, was ich noch tun konnte, war in die Urinflasche zu urinieren. Schließlich war es so weit, dass ich eines Abends im Bett lag und den Rufknopf drückte. Ich sagte einfach: ‚Ich kann nicht mehr.'“

An diesem Punkt, so sagt er, war er zu 100 % von anderen Menschen abhängig. „Man gibt im Grunde seine ganze Würde auf, alles. Ich meine, es gibt nichts mehr.“

„Ich setze mir Ziele“, um mich zu erholen

Wengers Genesung war nicht einfach.

„Ich weiß nicht, ob ich es noch einmal tun müsste, ich weiß nicht, ob ich es noch einmal tun könnte“, sagte er. „Als ich aus dem Krankenhaus kam, saß ich in einem Rollstuhl. Ich war immer noch … so nah an einem Tetraplegiker, wie man es nur sein kann, ohne es wirklich zu sein.“

Die Ärzte sagten ihm, es könne neun Monate bis zu einem Jahr dauern, bis er wieder auf die Beine käme. „Das war für mich einfach keine akzeptable Lösung“, sagte er.

Wenger begann, ins Fitnessstudio zu gehen, wo er an fünf Tagen in der Woche drei bis vier Stunden pro Tag ein rigoroses Trainingsprogramm absolvierte: „Ich trainierte meine Beine, meine Rumpfmuskulatur, versuchte, meine Rumpfkraft wiederzuerlangen, trainierte meine Arme, meine Hüften und mein Gesäß.“

Das intensive Trainingsprogramm begann sich bald auszuzahlen. „Es ging voran, und schließlich kam ich an den Punkt, an dem ich meine Beine wieder benutzen konnte, und dann war ich in der Lage, mich hochzuziehen und zu halten.

„Ich bin jeden Tag bis an meine Grenzen gegangen“, sagt Wenger, und wenn ich nach dem Training nach Hause kam, landete ich im Liegestuhl, und dort blieb ich den ganzen Tag über, bis ich abends ins Bett ging. Dann bin ich aufgestanden und habe es wieder gemacht … jeden Tag, mindestens sechs oder sieben Monate lang.

Um sich zu erholen, sagte er, „habe ich mir Ziele gesetzt“ – bis Halloween aufstehen, bis Thanksgiving mit einer Gehhilfe gehen, bis Weihnachten mit einem Stock gehen – und konnte diesen Zeitplan fast einhalten.

Mit dem Stock hat es etwas länger gedauert, weil es nicht so sehr ein Kraftproblem war“, sagte Wenger. „Es war ein Gleichgewichtsproblem. Mein Gleichgewicht war zu dieser Zeit so schlecht. Aber Ende Januar war ich in der Lage, mit einem Stock um das Haus zu gehen.

Heute hat er immer noch kein Gefühl von den Knien abwärts, seine Fingerspitzen sind immer noch taub und er hat Probleme mit der Fingerfertigkeit. Trotzdem hat er seine Arbeit auf Teilzeitbasis wieder aufgenommen.

„Ich kann meinen ursprünglichen Job nicht mehr ausüben“, sagt er. „Ich bin also im Moment auf Sozialhilfe angewiesen, aber ich arbeite Teilzeit in einem Baumarkt.

Trotz seiner kontinuierlichen Verbesserung rechnet Wenger nicht mit einer vollständigen Genesung.

Er sagte:

„Wenn ich viel laufe, schmerzen meine Füße immer noch sehr. Es fühlt sich an, als stünde ich auf Glas, auf heißen, zerklüfteten Steinen. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Dauerschaden. Es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass das passiert ist, und wenn die Nerven sich bis jetzt nicht selbst repariert haben, dann glaube ich nicht, dass sie das tun werden.“

Dennoch ist Wenger optimistisch, was seine Genesung angeht.

„Ich sage den Leuten, wenn es so gut ist wie jetzt, kann ich damit umgehen“, sagte er. „Ich kann damit umgehen. Ich kann alles tun, was ich tun will. Das Einzige, was ich wirklich nicht kann – meine Frau und ich wandern gerne. Wir leben in Arizona, und dort gibt es viele Kakteen, und die Idee, rauszugehen und zu wandern, klingt großartig, aber wenn ich stolpere … ist der letzte Ort, an dem ich landen möchte, ein Kaktus.“

Er erhält immer noch etwa alle 14 Tage eine intravenöse Immunglobulintherapie. „Das ist für niemanden ein Spaß. Das dauert vielleicht etwas mehr als drei Stunden.“

Wenger schrieb auch einem Chemotherapie-Medikament zu, das seine Genesung maßgeblich unterstützt hat.

„Alle sechs Monate bekomme ich immer noch ein Chemo-Medikament“, sagte er. „Was meine CIDP tatsächlich umkehrte, war Rituximab. Es hat letztlich meinen Verfall gestoppt und mich auf die Seite der Genesung gebracht … das ist es, was mich gesund hält.“

Die Versicherung ist … ein absoluter Albtraum

Obwohl Rituximab Wenger geholfen hat, sich zu verbessern, haben Probleme mit der Versicherung zu Verzögerungen bei der Behandlung geführt, die seine Gesundheit und Genesung gefährden.

„Die letzte Dosis [von Rituximab] bekam ich im Dezember“, sagte Wenger, „und sie kam tatsächlich zwei Monate zu spät wegen einiger Versicherungsprobleme. Die Versicherung ist ein Albtraum, ein absoluter Albtraum.“

Während dieses zweimonatigen Zeitraums erkrankte Wenger an einer Erkältung oder Grippe, die seine CIDP auslöste und einen Rückfall verursachte.

„CIDP ist kein Scherz“, so Wenger weiter. „Es ist ein Geschenk, das man immer wieder bekommt. Wenn man es einmal hat, hat man es. Man wird es nicht mehr los. Es ist immer da. Es kann jederzeit wiederkommen.“

Wahrscheinlich wird er die intravenöse Immunglobulintherapie für den Rest seines Lebens fortsetzen und Rituximab auf unbestimmte Zeit weiter einnehmen.

„Da ich im Dezember so schnell einen Rückfall erlitten habe, denke ich, dass sie mich noch eine Weile damit behandeln werden“, sagte er. „Das ist also mein Leben.“

Wengers Versicherungsbeiträge stiegen von 200 auf 850 Dollar pro Monat und sein Selbstbehalt verdoppelte sich von 6.000 auf 13.000 Dollar – ein Betrag, der dann wieder zurückgesetzt wurde, als sein früherer Arbeitgeber den Versicherungsträger wechselte.

Seine Krankheitskosten erreichten 70.000 $. In Verbindung mit einem drastischen Einkommensrückgang von einem sechsstelligen Betrag auf 27.000 Dollar bei der Invaliditätsversicherung schätzte Wenger seinen „tatsächlichen finanziellen Verlust“ auf 250.000 bis 300.000 Dollar.

Nachdem er sich für die Invaliditätsversicherung qualifiziert hatte, erhielt er seinen ersten Scheck erst nach sieben Monaten, in denen er ohne Einkommen dastand.

„Wir hatten immer ein sechsmonatiges Sicherheitsnetz an Ersparnissen für Notfälle“, sagte Wenger. „Und das haben wir alles verbrannt, um die Hypothek zu bezahlen. Ich musste mein Auto und meinen Lastwagen verkaufen, weil wir uns das nicht leisten konnten.“

Zum Glück für Wenger hat seine Familie ihn während dieser Zeit unterstützt – auch finanziell.

„Zum Glück ist mein Vater in einer Position, in der er uns helfen kann“, sagte Wenger. Und seine Schwester hat eine GoFundMe-Aktion gestartet, die 20.000 Dollar eingebracht hat.

„Ich musste noch nie um Geld betteln und ich mochte die Vorstellung nicht, das zu tun“, sagte Wenger. „Und mein Gott, die Leute, die dafür gespendet haben – es gab Leute, die ich nicht einmal kannte … und sie spendeten 100 Dollar, sie spendeten 500 Dollar. Es war unfassbar. Es war einfach unwirklich. Ich kann diesen Menschen nicht genug danken.“

Seine Familie hat mehr getan als nur finanzielle Unterstützung zu leisten. „Man übersteht so etwas nicht, wenn die Familie nicht hinter einem steht“, sagte er und beschrieb, wie seine Familienmitglieder von Wisconsin nach Arizona flogen, um ihn zu überraschen – ebenso wie ein anderer freiwilliger Feuerwehrmann aus seiner Heimat.

„Wenn man eine solche Situation durchmacht, findet man heraus, wer seine Freunde sind, und man findet heraus, wer seine wahren Freunde sind“, sagte Wenger. „Ich hatte zwei Freunde aus der High School, die mich besucht haben. Einer von ihnen lebt in Ohio und ist zu mir geflogen, um mich zu besuchen. Ich habe ihn seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, und er flog her, um mich im Krankenhaus zu besuchen. Das macht mich einfach weinerlich.“

Impfschadenprogramm der Regierung „beleidigend“ für Opfer

Wenger reichte einen Antrag beim CICP ein, der noch anhängig ist.

„Ich beschreibe den CICP als eine Regierungsbehörde, die dazu da ist, Menschen Leistungen zu verweigern, weil sie das am besten können“, sagte Wenger.

Er beschrieb das labyrinthische Verfahren für die Einreichung eines CICP-Antrags und den „Nachweis“ seiner Impfstoffverletzung:

„Ihre Beweislast ist praktisch unerreichbar. Die Tatsache, dass ich 57 Jahre alt bin, nie irgendwelche medizinischen Probleme hatte und die Tatsache, dass alle meine Probleme sieben Tage nach der Impfung begannen, nun, das ist nicht gut genug, ‚das ist kein Beweis, dass der Impfstoff Ihre Verletzung verursacht hat, das ist rein zufällig‘. „Wenn ich von den Ärzten Unterlagen bekomme, die besagen, dass mein Zustand durch den Impfstoff verursacht wurde, reicht das nicht aus. Ich muss zweifelsfrei beweisen, dass meine Verletzung durch den Impfstoff verursacht wurde. Aber wie soll ich das als normaler Mensch, als Laie, tun? Ich bin kein Arzt. Wie kann ich zu 100 % zweifelsfrei beweisen, dass meine Verletzung durch den Impfstoff verursacht wurde? Das kann ich nicht.“

Wenger sagte, dass sein Antrag seit November 2021 bei der CICP liegt, und fügte hinzu, dass er „die nächsten vier oder fünf Monate damit verbracht hat, ihnen meine medizinischen Unterlagen zukommen zu lassen“. Erst im Juni 2022 bestätigte das CICP den Erhalt seiner Unterlagen und begann, seinen Fall zu prüfen.

Ein Jahr später „habe ich immer noch nichts“, sagte Wenger und verwies auf die Tatsache, dass das CICP erst vor kurzem die ersten drei Klagen wegen COVID-19-Impfstoffverletzungen bewilligt hat – mit einer Gesamtsumme von 4.500 Dollar.

„Das ist kein Vergleich, das ist nicht einmal ein Vergleichsangebot“, bemerkte Wenger. „Das ist ein Schlag ins Gesicht von der Regierung, und es ist beleidigend. Er rechnet damit, dass seine Klage abgewiesen werden wird.

„Mein Fall sollte, wenn überhaupt, ein Volltreffer sein“, sagte Wenger. „Ich habe CIDP. Das ist eine Reaktion auf den Impfstoff. Wenn ich CIDP durch den Gürtelrose-Impfstoff bekommen hätte, wäre ich durch das [National] Vaccine Injury Compensation Program [VICP] gedeckt. Ich könnte einen Anwalt beauftragen, der meinen Fall vor einem Richter im Impfgericht vertritt.

Wenger bezog sich auf ein separates Entschädigungsprogramm für Impfschäden, das VICP, das Impfstoffe abdeckt, die routinemäßig an Kinder und Schwangere verabreicht werden. Das CICP hingegen konzentriert sich auf Gegenmaßnahmen, die in Notfällen wie Pandemien eingesetzt werden, und wurde unter der Schirmherrschaft des PREP-Gesetzes (Public Readiness and Emergency Preparedness) von 2005 eingerichtet.

Obwohl der nationale Notstand und der öffentliche Gesundheitsnotstand im Zusammenhang mit COVID-19 am 11. Mai endeten, bleibt der Haftungsschutz für COVID-19-Impfstoffe im Rahmen des PREP-Gesetzes bis mindestens Dezember 2024 in Kraft.

Impfgeschädigte „das schmutzige kleine Geheimnis, über das niemand sprechen will“

Wenger arbeitet mit den Abgeordneten. Debbie Lesko und Paul Gosar (R-Ariz.) zusammen, um das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Außerdem besucht er Washington, wo er nach eigenen Angaben mit fast 30 Abgeordneten zusammengetroffen ist.

Er sagte:

„Man bekommt eine Menge Lippenbekenntnisse von ihnen. Oh ja, wir werden dies, dies und das tun. Das sind alles nur Lippenbekenntnisse. „Ich bezeichne mich selbst als Kollateralschaden des COVID-Impfstoffs, und niemand will darüber reden. Niemand will etwas dagegen tun. Wir sind das schmutzige kleine Geheimnis des COVID-Impfstoffs, wir alle, die wir durch den Impfstoff geschädigt wurden. Wir sind das schmutzige kleine Geheimnis, über das niemand reden will. Aber hier sind wir, und wir machen so viel Lärm wie wir können.“

Bei einem seiner Besuche in Washington mit React19, einer Interessengruppe für Impfgeschädigte, hatte er die Gelegenheit, mit Dr. Peter Marks, dem Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research bei der U.S. Food and Drug Administration, zu sprechen.

„Was mich wirklich erschüttert hat, war, wie kalt Peter Marks in dieser Sache war, fast herablassend“, sagte Wenger. „Ich erzählte ihm, was mir passiert war, was ich durchgemacht hatte und was ich erreicht hatte. Seine Antwort auf mich war: ‚Ja, deshalb haben wir den Impfstoff von Johnson & Johnson abgeschafft.'“

„Ich fand das ein wenig herablassend von ihnen, vor allem, wenn man weiß, was wir durchmachen und dass es für niemanden Hilfe gibt und die Menschen alles verlieren“, sagte Wenger.

Wenger lobte die Arbeit von React19 und seiner Gründerin Brianne Dressen, die durch den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca während der klinischen Studie verletzt wurde. Er sagte, dass er durch die Organisation „mit einigen der großartigsten Menschen“ zusammenarbeitet und andere Impfgeschädigte getroffen hat, die sich gegenseitig emotional unterstützen.

Im Mai verklagten Dressen und andere Mitglieder der Bundesregierung Präsident Biden und andere Mitglieder der Bundesregierung, weil sie behaupteten, die US-Regierung habe mit Social-Media-Unternehmen konspiriert, um sie zu zensieren, als sie Berichte über ihre persönlichen Erfahrungen mit Impfschäden veröffentlichten.

Wenger hat eine Botschaft für andere, die durch den Impfstoff verletzt wurden:

„Meine Botschaft ist, Nr. 1, gebt nicht auf. Egal wie dunkel und hoffnungslos es manchmal scheint, kämpft weiter. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht kannst du es heute noch nicht sehen, aber es ist da draußen. „Sie bestimmen selbst, wie schnell und in welchem Umfang Sie sich erholen. Für mich war es harte Arbeit. In den letzten anderthalb, fast zwei Jahren war das mein Vollzeitjob. Mein Vollzeitjob war es, im Fitnessstudio zu trainieren und zu versuchen, mich zu erholen … und ich komme voran und bin zufrieden damit, wo ich jetzt stehe.“

„Es wird Tage geben, an denen es einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück geht, und dann wieder zwei Schritte vorwärts und einen zurück“, fügte Wenger hinzu. „Man muss die schlechten Tage mit den guten Tagen nehmen. Es geht nur darum, wie sehr man es will. Das ist es, worum es geht.“