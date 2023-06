Globaler Staatsstreich und der “Great Reset”. Globale Verschuldung und neoliberale “Schocktherapie”

Der folgende Text ist Kapitel XII aus Michel Chossudovskys Buch mit dem Titel

Die weltweite Corona-Krise, Globaler Staatsstreich gegen die Menschheit

“Der IWF, die Weltbank und die führenden Politiker der Welt wussten sehr wohl, welche Auswirkungen die Schließung der Weltwirtschaft durch COVID-bedingte Abriegelungen auf die Armen der Welt haben würde.

Dennoch haben sie es gebilligt, und es besteht nun die Aussicht, dass allein im Jahr 2022 mehr als eine Viertelmilliarde Menschen weltweit in extreme Armut fallen werden.” (Colin Todhunter, Juli 2022)

Geschichte der wirtschaftlichen “Schocktherapie”. Vom Strukturanpassungsprogramm (SAP) zum “Global Adjustment (GA)”

Die (gleichzeitige) Schließung der Volkswirtschaften von rund 193 UN-Mitgliedsstaaten am 11. März 2020 ist teuflisch und beispiellos. Millionen von Menschen haben ihren Arbeitsplatz und ihre lebenslangen Ersparnisse verloren. In den Entwicklungsländern herrschen Armut, Hungersnot und Verzweiflung. Die Abschottung der Volkswirtschaften hat zu einer weltweiten Schuldenspirale geführt. Die nationalen Regierungen werden zunehmend von den Gläubigern kontrolliert, die derzeit die sozialen Sicherheitsnetze, die Rettungsaktionen für Unternehmen und die Almosen finanzieren.

Dieses Modell der “globalen Intervention” ist zwar beispiellos, weist aber bestimmte Merkmale auf, die an die makroökonomischen Reformen auf Länderebene erinnern, einschließlich der Auferlegung einer starken “Wirtschaftsmedizin” durch den IWF. Um diese Frage zu klären, wollen wir die Geschichte der sogenannten “wirtschaftlichen Schockbehandlung” (ein Begriff, der erstmals in den 1970er Jahren verwendet wurde) untersuchen.1

Rückblende nach Chile, 11. September 1973

Als Gastprofessor an der Katholischen Universität von Chile erlebte ich den Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Salvador Allende. Es war eine CIA-Operation unter der Leitung von Außenminister Henry Kissinger, die mit verheerenden makroökonomischen Reformen einherging.

Im Monat nach dem Staatsstreich stieg der Brotpreis über Nacht von 11 auf 40 Escudos.2 Dieser künstlich herbeigeführte Zusammenbruch der Reallöhne und der Beschäftigung unter der Pinochet-Diktatur führte zu einem landesweiten Prozess der Verarmung.

Der chilenische Staatschef Augusto Pinochet beim Händeschütteln mit US-Außenminister Henry Kissinger im Jahr 1976 (By Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. – Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, lizenziert unter CC BY 2.0 cl)

Während die Lebensmittelpreise in die Höhe schossen, wurden die Löhne eingefroren, um “wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten und Inflationsdruck zu vermeiden”. Von einem Tag auf den anderen wurde ein ganzes Land in abgrundtiefe Armut gestürzt; in weniger als einem Jahr stieg der Brotpreis in Chile um das 36-fache und 85 Prozent der chilenischen Bevölkerung wurden unter die Armutsgrenze getrieben. Das war der chilenische “Reset” von 1973.

Zweieinhalb Jahre später, 1976, kehrte ich nach Lateinamerika zurück, um als Gastprofessor an der Nationalen Universität von Córdoba im nördlichen industriellen Kernland Argentiniens zu lehren. Mein Aufenthalt fiel mit einem weiteren Militärputsch im März 1976 zusammen.

Hinter den Massakern und Menschenrechtsverletzungen waren auch makroökonomische Reformen des “freien Marktes” verordnet worden – diesmal unter der Aufsicht der New Yorker Gläubiger Argentiniens, darunter David Rockefeller, der mit dem Wirtschaftsminister der Junta, José Alfredo Martinez de Hoz, befreundet war.3

Chile und Argentinien waren “Generalproben” für das, was noch kommen sollte. Die Auferlegung des Strukturanpassungsprogramms (SAP) von IWF und Weltbank wurde ab Anfang der 1980er Jahre mehr als 100 Ländern auferlegt (siehe Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, 2003).4

Ein berüchtigtes Beispiel für den “freien Markt”: Peru wurde im August 1990 dafür bestraft, dass es sich nicht dem Diktat des IWF unterwarf; der Treibstoffpreis wurde um das 31-fache und der Brotpreis um das 12-fache an einem einzigen Tag erhöht.5 Diese im Namen der “Demokratie” durchgeführten Reformen waren weitaus verheerender als jene, die in Chile und Argentinien unter der Faust der Militärregierung durchgeführt wurden.

Die Abriegelung vom März 2020. “Wirtschaftliche Kriegsführung”

Und jetzt, am 11. März 2020, treten wir in eine neue Phase der makroökonomischen Destabilisierung ein, die noch verheerender und zerstörerischer ist als 40 Jahre “Schocktherapie” und Sparmaßnahmen, die der IWF im Namen der herrschenden Finanzinteressen durchgesetzt hat.

Es gibt einen Bruch, eine historische Zäsur, aber auch eine Kontinuität. Das ist “Neoliberalismus bis zum letzten Grad”.

Die Abschottung der Weltwirtschaft: Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf der Ebene des gesamten Planeten

Vergleichen Sie, was heute mit der Weltwirtschaft geschieht, mit den von den Gläubigern im Rahmen des Strukturanpassungsprogramms (SAP) “ausgehandelten” makroökonomischen Maßnahmen für jedes Land. Die “globale Anpassung” vom 11. März 2020 wurde nicht mit den nationalen Regierungen ausgehandelt. Sie wurde von einer “öffentlich-privaten Partnerschaft” auferlegt, gestützt durch gefälschte Wissenschaft, unterstützt durch Medienpropaganda und akzeptiert von kooptierten und korrupten Politikern.

“Konstruierte” soziale Ungleichheit und Verarmung. Die Globalisierung der Armut

Vergleichen Sie die “globalen Anpassungsrichtlinien” vom 11. März 2020, die den gesamten Planeten betreffen, mit Chile am 11. September 1973.

Es ist eine bittere Ironie, dass dieselben Interessen des großen Geldes, die hinter der “Globalen Anpassung” für 2020 stehen, in Chile (1973) und Argentinien (1976) aktiv beteiligt waren. Denken Sie an die “Operation Condor” und den “Schmutzigen Krieg” (Guerra Sucia).

Es gibt eine Kontinuität. Dieselben mächtigen Finanzinteressen, einschließlich der Bürokratie des IWF und der Weltbank in Verbindung mit der Federal Reserve, der Wall Street, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF), sind derzeit an der Vorbereitung und Verwaltung der Schuldenoperationen nach der Pandemie im Rahmen des “Great Reset” (im Namen der Gläubiger) beteiligt.

Henry Kissinger war an der Koordinierung von Chiles “Reset” am 11. September 1973 beteiligt.

Im darauffolgenden Jahr (1974) war er federführend an der Ausarbeitung des “National Strategic Security Memorandum 200 (NSSM 200)” beteiligt, in dem die Entvölkerung als “die höchste Priorität der US-Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt” bezeichnet wurde.6

Die Stoßrichtung der “Entvölkerung” im Rahmen des Great Reset?

Heute ist Henry Kissinger zusammen mit der Gates Foundation (die sich ebenfalls entschieden für die Entvölkerung einsetzt) ein entschiedener Befürworter des Great Reset unter der Schirmherrschaft des Weltwirtschaftsforums (WEF) (siehe Kapitel XIII).

Es besteht keine Notwendigkeit, mit nationalen Regierungen zu verhandeln oder einen “Regimewechsel” durchzuführen. Das Abriegelungsprojekt vom 11. März 2020 stellt eine “Globale Anpassung” dar, die Konkurse, Arbeitslosigkeit und Privatisierungen in einem viel größeren Maßstab auslöst und auf einen Schlag die Volkswirtschaften von mehr als 150 Ländern betrifft.

Und dieser ganze Prozess wird der Öffentlichkeit als Mittel zur Bekämpfung des “Killervirus” präsentiert, der laut CDC und WHO der saisonalen Grippe ähnlich ist (siehe Kapitel III).

Die hegemoniale Machtstruktur des globalen Kapitalismus

Das große Geld, einschließlich der milliardenschweren Stiftungen, ist die treibende Kraft. Es handelt sich um eine komplexe Allianz aus Wall Street und dem Bankenestablishment, den großen Öl- und Energiekonglomeraten, den so genannten “Defense Contractors”, Big Pharma, den Biotech-Konglomeraten, den Medienkonzernen, den Giganten der Telekommunikation, der Kommunikation und der digitalen Technologie, zusammen mit einem Netzwerk von Think Tanks, Lobbygruppen, Forschungslabors usw. Auch das Eigentum an geistigem Eigentum spielt eine zentrale Rolle.

An diesem mächtigen digital-finanziellen Entscheidungsnetzwerk sind auch die großen Gläubiger- und Bankinstitute beteiligt: die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank (EZB), der IWF, die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken und die in Basel ansässige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die eine strategische Schlüsselrolle spielt.

Die bei weitem mächtigsten Finanzunternehmen sind die riesigen Investmentportfolio-Konglomerate wie Black Rock, Vanguard, State Street und Fidelity. Sie kontrollieren:

“… ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 20 Billionen Dollar…. Konservativ gerechnet, eine vier- bis fünffache Hebelwirkung (d. h. etwa 80 bis 100 Billionen US-Dollar)”. Diese mächtigen Finanzkonglomerate verfügen über eine Hebelwirkung, die das weltweite BIP in der Größenordnung von etwa 82 Billionen Dollar übersteigt. “7

Die oberen Ränge des US-Staatsapparats (und Washingtons westliche Verbündete) sind wiederum direkt oder indirekt involviert, darunter das Pentagon, die US-Geheimdienste (und ihre Forschungslabors), die Gesundheitsbehörden, Homeland Security und das US-Außenministerium (einschließlich der US-Botschaften in über 150 Ländern).

Die “Realwirtschaft” und das “große Geld”

Warum führt diese COVID-Abriegelungspolitik zu Bankrott, Armut und Arbeitslosigkeit?

Der globale Kapitalismus ist nicht monolithisch. Es gibt in der Tat “einen Klassenkonflikt” “zwischen den Superreichen und der großen Mehrheit der Weltbevölkerung”.

Aber auch innerhalb des kapitalistischen Systems gibt es eine intensive Rivalität, nämlich einen Konflikt zwischen dem “Großkapital” und dem, was man als “Realkapitalismus” bezeichnen könnte, der aus Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Produktionstätigkeit auf nationaler und regionaler Ebene besteht. Dazu gehören auch die kleinen und mittleren Unternehmen.

Derzeit findet ein in der Weltgeschichte beispielloser Prozess der Konzentration von Reichtum (und der Kontrolle fortschrittlicher Technologien) statt, bei dem sich das Finanzestablishment (d. h. die milliardenschweren Gläubiger) die realen Vermögenswerte sowohl bankrotter Unternehmen als auch staatlicher Einrichtungen aneignen will.

Die “Realwirtschaft” ist die “Wirtschaftslandschaft” der realen Wirtschaftstätigkeit: Produktivvermögen, Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen, wirtschaftliche und soziale Infrastruktur, Investitionen, Beschäftigung usw. Die Realwirtschaft auf globaler und nationaler Ebene wird durch die Abschottung und Schließung der Wirtschaftstätigkeit ins Visier genommen. Die Global Money-Finanzinstitute sind die “Gläubiger” der Realwirtschaft.

Globales Regieren: Auf dem Weg zu einem totalitären Staat

Die Personen und Organisationen, die an der Simulation vom 18. Oktober 2019 beteiligt waren, sind nun an der tatsächlichen Bewältigung der Krise beteiligt, nachdem diese am 30. Januar 2020 im Rahmen des Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) der WHO in Gang gesetzt wurde, was wiederum die Voraussetzungen für die Finanzkrise im Februar 2020 und den Lockdown im März schuf (siehe Kapitel I).

Die Abschottung und Schließung der Volkswirtschaften hat mehrere Wellen von Massenarbeitslosigkeit ausgelöst, verbunden mit dem (weltweit angewandten) künstlichen Bankrott von kleinen und mittleren Unternehmen (siehe Kapitel IV).

All dies wird durch die Installation eines globalen totalitären Staates angeführt, der darauf aus ist, jede Form von Protest und Widerstand zu brechen.

Das COVID-Impfprogramm (einschließlich des eingebetteten digitalen Reisepasses und des QR-Codes) ist ein integraler Bestandteil eines globalen totalitären Regimes (siehe Kapitel VIII und Kapitel XIII).

Was ist die berüchtigte ID2020? Es handelt sich um eine Allianz von öffentlich-privaten Partnern, darunter UN-Agenturen und die Zivilgesellschaft. Es handelt sich um ein elektronisches ID-Programm, das die allgemeine Impfung als Plattform für die digitale Identität nutzt. Das Programm nutzt bestehende Geburtenregistrierungs- und Impfverfahren, um Neugeborene mit einer tragbaren und dauerhaften biometrisch verknüpften digitalen Identität auszustatten.rote Zonen, Gesichtsmasken, soziale Distanzierung, Abriegelung. (Peter Koenig, 12. März 2020)8

“Der große Reset”

Dieselben mächtigen Gläubiger, die die globale COVID-Schuldenkrise ausgelöst haben, etablieren nun eine “neue Normalität”, die im Wesentlichen darin besteht, das durchzusetzen, was das Weltwirtschaftsforum als “Great Reset” bezeichnet.

Unter dem Deckmantel einer “Vierten Industriellen Revolution”, bei der ältere Unternehmen in den Konkurs getrieben oder in Monopolen aufgehen sollen, werden COVID-19-Sperren und -Restriktionen eingesetzt, um diese Transformation durchzusetzen, wodurch große Teile der Wirtschaft aus der Zeit vor COVID stillgelegt werden. Die Volkswirtschaften werden “umstrukturiert”, und viele Arbeitsplätze werden von KI-gesteuerten Maschinen übernommen werden.

Die Arbeitslosen (und davon wird es viele geben) würden eine Art universelles Grundeinkommen erhalten und ihre Schulden (Verschuldung und Konkurs in großem Umfang sind das bewusste Ergebnis von Abriegelungen und Beschränkungen) würden ihnen im Gegenzug dafür erlassen, dass sie ihr Vermögen an den Staat oder genauer gesagt an die Finanzinstitute abtreten, die diesen Great Reset mittragen. Das WEF sagt, dass die Öffentlichkeit alles, was sie benötigt, “mieten” wird: unter dem Deckmantel des “nachhaltigen Konsums” und der “Rettung des Planeten” wird das Recht auf Eigentum abgeschafft. Natürlich wird die winzige Elite, die diesen großen Reset eingeleitet hat, alles besitzen. (Colin Todhunter, Dystopian Great Reset, 9. November 2020)9

Drücken Sie den Reset-Knopf

Der “Great Reset” des Weltwirtschaftsforums hat lange auf sich warten lassen. Den “Reset-Knopf” zu drücken, um die Weltwirtschaft zu retten, kündigte der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab im Januar 2014 an, sechs Jahre vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

“Was wir dieses Jahr [2014] in Davos tun wollen, ist den Reset-Knopf zu drücken, die Welt ist zu sehr im Krisenmodus gefangen.”

Zwei Jahre später, 2016, sprach Klaus Schwab in einem Interview mit dem französischsprachigen Schweizer Fernsehen (RTS) über die Implantation von Mikrochips in menschliche Körper, die im Wesentlichen die Grundlage des “experimentellen” COVID-mRNA-Impfstoffs bilden.

“Was wir sehen, ist eine Art Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt”, sagte Klaus Schwab.

Schwab erklärte, dass der Mensch bald einen Chip erhalten wird, der in seinen Körper implantiert wird, um mit der digitalen Welt zu verschmelzen.

RTS: “Wann wird das geschehen?

KS: “Sicherlich in den nächsten zehn Jahren.

“Wir können uns vorstellen, dass wir sie in unser Gehirn oder in unsere Haut implantieren.”

“Und dann können wir uns vorstellen, dass es eine direkte Kommunikation zwischen dem Gehirn und der digitalen Welt gibt.”



Juni 2020. Das WEF kündigt offiziell den Great Reset an

“Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.” -Klaus Schwab, WEF (Juni 2020)

Das Szenario des “Great Reset” sieht vor, dass sich die globalen Gläubiger bis 2030 den Reichtum der Welt angeeignet haben, während große Teile der Weltbevölkerung verarmen.

Im Jahr 2030 “werden Sie nichts besitzen und glücklich sein”. (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)

Die Vereinten Nationen: Ein Instrument der Global Governance im Namen einer nicht gewählten öffentlich-privaten Partnerschaft

Das UN-System ist ebenfalls mitschuldig. Es hat die “Global Governance” und den Great Reset unterstützt. Das Gleiche gilt für den Vatikan.

Während UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Recht einräumt, dass die Pandemie “mehr als eine Gesundheitskrise” ist, wurde unter der Schirmherrschaft der UN keine sinnvolle Analyse oder Debatte über die wahren Ursachen dieser Krise durchgeführt.

In einem UN-Bericht vom September 2020 heißt es:

“Hunderttausende von Menschen haben ihr Leben verloren. Das Leben von Milliarden von Menschen wurde gestört. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Auswirkungen hat COVID-19 tiefe Ungleichheiten aufgedeckt und verschärft … Es hat uns als Individuen, als Familien, Gemeinschaften und Gesellschaften betroffen. Sie hat sich auf jede Generation ausgewirkt, auch auf die, die noch nicht geboren sind. Die Krise hat die Schwachstellen innerhalb und zwischen den Nationen sowie in unseren Systemen für eine koordinierte globale Reaktion auf gemeinsame Bedrohungen aufgezeigt. (UN-Bericht)10

Die weitreichenden Entscheidungen, die weltweit soziale und wirtschaftliche Zerstörung ausgelöst haben, werden nicht erwähnt. Keine Debatte im UN-Sicherheitsrat. Konsens zwischen allen fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates.

V the Virus wird beiläufig für den Prozess der wirtschaftlichen Zerstörung verantwortlich gemacht.

Das “öffentlich-private Partnerschafts”-Projekt des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel “Reimagine and Reset Our World” wurde von den Vereinten Nationen gebilligt.

Ein Rückblick auf George Kennan und die Truman-Doktrin in den späten 1940er Jahren. Kennan war der Ansicht, dass die UNO ein nützliches Instrument sei, um “Macht mit Moral zu verbinden” und die Moral als Mittel zu nutzen, um Amerikas “humanitäre Kriege” abzusegnen.

Die COVID-Krise, die Abriegelungsmaßnahmen und der mRNA-Impfstoff sind der Höhepunkt eines historischen Prozesses.

Die Abriegelung und Schließung der Weltwirtschaft sind “Massenvernichtungswaffen”, die im wahrsten Sinne des Wortes “das Leben der Menschen zerstören”. Der mRNA-Impfstoff COVID-19 lässt sich, wie hinreichend dokumentiert, am besten als “Killer-Impfstoff” beschreiben.

Wir haben es hier mit umfassenden “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” zu tun.

Präsident Joe Biden und der “Große Reset”

Joe Biden ist ein durchtrainierter Politiker, ein vertrauenswürdiger Stellvertreter, der den Interessen des Finanzestablishments dient.

Vergessen wir nicht, dass Joe Biden ein entschiedener Befürworter der Invasion des Irak war, mit der Begründung, Saddam Hussein habe “Massenvernichtungswaffen”. “Das amerikanische Volk wurde in diesem Krieg getäuscht”, sagte Senator Dick Durbin. Lassen Sie sich nicht wieder von Joe Biden täuschen.11

Die Akronyme entwickeln sich weiter: 9/11, GWOT, WMD und jetzt COVID. Biden wurde dafür belohnt, dass er die Invasion des Irak unterstützt hatte.

Während des Wahlkampfes beschrieb Fox News Biden als “Sozialisten”, der den Kapitalismus bedroht: “Joe Bidens beunruhigende Verbindung zur sozialistischen ‘Great Reset’-Bewegung”.

Das ist zwar absoluter Unsinn, aber viele “Progressive” und Kriegsgegner haben Joe Biden unterstützt, ohne die weitreichenden Folgen einer Präsidentschaft Bidens zu analysieren.

Der “Great Reset” ist sozial spaltend, er ist rassistisch. Er ist ein teuflisches Projekt des globalen Kapitalismus. Er stellt eine Bedrohung für die große Mehrheit der amerikanischen Arbeitnehmer sowie für kleine und mittlere Unternehmen dar. Es untergräbt auch mehrere wichtige Sektoren der kapitalistischen Wirtschaft.

Die Biden-Präsidentschaft und der Lockdown

In Bezug auf COVID ist Biden fest entschlossen, die teilweise Abschottung sowohl der US-Wirtschaft als auch der Weltwirtschaft als Mittel zur “Bekämpfung des Killervirus” beizubehalten.

Präsident Biden ist ein entschiedener Befürworter des “Corona Lockdown”. Er befürwortet nicht nur die Verabschiedung einer strikten COVID-19-Abriegelungspolitik, seine Regierung setzt sich auch für den “Great Reset” des Weltwirtschaftsforums und den “Impfpass” als integralen Bestandteil der US-Außenpolitik ein, der weltweit umgesetzt oder besser gesagt “aufgezwungen” werden soll.

Im Gegenzug wird die Biden-Harris-Administration versuchen, alle Formen des Widerstands der Bevölkerung gegen die Coronavirus-Sperre zu unterdrücken.

Was sich hier abzeichnet, ist eine neue und zerstörerische Phase des US-Imperialismus. Es handelt sich um ein totalitäres Projekt des wirtschaftlichen und sozialen Engineerings, das letztlich das Leben der Menschen weltweit zerstört. Diese “neuartige” neoliberale Agenda, bei der die Koronaabriegelung als Instrument der sozialen Unterdrückung eingesetzt wird, wurde von Präsident Biden und der Führung der Demokratischen Partei gebilligt.

Das Weiße Haus von Biden setzt sich für die Einführung dessen ein, was David Rockefeller “Global Governance” nannte.

Die Protestbewegung

Es ist festzustellen, dass die Protestbewegung in den USA gegen die Abriegelung schwach ist. In der Tat gibt es keine zusammenhängende nationale Protestbewegung. Und warum? Weil “fortschrittliche Kräfte”, darunter linke Intellektuelle, NRO-Führer, Gewerkschafts- und Arbeiterführer – von denen die meisten mit der Demokratischen Partei verbündet sind – die Abriegelung von Anfang an unterstützt haben. Und sie unterstützen auch Joe Biden.

Es ist eine bittere Ironie, dass sowohl Antikriegsaktivisten als auch Kritiker des Neoliberalismus Joe Biden unterstützt haben.

Solange es keine nennenswerten Proteste und keinen organisierten Widerstand auf nationaler und internationaler Ebene gibt, wird der Great Reset sowohl in die innen- als auch in die außenpolitische Agenda der Regierung Joe Biden-Kamala Harris eingebettet sein.

Das nennt man Imperialismus mit einem “menschlichen Gesicht”.

Wo bleibt die Protestbewegung gegen diese nicht gewählte “öffentlich-private Partnerschaft” von Corona?

Dieselben philanthropischen Stiftungen (Rockefeller, Ford, Soros u.a.), die die unausgesprochenen Architekten des “Great Reset” und der “Global Governance” sind, sind auch an der (großzügigen) Finanzierung des Klimawandel-Aktivismus, der Extinction Rebellion, des Weltsozialforums, Black Lives Matter, LGBT u.a. beteiligt.

Das bedeutet, dass die Basis dieser sozialen Bewegungen oft von ihren Führern in die Irre geführt und verraten wird, die routinemäßig von einer Handvoll Unternehmensstiftungen kooptiert und großzügig belohnt werden.

Das Weltsozialforum (WSF), das in diesem Jahr sein 21-jähriges Bestehen feiert, bringt engagierte Globalisierungsgegner aus aller Welt zusammen. Doch wer kontrolliert das WSF? Von Beginn an, im Januar 2001, wurde es (zunächst) von der Ford Foundation finanziert.

Das ist das, was Sie “hergestellten Dissens” nennen (weitaus heimtückischer als Herman-Chomskys “hergestellte Zustimmung”).

Das Ziel der Finanzeliten war es, die Volksbewegung in ein riesiges “Do-it-yourself”-Mosaik zu zersplittern. Der Aktivismus neigt dazu, Stückwerk zu sein. Es gibt keine integrierte Antiglobalisierungs-Antikriegsbewegung”. (Michel Chossudovsky, Manufacturing Dissent, Global Research, 2010)12

Mit den Worten von McGeorge Bundy, Präsident der Ford Foundation (1966-1979):

“Alles, was die [Ford]-Stiftung tat, konnte als “die Welt für den Kapitalismus sicher machen” betrachtet werden, indem sie soziale Spannungen abbaute, indem sie half, die Leidenden zu trösten, Sicherheitsventile für die Wütenden zu schaffen und das Funktionieren der Regierung zu verbessern.13

Die Protestbewegung gegen den Great Reset, der einen “globalen Staatsstreich” darstellt, erfordert einen Prozess der weltweiten Mobilisierung:

“Es kann keine sinnvolle Massenbewegung geben, wenn der Dissens großzügig von denselben Unternehmensinteressen [WEF, Gates, Ford u.a.] finanziert wird, die das Ziel der Protestbewegung sind”.14