Was in den Wochen vor dem Ausbruch von Covid wirklich im Labor in Wuhan vor sich ging    

Neue Beweise aus vertraulichen Akten zeigen, dass chinesische Wissenschaftler kurz vor der Pandemie tödliche Krankheitserreger zusammengefügt haben, berichtet das Sunday Times Insight Team

Wissenschaftler in Wuhan, die mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiten, kombinierten die tödlichsten Coronaviren der Welt, um ein neues mutiertes Virus zu schaffen, gerade als die Pandemie begann.

Ermittler, die streng geheime abgefangene Nachrichten und wissenschaftliche Forschungsarbeiten unter die Lupe genommen haben, glauben, dass chinesische Wissenschaftler ein geheimes Projekt mit gefährlichen Experimenten durchführten, das zu einem Leck im Wuhan-Institut für Virologie führte und den Ausbruch der Covid-19-Pandemie auslöste.

Die US-Ermittler sagen, dass einer der Gründe dafür, dass es keine veröffentlichten Informationen über die Arbeit gibt, darin liegt, dass sie in Zusammenarbeit mit Forschern des chinesischen Militärs durchgeführt wurde, das sie finanzierte und das, wie sie sagen, Biowaffen anstrebte.



Die Sunday Times hat Hunderte von Dokumenten gesichtet, darunter bisher vertrauliche Berichte, interne Vermerke, wissenschaftliche Papiere und E-Mail-Korrespondenz, die in den drei Jahren seit Ausbruch der Pandemie durch Quellen oder von Informationsfreiheitsaktivisten erlangt wurden. Wir befragten auch die Ermittler des US-Außenministeriums – darunter Experten für China, aufkommende Pandemie-Bedrohungen und biologische Kriegsführung -, die die erste bedeutende US-Untersuchung über die Ursprünge des Covid-19-Ausbruchs durchführten.

Die Frage, ob das Virus durch ein Leck in einem Labor oder in der Natur entstanden ist, ist zu einem der umstrittensten Probleme in der Wissenschaft geworden. Forscher, die versucht haben, eindeutige Beweise zu finden, wurden durch Chinas mangelnde Transparenz behindert.



Unsere neue Untersuchung zeichnet jedoch das bisher klarste Bild davon, was in dem Labor in Wuhan geschah.

Die Einrichtung, die 2003 mit der Suche nach den Ursprüngen des Sars-Virus begonnen hatte, wurde von der US-Regierung über eine in New York ansässige Wohltätigkeitsorganisation finanziert, deren Präsident ein in Großbritannien geborener und ausgebildeter Zoologe war. Amerikas führender Coronavirus-Wissenschaftler vermittelte modernste Techniken zur Virusmanipulation.

Das Institut führte immer riskantere Experimente mit Coronaviren durch, die es in Fledermaushöhlen in Südchina gesammelt hatte. Anfangs machte es seine Ergebnisse öffentlich und argumentierte, die damit verbundenen Risiken seien gerechtfertigt, weil die Arbeit der Wissenschaft bei der Entwicklung von Impfstoffen helfen könnte.

Dies änderte sich 2016, nachdem Forscher in einem Minenschacht in Mojiang in der Provinz Yunnan, wo Menschen an Sars-ähnlichen Symptomen gestorben waren, eine neue Art von Coronavirus entdeckt hatten.

Anstatt die Welt zu warnen, haben die chinesischen Behörden die Todesfälle nicht gemeldet. Die dort gefundenen Viren sind nun die einzigen Mitglieder der unmittelbaren Covid-19-Familie, von denen bekannt ist, dass sie bereits vor der Pandemie existierten.

Sie wurden in das Institut in Wuhan transportiert, und die Arbeit der dortigen Wissenschaftler wurde zur Geheimsache. „Die Spur der Papiere beginnt sich zu verlieren“, sagte ein US-Ermittler. „Das ist genau der Zeitpunkt, an dem das geheime Programm in Gang gesetzt wurde. Meiner Ansicht nach war der Grund für die Vertuschung von Mojiang die militärische Geheimhaltung im Zusammenhang mit dem Streben [der Armee] nach doppeltem Nutzen bei virologischen biologischen Waffen und Impfstoffen.“

Nach Ansicht der US-Ermittler bestand das geheime Programm darin, die Minenschachtviren für den Menschen infektiöser zu machen.

Sie glauben, dass dies zur Schaffung des Covid-19-Virus führte und dass dieser nach einem Laborunfall in die Stadt Wuhan gelangte. „Es wird immer deutlicher, dass das Wuhan-Institut für Virologie an der Erschaffung, Verbreitung und Vertuschung der Covid-19-Pandemie beteiligt war“, so einer der Ermittler.

„Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich wahrscheinlich um Covid-19 handelte“



Sie fanden Hinweise darauf, dass Forscher, die an diesen Experimenten arbeiteten, im November 2019 – einen Monat bevor der Westen von der Pandemie erfuhr – mit Covid-ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und einer ihrer Angehörigen starb.

Ein Ermittler sagte: „Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich wahrscheinlich um Covid-19 handelte, weil sie im Labor an fortgeschrittener Coronavirusforschung arbeiteten. Sie sind ausgebildete Biologen in ihren Dreißigern und Vierzigern. Fünfunddreißigjährige Wissenschaftler erkranken nicht sehr häufig an Grippe“.

Eine separate Analyse zeigt, dass das Zentrum des ersten Ausbruchs von Covid-19, an dem mehr als sieben Millionen Menschen gestorben sind, in der Nähe des Labors des Instituts lag und nicht, wie bisher angenommen, auf dem „nassen“ Wildmarkt der Stadt.



Die US-Ermittler enthüllten auch, dass sie Beweise dafür erhalten hatten, dass das Institut bereits vor der Pandemie an einem Impfstoff gearbeitet hatte. „Ich habe Wissenschaftler in Asien befragt, die enge Beziehungen zum Wuhan Institute of Virology haben“, sagte die Quelle. „Sie sagten mir, dass sie glauben, dass im Herbst 2019 an einem Impfstoff geforscht wurde, der für die Covid-19-Impfung relevant ist.“

Ausländische Experten, die versucht haben, die Quelle der Pandemie zu identifizieren, wurden vom chinesischen Staat daran gehindert, Nachforschungen anzustellen.

Ein Team unter der Leitung der britischen Fledermausexpertin Alice Hughes, einer außerordentlichen Professorin an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, die das Institut in Wuhan beaufsichtigt, hatte in den Minen gearbeitet. Hughes sagte, sie dürfe nicht mit den Medien über ihre Forschung sprechen und werde vom chinesischen Sicherheitsdienst beobachtet. Die Einschränkungen zwangen sie, China zu verlassen und nach Hongkong zu ziehen.

​

Der Mikrobiologe Professor Richard Ebright vom Waksman Institute of Microbiology der Rutgers University ist ein langjähriger Gegner der hochriskanten Arbeiten in Wuhan.

Er hat einige der Experimente überprüft und bezeichnet sie als „die bei weitem rücksichtsloseste und gefährlichste Forschung an Coronaviren – oder überhaupt an Viren -, die zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Ort durchgeführt wurde“.

​

Das Experiment, das mit dem Tod würfelte: Das Labor in Wuhan



Im November 2002 erkrankten Bauern und Lebensmittelarbeiter in der chinesischen Provinz Guangdong an schweren Atemwegsbeschwerden. Das medizinische Personal folgte ihnen bald. Das Sars-Virus verbreitete sich rasch in 29 Ländern, infizierte 8 000 Menschen und forderte 774 Todesopfer. Es war die erste schwere Epidemie des neuen Jahrhunderts – und ein Weckruf für die Wissenschaftler.

Sars wurde als Coronavirus identifiziert, das bis dahin meist nur leichte Symptome wie eine Erkältung verursacht hatte. Wenn es auf diese Weise mutieren konnte, konnten dies auch andere Viren. Ein Impfstoff wurde benötigt.

Die Aufgabe, herauszufinden, wie Sars entstanden war, wurde vom Wuhan Institute of Virology und seiner berühmtesten Wissenschaftlerin, der 39-jährigen Dr. Shi Zhengli, übernommen. Sie und ihr Team konzentrierten sich auf Fledermäuse, die bereits mit anderen tödlichen Viren wie Tollwut, Nipah und Marburg in Verbindung gebracht wurden. Im Jahr 2004 begann sie mit der Suche nach Fledermauskolonien in Höhlen in Südchina, was ihr den Spitznamen Batwoman“ einbrachte. Kotproben wurden nach Wuhan zurückgeschickt, um sie auf Viren zu untersuchen.

Sie begannen, Experimente mit Sars und anderen Viren durchzuführen. Zu Shi gesellte sich ein britischer Fledermausexperte, Dr. Peter Daszak, der ein enger Freund und Mitarbeiter werden sollte. Er wurde in Dukinfield in der Nähe von Manchester geboren, erwarb einen Abschluss in Zoologie an der Universität Bangor und zog später nach New York, wo er eine leitende Position beim Wildlife Trust, einer gemeinnützigen Organisation, übernahm.



Die Arbeit der Organisation zum Schutz von Haustieren und gefährdeten Tierarten wurde nicht in großem Umfang finanziell unterstützt. Doch nach den Terroranschlägen vom 11. September und dem Ausbruch von Sars erkannten die USA, wie wichtig die Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Bioterrorismus und Pandemien ist. Der Trust begann sich mit der Frage zu befassen, wie Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden und eine Pandemie auslösen könnten.

Shis Team lieferte die Feldarbeit für die Kampagne des Trusts und die Labore für die Tests und Experimente mit den Viren. Im Jahr 2009 erhielt der Trust 18 Millionen Dollar über fünf Jahre aus einem neuen Programm namens Predict, um Pandemieviren zu identifizieren. Kurz darauf wurde die Stiftung in EcoHealth Alliance umbenannt, und Daszak übernahm die Rolle des Präsidenten. Die chinesischen Mitarbeiter, die ihn bekannt gemacht hatten, wurden ebenfalls belohnt: 1 Million Dollar des Predict-Zuschusses wurde an das Institut in Wuhan weitergeleitet.

​

Tests an humanisierten Mäusen



Die wirklich bahnbrechenden Experimente wurden in den USA von dem erfahrenen Virologen Ralph Baric an der Universität von North Carolina durchgeführt. Er setzte eine Technik ein, bei der verschiedene Krankheitserreger durch Vermischung ihrer Gene miteinander verschmolzen werden. Um die Auswirkungen dieser im Labor erzeugten mutierten Viren auf den Menschen zu testen, schuf er „humanisierte“ Mäuse, indem er ihnen Gene injizierte, die es ihnen ermöglichten, Lungen und Gefäßsysteme zu entwickeln, die denen der Menschen ähneln. Sein ultimatives Ziel war es, einen universellen Impfstoff gegen Viren vom Sars-Typ zu entwickeln – ein Ziel, das bis heute nicht erreicht wurde.

Baric war sich bewusst, dass diese Art von „Funktionsgewinn“, die so genannt wird, weil sie die Potenz von Viren erhöhen kann, umstritten war und eine unheilvolle Wirkung haben könnte.

„Ominöserweise gibt es Werkzeuge zur gleichzeitigen Veränderung der Genome, um die Virulenz [und] die Übertragbarkeit zu erhöhen“, schrieb er 2006 in einem Artikel. „Diese Biowaffen könnten gezielt gegen Menschen, domestizierte Tiere oder Nutzpflanzen eingesetzt werden und verheerende Auswirkungen auf die menschliche Zivilisation haben.

Im Jahr 2012 begannen Aktivisten und Wissenschaftler, sich der tiefgreifenden Risiken bewusst zu werden, die mit der Arbeit an Coronaviren verbunden sind. Lynn Klotz, Senior Fellow am Centre for Arms Control and Non-Proliferation in Washington, forderte die Einstellung der Forschung an lebenden Sars-Coronaviren.

„Derzeit arbeiten weltweit etwa 30 Labors mit lebenden Sars-Viren. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus mindestens einem Labor ist hoch“, schrieb Klotz in einem von ihm mitverfassten Artikel. „Würde einer von zehn Entweichungen zu einem größeren Ausbruch oder einer Pandemie führen? Einer von hundert? Einer von Tausend? Keiner weiß das. Aber für jede dieser Wahrscheinlichkeiten wäre die wahrscheinlichkeitsgewichtete Zahl der Opfer und Todesfälle unerträglich hoch.

Warnungen vor Biowaffen



2012 gelang dem Team von Shi in einer Höhle namens Shitou in den abgelegenen Bergen der südchinesischen Provinz Yunnan ein Durchbruch. Sie entdeckten ein Virus, das von allen damals gefundenen Viren am ehesten mit dem Sars-Virus vergleichbar war. Sie nannten es WIV1, wobei sie die Initialen des Instituts verwendeten, und wiesen in Laborversuchen nach, dass es in der Lage war, menschliche Zellen zu infizieren.

Sie waren jedoch nicht in der Lage, ausreichende Mengen eines zweiten, in der Höhle gefundenen Sars-ähnlichen Virus mit der Bezeichnung SHC014 zu züchten, um ähnliche Tests durchzuführen.

Shi brauchte das Fachwissen von Baric. Sie nahm 2013 Kontakt zu ihm auf, und er erklärte sich bereit, ihr zu helfen. Das Wuhan-Institut stellte Barics Team die genetische Sequenz von SHC014 zur Verfügung, so dass er die Gene der mikroskopisch kleinen Stacheln, die aus den Seiten des Virus herausragen, nachbilden konnte. Die amerikanischen Wissenschaftler fügten dann das „Spike-Gen“ von SHC014 in eine Kopie des ursprünglichen Sars-Virus ein, das Baric in seinem Labor geschaffen hatte, und testeten die neue Mutante an seinen humanisierten Mäusen.

Im Mai 2014 erhielt EcoHealth Alliance einen öffentlich finanzierten Zuschuss in Höhe von 3,7 Millionen Dollar von den US National Institutes of Health (NIH). Mehr als 500.000 Dollar davon gingen an das Labor in Wuhan für die Ausrüstung und weitere 130.000 Dollar wurden vor allem für die Vergütung und Sozialleistungen von Shi und ihrer Assistentin ausgegeben.

Die Arbeit im Labor wurde jedoch unter Druck gesetzt. In jenem Jahr verkündete Barack Obama ein Moratorium für alle Experimente zur Funktionserweiterung, bei denen „vernünftigerweise zu erwarten ist“, dass sie die Infektiosität oder Letalität eines Erregers erhöhen. Dazu gehörten auch Arbeiten im Zusammenhang mit Sars.



Dies hätte das Ende der Zusammenarbeit zwischen Wuhan und North Carolina bedeuten können, aber ein Schlupfloch erlaubte es, die Arbeiten zur Funktionserweiterung fortzusetzen, wenn sie als dringend und sicher angesehen wurden. Baric trug das Argument den NIH vor, die ihre Zustimmung gaben.

Die Ergebnisse von Barics Experiment mit der Gensequenz, die er von Shi erhalten hatte, wurden im November 2015 in einer gemeinsam verfassten Studie veröffentlicht. Das kombinierte Sars-Kopie und SHC014-Virus war ein potenzieller Massenmörder. Es verursachte schwere Lungenschäden bei humanisierten Mäusen und war gegen die für Sars entwickelten Impfstoffe resistent. In der Veröffentlichung wurde eingeräumt, dass es sich um ein zu gefährliches Experiment gehandelt haben könnte.

Es erregte großes Aufsehen. „Wenn das Virus entkommt, kann niemand die Flugbahn vorhersagen“, warnte Simon Wain-Hobson, Virologe am Institut Pasteur in Paris.

Sicherheitsbedenken in den Labors von Wuhan



Das Institut in Wuhan begann, seine eigene Laborarbeit unter Verwendung der Techniken von Baric zu intensivieren. Es schuf zwei neue Mutanten, indem es Viren mit dem WIV1-Erreger fusionierte, den es in der Shitou-Höhle gefunden hatte. Diese Experimente wurden in Daszaks Fortschrittsbericht für das Jahr bis Mai 2016 erwähnt, den er den Geldgebern der US-Regierung vorlegte. Aus demselben Bericht ging hervor, dass das Institut plante, eine infektiöse Version des Kamelerregers Mers zu schaffen, indem es ihn mit Fledermausviren kombinierte. Mers hatte bei einem Ausbruch 2012 in Saudi-Arabien 35 Prozent der infizierten Menschen getötet.



Dies löste bei der US-Regierung die Alarmglocken aus, da es sich dabei um die Art von Funktionsgewinnungsexperimenten gehandelt hätte, die immer noch verboten sind. Laut Dokumenten, die Aktivisten für Informationsfreiheit erhalten haben, argumentierte Daszak, dass das Mers-Experiment keine Funktionserweiterung sei, da es unwahrscheinlich sei, dass das Virus dadurch pathogener werde. Man einigte sich auf einen Kompromiss, wonach die Wissenschaftler ihre Arbeit einstellen und den US-Behörden Bericht erstatten sollten, wenn sie ein neues mutiertes Virus geschaffen hätten, das zehnmal schneller wuchs als das natürliche Virus, aus dem es entstanden war.

Im selben Jahr verkündete Daszak auf einer Konferenz in New York, dass Shi „immer näher“ an ein Virus herankomme, „das bei Menschen wirklich pathogen werden könnte“.



2017 hatten ihre Wissenschaftler laut einer von Shi veröffentlichten Arbeit versucht, aus den in der Shitou-Höhle gefundenen Sars-ähnlichen Coronaviren acht mutierte Viren zu erzeugen. Bei zwei der mutierten Viren wurde festgestellt, dass sie menschliche Zellen infizieren können. Die meisten dieser Arbeiten wurden in den Labors der Biosicherheitsstufe 2 (BSL-2) des Instituts durchgeführt, in denen nur leichte Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, die mit denen in einer Zahnarztpraxis verglichen wurden.

Im Gegensatz dazu verlangen die US-Richtlinien für ähnliche Arbeiten Sicherheitsvorkehrungen der Stufe 3 (BSL-3), die selbstschließende Türen, gefilterte Luft und die Ausrüstung der Wissenschaftler mit vollständiger PSA unter ärztlicher Aufsicht umfassen.

Die US-Botschaft erfuhr von den Experimenten in Wuhan und schickte Diplomaten mit wissenschaftlichem Sachverstand, um das Institut im Januar 2018 zu inspizieren, wie aus diplomatischen Dokumenten hervorgeht, die der Washington Post zugespielt wurden. Sie stellten „einen ernsthaften Mangel an entsprechend ausgebildeten Technikern und Forschern fest, die für den sicheren Betrieb dieses Hochsicherheitslabors erforderlich sind“.

Schaffung eines mutierten Virus



Etwa zur gleichen Zeit machte das Institut in Wuhan mit seiner Arbeit an den Shitou-Viren einen weiteren gefährlichen Schritt nach vorn. Es begann das, was Professor Richard Ebright als das gefährlichste Coronavirus-Experiment aller Zeiten bezeichnet. Die Wissenschaftler wählten drei im Labor gezüchtete Mutantenviren aus, die durch Mischung von Sars-ähnlichen Viren mit WIV1 entstanden waren und die alle nachweislich menschliche Zellen infizieren können. Diese Mutanten wurden dann in die Nasen von Albino-Mäusen mit menschlicher Lunge injiziert.

Ziel war es, herauszufinden, ob die Viren das Potenzial haben, eine Pandemie auszulösen, wenn sie miteinander verschmelzen, wie es in einer Fledermauskolonie der Fall sein könnte. Das ursprüngliche WIV1-Virus wurde einer anderen Gruppe von Mäusen zum Vergleich injiziert.

Die Mäuse wurden zwei Wochen lang in ihren Käfigen beobachtet. Die Ergebnisse waren schockierend. Das mutierte Virus, das WIV1 mit SHC014 fusionierte, tötete 75 Prozent der Nager und war dreimal so tödlich wie das ursprüngliche WIV1.

In den ersten Tagen der Infektion wurde in den menschenähnlichen Lungen der Mäuse eine Viruslast festgestellt, die bis zu 10.000 Mal höher war als die des ursprünglichen WIV1-Virus.

Die Wissenschaftler hatten ein hochinfektiöses Superkoronavirus mit einer erschreckenden Tötungsrate geschaffen, das in der Natur höchstwahrscheinlich nie aufgetaucht wäre. Das neue gentechnisch veränderte Virus war nicht Covid-19, aber es hätte noch tödlicher sein können, wenn es durchgesickert wäre.

Die Sars-Epidemie hatte bewiesen, wie tödlich diese Art von Viren war, und Sars selbst war zehnmal so tödlich wie Covid-19. Sars konnte jedoch durch Quarantäne unter Kontrolle gebracht werden, da die Infizierten etwa einen Tag, bevor sie das Virus weitergeben konnten, Symptome zeigten.

Die Ergebnisse des Experiments deuteten darauf hin, dass das neue, im Labor hergestellte Virus schwieriger zu stoppen sein würde, wenn es in die Bevölkerung eindringen würde, so Ebright. Das Virus schien zu Beginn der Krankheit hoch ansteckend zu sein.

Die Tests der Forscher zeigten auch, dass Impfstoffe und andere Behandlungen, die zur Bekämpfung von Sars entwickelt wurden, gegen das neue Virus nicht wirksam waren. Die Ergebnisse des Experiments wurden in keiner wissenschaftlichen Zeitschrift oder Publikation mit anderen Wissenschaftlern geteilt.

Das Experiment wurde teilweise durch EcoHealth-Zuschüsse finanziert, aber die FOI-Dokumente zeigen, dass die Experimente des Wuhan-Instituts zwar in Daszaks jährlichem Fortschrittsbericht an die NIH vom April 2018 beschrieben wurden, er aber nicht auf den Tod der humanisierten Mäuse einging.

Auch in dem Antrag auf Verlängerung der Förderung, den Daszak später im selben Jahr bei den NIH einreichte, wurde der Tod der Mäuse nicht erwähnt. Darin erklärte er, die Mäuse hätten „leichte Sars-ähnliche klinische Symptome“ gezeigt, als sie mit dem mutierten Virus infiziert wurden.

Tatsächlich hatte das Virus sechs der acht infizierten humanisierten Mäuse getötet.

Daszak hat den US-Behörden nach der Covid-19-Pandemie in einem Bericht Einzelheiten zu den tödlichen Ergebnissen des Experiments mitgeteilt. Er sagt nun, dass seine Erklärung von 2018 über die „milde“ Krankheit auf vorläufigen Ergebnissen beruhte – obwohl das Experiment, bei dem die Mäuse starben, mehrere Monate vor seiner Erklärung stattgefunden hatte.

US-Rüstungsgelder abgelehnt



Im März 2018 wollte das Institut in Wuhan weitere Experimente vorantreiben. Daszak beantragte weitere Finanzmittel aus den USA. Er bewarb sich bei der Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa), die für die Entwicklung neuer Technologien für das Militär zuständig ist, um 14 Millionen US-Dollar für drei Jahre.

Der Antrag mit dem Titel „Defuse“ – in dem die Namen Daszak, Shi und Baric genannt werden – schlug vor, dass das Labor in Wuhan eine große Anzahl neuer Sars-Viren finden und einige von ihnen mit den beiden tödlichen Stämmen aus der Shitou-Höhle – WIV1 und SHC014 – mischen sollte, um zu sehen, was passieren würde. Die Darpa lehnte es ab, die Forschung zu finanzieren.

Ein spezielles Experiment bestand darin, eine Furin-Spaltstelle, einen winzigen Abschnitt in der genetischen Ordnung eines Virus, der es infektiöser macht, in die Erreger einzufügen. Daszak und das Labor in Wuhan erklärten, dass sie diese Arbeit nicht weiterverfolgt hätten. Doch als Covid-19 im folgenden Jahr auftauchte, war es das erste Sars-ähnliche Coronavirus mit einer Furin-Spaltstelle.

Letzte Woche bestritt Daszak, dass die Experimente im Zusammenhang mit EcoHealth gefährlich waren. Er sagte, dass die NIH die Experimente nicht als Funktionsgewinn ansahen und dass die Laborsicherheitsvorschriften in China jederzeit eingehalten wurden. Die NIH erklärten, sie hätten „niemals eine Forschung genehmigt, die ein Coronavirus für den Menschen gefährlicher machen würde“.

Den Ursprüngen von Covid auf der Spur



Während die amerikanischen Geldgeber über die Arbeit an den Höhlenviren auf dem Laufenden gehalten wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass das Institut in Wuhan ein Schattenprojekt betrieb, das es sogar vor Daszak geheim hielt.

Die Wurzeln dieses Projekts gehen auf einen Vorfall zurück, der angeblich die Aufmerksamkeit des chinesischen Militärs auf die Arbeit der Wissenschaftler in Wuhan lenkte. Im Jahr 2012 untersuchten die Forscher des Wuhan-Instituts eine verlassene Kupfermine mit einer großen Fledermauskolonie in der Region Mojiang in Südchina. Sechs Männer, die dort Fledermausguano ausräumten, wurden von einer mysteriösen Krankheit befallen, die Fieber, Husten und Lungenentzündung verursachte.

Alle Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden, drei von ihnen starben. Tests bei den Männern auf verschiedene Krankheiten verliefen negativ, aber sie wurden positiv auf Antikörper gegen ein unbekanntes Coronavirus getestet.

Anhand der Magisterarbeit eines Arztes des Krankenhauses, in dem die Männer behandelt wurden, und der Doktorarbeit eines Studenten des Direktors des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention konnten die Geschehnisse jedoch aufgeklärt werden.

​

Der Vorfall ereignete sich, als das Institut an dem Programm Predict von EcoHealth arbeitete, das darauf abzielte, diese Art von Virusübertragungen zwischen Tieren und Menschen zu finden. Das Institut in Wuhan hielt jedoch Informationen über die Todesfälle in der Mine gegenüber EcoHealth und der US-Regierung zurück. Shis Team verbrachte vier Jahre mit dem Abbau der Mojiang-Mine, sammelte 1.300 Proben von den Fledermäusen und entdeckte 293 Coronaviren.

Die Arbeiten an der Mine scheinen im Mai 2015 beendet worden zu sein. Ein Jahr später veröffentlichte Shi eine wissenschaftliche Arbeit, in der sie sich auf die Entdeckung eines Coronavirus bezog, das zu einer noch nie zuvor gesehenen Sars-Abstammung gehörte. Sie nannte es RaBtCoV/4991.

In dem Papier wurde weder der Tod der Bergleute noch die Tatsache erwähnt, dass die Wissenschaftler in dem Bergwerk acht weitere Sars-Coronaviren aus derselben bisher unentdeckten Familie gefunden hatten.

Nach Beginn der Pandemie gewann das Virus 4991 immer mehr an Bedeutung. Es wurde als der engste bekannte Verwandte von Covid-19 identifiziert. Das bedeutete, dass die neun in der Mine gefundenen Viren die einzigen Mitglieder der Covid-19-Abstammung waren, von denen bekannt war, dass sie vor der Pandemie existiert hatten. Als das Institut in Wuhan gezwungen war, die Existenz von 4991 zuzugeben – nachdem es 2016 einen Teil seiner Genomsequenz in eine internationale Datenbank aufgenommen hatte -, änderte es den Namen in RaTG13, was bedeutete, dass es nicht einfach mit der Mine in Verbindung gebracht werden konnte.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Shi nach anhaltendem Druck die Genomsequenzen der acht anderen Minenviren und behauptete, sie seien weiter von Covid-19 entfernt als RaTG13. Der Wahrheitsgehalt der Sequenzen wurde jedoch in Frage gestellt.

Dr. Monali Rahalkar, Mikrobiologin am Agharkar-Forschungsinstitut in Pune, Indien, twitterte umgehend: „Sieht nach Betrug aus… Vielleicht haben sie [die Sequenzen] geändert, damit die Leute die Reisen zur Mojiang-Mine unterlassen.“

Ein Schattenprojekt



Als die Welt aus der Abriegelung erwachte, erhielten die Ermittler des US-Außenministeriums Zugang zu geheimen Informationen darüber, was in China in den Monaten und Jahren vor dem Auftauchen von Covid geschehen war.

Mehr als ein Dutzend Ermittler erhielten einen beispiellosen Zugang zu „Metadaten, Telefon- und Internetinformationen“, die von den US-Geheimdiensten abgefangen wurden.

Der Bericht der Ermittler wurde Anfang 2021 veröffentlicht. Er enthielt zwei Behauptungen: dass Wissenschaftler aus Wuhan Experimente mit RaTG13 aus der Moijang-Mine durchführten und dass am Institut vor der Pandemie verdeckte militärische Forschung betrieben wurde, einschließlich Tierversuchen. Der veröffentlichte Bericht war jedoch kurz – nur 700 Wörter – und enthielt keine Quellenangaben und keine Details, da ein Großteil des Berichts vertraulich war.

​

Die Sunday Times hat mit drei Mitgliedern des Teams gesprochen. Die Informationen, die sie gesehen haben, deuten darauf hin, dass die Art der riskanten Experimente, die mit den Sars-Viren aus der Shitou-Höhle durchgeführt wurden, auch heimlich mit RaTG13 und den anderen Covid-19-ähnlichen Viren aus der Mine durchgeführt wurden.

„Sie arbeiteten mit den neun verschiedenen Covid-Varianten“, sagte einer der Ermittler. Sie glauben, dass ein Virus des Wuhan-Instituts Covid-19 noch ähnlicher war als RaTG13. „Wir sind zuversichtlich, dass sie an einer näheren, unveröffentlichten Variante arbeiteten – möglicherweise in Mojiang gesammelt“, fügte die Quelle hinzu.

Die Ermittler sprachen mit zwei Forschern eines US-Labors, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs mit dem Institut in Wuhan zusammenarbeiteten. Sie sagten, die Wuhan-Wissenschaftler hätten 2019 Furin-Spaltstellen in die Viren eingefügt, und zwar genau so, wie in Daszaks gescheitertem Finanzierungsantrag an die Darpa vorgeschlagen.

Die Ermittler sahen auch Beweise dafür, dass das Institut an mindestens einem der Minenviren „serielle Passage“-Experimente durchführte. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Labortiere mit Viren infiziert und beobachtet werden, um festzustellen, welcher Stamm für ihre Gesundheit schädlich ist. Der schädlichste Stamm wird für wiederholte Versuche ausgewählt, um die Erreger zu einer tödlicheren Mutation anzuregen.

Die Forscher sprachen mit einem Insider des Wuhan-Instituts, der behauptete, dass an RaTG13 serielle Passageversuche durchgeführt wurden. „Humanisierte Mäuse und serielles Passaging sind eine toxische Kombination“, sagte eine Quelle. „Sie beschleunigt den natürlichen Mutationsprozess. Anstatt Jahre für die Mutation zu benötigen, kann sie Wochen oder Monate dauern. Dadurch wird der natürliche Prozess garantiert beschleunigt.“

Dr. Steven Quay, ein US-Wissenschaftler, der das Außenministerium bei seiner Untersuchung beriet, ist der Ansicht, dass die Geheimhaltung des Minenvirus durch das Wuhan-Institut nie sinnvoll war. „Es hat noch nie ein Beispiel dafür gegeben, dass ein Fledermausvirus Menschen direkt infiziert und tötet“, sagte er. Sars war ein Fledermausvirus, das Menschen über ein Zwischentier infiziert hat. „Wenn diese Bergleute an einem Fledermausvirus gestorben sind, war das das erste Mal in der Geschichte der menschlichen Wissenschaft, dass das passiert ist. Und die Chinesen haben es nicht veröffentlicht“, fügte er hinzu. Die Forscher glauben, dass Daszak über diesen Teil der Arbeit im Unklaren gelassen wurde.

Die Ermittler sahen auch Beweise dafür, dass das Institut an mindestens einem der Minenviren „serielle Passage“-Experimente durchführte. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Labortiere mit Viren infiziert und beobachtet werden, um festzustellen, welcher Stamm für ihre Gesundheit schädlich ist. Der schädlichste Stamm wird für wiederholte Versuche ausgewählt, um die Erreger zu einer tödlicheren Mutation anzuregen.

Die Forscher sprachen mit einem Insider des Wuhan-Instituts, der behauptete, dass an RaTG13 serielle Passageversuche durchgeführt wurden. „Humanisierte Mäuse und serielles Passaging sind eine toxische Kombination“, sagte eine Quelle. „Sie beschleunigt den natürlichen Mutationsprozess. Anstatt Jahre für die Mutation zu benötigen, kann sie Wochen oder Monate dauern. Dadurch wird der natürliche Prozess garantiert beschleunigt.“



Dr. Steven Quay, ein US-Wissenschaftler, der das Außenministerium bei seiner Untersuchung beriet, ist der Ansicht, dass die Geheimhaltung des Minenvirus durch das Wuhan-Institut nie sinnvoll war. „Es hat noch nie ein Beispiel dafür gegeben, dass ein Fledermausvirus Menschen direkt infiziert und tötet“, sagte er. Sars war ein Fledermausvirus, das Menschen über ein Zwischentier infiziert hat. „Wenn diese Bergleute an einem Fledermausvirus gestorben sind, war das das erste Mal in der Geschichte der menschlichen Wissenschaft, dass das passiert ist. Und die Chinesen haben es nicht veröffentlicht“, fügte er hinzu. Die Forscher glauben, dass Daszak über diesen Teil der Arbeit im Unklaren gelassen wurde.



Zusammenarbeit mit dem Militär



Einer der Gründe, warum es keine veröffentlichten Informationen über diese Arbeit gibt, ist nach Ansicht aller drei Ermittler, dass das Schattenprojekt zu den Minenviren am Institut in Wuhan vom chinesischen Militär finanziert wurde.

Die Ermittler des Außenministeriums schrieben in ihrem Bericht: „Die Vereinigten Staaten haben festgestellt, dass das Wuhan Institute of Virology, obwohl es sich als zivile Einrichtung präsentiert, bei Veröffentlichungen und geheimen Projekten mit dem chinesischen Militär zusammengearbeitet hat. Das Wuhan Institute of Virology hat mindestens seit 2017 im Auftrag des chinesischen Militärs geheime Forschungsarbeiten, einschließlich Labortierversuchen, durchgeführt.“

Einer der Ermittler sagte, dass die geheimen, vom Militär finanzierten Experimente mit dem Minenvirus RaTG13 im Jahr 2016 begannen. Ungefähr zu dieser Zeit wurde das Wuhan-Institut noch weniger offen über seine Arbeit und stellte die Veröffentlichung neu entdeckter Coronaviren weitgehend ein. Im Vorfeld der Pandemie experimentierte das Wuhan-Institut häufig mit Coronaviren an der Seite der Academy of Military Medical Sciences, einer Forschungseinrichtung der Volksbefreiungsarmee (PLA). In Veröffentlichungen werden die Wissenschaftler des Militärs als Mitarbeiter des Pekinger Instituts für Mikrobiologie und Epidemiologie aufgeführt, das die Basis der Militärakademie ist.



Einem Bericht des US-Senats zufolge wurden dem Militär auch verantwortliche Positionen im Institut in Wuhan übertragen. In einem 2015 von der Militärakademie veröffentlichten Buch wird erörtert, wie Sars-Viren eine „neue Ära genetischer Waffen“ darstellen, die „künstlich in ein neu auftretendes menschliches Krankheitsvirus manipuliert und dann als Waffe eingesetzt und entfesselt werden können“.

Die Autoren sind PLA-Forscher, und einer der Herausgeber des Buches hat an zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten mit Wissenschaftlern aus Wuhan zusammengearbeitet. Sie erörtern, wie Sars zu einer Waffe gemacht werden kann, indem es mit anderen Viren verschmolzen wird und die so entstandene Mutante „in Serie“ weitergegeben wird, um sie noch gefährlicher zu machen.

Ein Impfstoff zur Machtverschiebung



Die Ermittler gehen davon aus, dass das chinesische Militär ein Interesse an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Viren hatte, um sie als potenzielle Biowaffe einsetzen zu können. Wenn ein Land seine Bevölkerung gegen sein eigenes geheimes Virus impfen könnte, hätte es eine Waffe, mit der es das Gleichgewicht der Weltmacht verschieben könnte.

Die PLA hatte ihren eigenen Impfstoffspezialisten, Zhou Yusen, einen ausgezeichneten Militärwissenschaftler an der Akademie, der mit den Wuhan-Wissenschaftlern an einer Studie über das Mers-Coronavirus zusammengearbeitet hatte und zum Zeitpunkt des Ausbruchs mit ihnen zusammenarbeitete.

Nach der Pandemie geriet er in Verdacht, weil er im Februar 2020, also etwas mehr als einen Monat nachdem China den Ausbruch des Virus bekannt gegeben hatte, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit ein Patent für einen Covid-Impfstoff vorlegte.

Ein im April veröffentlichter Bericht, der von Dr. Robert Kadlec mitverfasst wurde, der für das Impfstoffentwicklungsprogramm der USA verantwortlich war, kam zu dem Schluss, dass Zhous Team spätestens im November 2019 – also genau zu Beginn der Pandemie – an einem Impfstoff gearbeitet haben muss. Einer der US-Ermittler sagte, Aussagen von Wissenschaftlern, die mit den Mitarbeitern des Wuhan-Instituts in Verbindung standen, legten nahe, dass in dem Labor bereits vor dem Ausbruch der Pandemie an einem Covid-19-Impfstoff gearbeitet wurde.

Im Mai 2020 scheint Zhou im Alter von nur 54 Jahren gestorben zu sein, eine Tatsache, die in einem Bericht chinesischer Medien und in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, in der das Wort „verstorben“ in Klammern hinter seinem Namen steht, nur am Rande erwähnt wird. Zeugen sollen der US-Untersuchung berichtet haben, dass Zhou vom Dach des Instituts in Wuhan gestürzt sei, was jedoch nicht verifiziert werden konnte.

Entwich Covid im Jahr 2019?



Die Ermittler sahen auch abgefangene Nachrichten, aus denen hervorgeht, dass drei Forscher des Wuhan-Instituts, die in seinem Labor der Stufe 3 an der Erforschung des Coronavirus arbeiten, in der zweiten Novemberwoche 2019, als nach Ansicht vieler Experten die Pandemie begann, an Coronavirus-Symptomen erkrankt waren. Ein Familienmitglied der Forscher starb später.

Eine Forscherin sagte: „Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich wahrscheinlich um Covid-19 handelte, weil sie im Labor von Dr. Shi an fortgeschrittener Coronavirus-Forschung arbeiteten. Sie sind ausgebildete Biologen in ihren Dreißigern und Vierzigern. Fünfunddreißigjährige Wissenschaftler erkranken nicht sehr häufig an Grippe.“

Am Institut herrschte jedenfalls rege Betriebsamkeit. Am 15. November meldete es ein Patent für eine Aderpresse an, mit der Forscher behandelt werden können, die „zufällig exponiert sind, insbesondere bei Wunden wie Nadelstichen und Messerschnitten“. Wenige Tage später schrieb das Institut einen Verbrennungsofen aus, um die Abluft aus dem Laborkomplex zu entkeimen.

Am 19. November stattete der Sicherheitsdirektor der Chinesischen Akademie der Wissenschaften einen Besuch ab, wie auf der Website des Instituts zu lesen ist. Er wandte sich an eine Sitzung der Institutsleitung mit wichtigen „mündlichen und schriftlichen“ Anweisungen von Chinas Präsident Xi Jinping bezüglich einer „komplexen und ernsten Situation“.



Eine spätere Studie von Wissenschaftlern der Universität Wuhan machte die Hotspots in Wuhan ausfindig, an denen die Menschen in den sozialen Medien meldeten, dass sie wegen Covid behandelt werden müssten. Damals waren die Behörden bestrebt, die Vermutung herunterzuspielen, dass der Huanan-Meeresfrüchtemarkt der Stadt die Quelle des Ausbruchs war; die Studie wurde verwendet, um zu zeigen, dass die ersten Hotspots im Dezember und Januar mehrere Kilometer entfernt waren.

Als die Studie zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war das Institut in Wuhan auf der Karte, die es zur Verfügung stellte, nicht eingezeichnet. Ein Bericht des US-Senats tat genau das – und fand das Institut direkt neben dem größten Hotspot in dem Monat, bevor die Provinz am 23. Januar abgeriegelt wurde. Der erste Fall in Großbritannien wurde eine Woche später registriert.



Noch bevor der Westen erfuhr, dass ein mysteriöses Virus Menschen in Wuhan tötete, begannen die chinesischen Behörden mit einer Informationskampagne.

In den ersten Monaten der Pandemie wollten chinesische Wissenschaftler unbedingt die Fledermaushöhlen in Yunnan aufsuchen, um herauszufinden, ob sie einen Ort finden könnten, an dem das Covid seinen Ursprung hat.

Dr. Alice Hughes sagte: „Jedes CAS-Forschungsinstitut hatte Vorrang und bildete diese Arbeitsgruppen, um weitere Proben zu nehmen.“

Allerdings gab es eine No-Go-Area: die Moijang-Mine. Sieben Mitglieder von Hughes‘ Team machten sich im Juni 2020 auf den Weg zur Mine, darunter auch Camping Huang, der Doktorand, der die mysteriöse Krankheit der Bergleute kurz nach deren Tod untersucht hatte.

Als sie ankamen, wurde ihnen mitgeteilt, dass die Moijang-Mine geschlossen sei, so dass sie in einer anderen stillgelegten Kupfermine in der Nähe Fledermausproben entnahmen. Am ersten Tag ihrer Arbeit traf die Polizei ein, beschlagnahmte die Proben und brachte sie auf ihr Revier, wo sie verhört und 48 Stunden lang festgehalten wurden.

Die Beamten begaben sich auch in ihr Hotel und beschlagnahmten die Proben, die sie an anderer Stelle entnommen hatten. Obwohl das Team die Genehmigung hatte, in dem Gebiet zu testen, wurde es aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. „Wir haben Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass wir legal dort waren“, sagte Hughes. „Aber die Angst war einfach zu groß, und so wurden die Proben nicht freigegeben.

Shi hat nie verraten, ob sie nach dem Ausbruch in die Moijang-Mine oder in die Umgebung zurückgekehrt ist. Sie arbeitet immer noch am Institut in Wuhan.



Hughes sagte, dass es ihr untersagt sei, mit den Medien über die Forschung zu sprechen und dass sie vom chinesischen Sicherheitsdienst beobachtet werde. Sie sagte: „Mir wurde gesagt, dass ich vom Yunnan Security Bureau wegen unserer Arbeit über Fledermäuse überwacht werde, was nicht wünschenswert ist, besonders als Ausländerin in China.“

Schließlich wurde die Arbeit im Zusammenhang mit dem Covid-Ursprung völlig eingestellt. Die Suche nach Fledermausviren wurde Anfang 2021 in Yunnan verboten, und neue Beschränkungen für ausländische Forscher machten es Hughes schwer, ihre Arbeit fortzusetzen. Sie verließ China und nahm Anfang dieses Jahres eine Stelle an der Universität Hongkong an.

Die meisten Coronavirus-Experten in China, so Hughes, hätten zu viel Angst vor den Konsequenzen, um die Ursprünge von Covid zu untersuchen. „Sie haben es wegen der Risiken, die mit der Arbeit daran verbunden sind, nicht angerührt.



„China hat einen Zustand erreicht, in dem sie sagen können, was sie wollen – sie können sich Daten herauspicken, die zu dieser Darstellung passen, und die Sammlung von Daten verhindern, die sich als unbequem erweisen könnten. Ich denke, das ist sehr gefährlich.“