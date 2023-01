Obligatorische Covid-Tests für Reisende aus China: Folgen Sie der Politikwissenschaft

Die japanische Regierung beendete das Jahr 2022, indem sie Tests bei der Einreise für alle Personen vorschrieb, die kürzlich in Festlandchina waren. Die völlige Sinnlosigkeit dieser Politik wird in der folgenden Schlagzeile am Tag nach ihrem Inkrafttreten zusammengefasst.

92 Personen werden bei einer Flughafenkontrolle positiv auf Covid getestet, 90 von ihnen waren in China gewesen. 106.412 Fälle im Inland gemeldet.

Menschen, die in China waren, machten also weniger als 0,1 % der in der Silvesternacht in Japan gemeldeten Fälle aus. Und als ob das nicht schon überwältigend genug wäre, waren 78 der 92 positiven Fälle asymptomatisch. Von den 14 symptomatischen Fällen waren 13 in China gewesen und hatten Symptome wie Halsschmerzen.

Wenn Sie angesichts dieser Zahlen mit den Augen rollen, stimmt Ihnen die chinesische Regierung zu. Sie ist auch in der Lage, in gleicher Weise zu reagieren. Von Kyodo.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass Einreisebeschränkungen, die sich nur gegen China richten, „keine wissenschaftliche Grundlage haben“ und dass Peking „entsprechende Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit ergreifen wird“.

Es ist ein wenig übertrieben, wenn die chinesische Regierung andere Länder dafür kritisiert, dass sie übermäßige Covid-Beschränkungen einführen, aber sie hat nicht ganz Unrecht. Außerdem entfielen 36,8% der touristischen Ausgaben in Japan im Jahr 2019 auf Festlandchinesen. Angesichts der wirtschaftlichen Probleme Japans wäre es also eine vernünftige Reaktion, chinesische Touristen wieder willkommen zu heißen und sie nicht wie biologische Gefahren zu behandeln.

Wenn die japanische Regierung wirklich daran interessiert ist, die Gesundheit der japanischen Bevölkerung zu schützen, sollte sie weniger Mühe darauf verwenden, die Chinesen zu ärgern, und mehr Mühe darauf verwenden, herauszufinden, warum die Gesamtmortalität in Japan im Jahr 2022 so hoch war…

…und warum es keine Verzögerung mehr zwischen dem Anstieg und dem Rückgang der gemeldeten Covid-Fälle und Todesfälle gibt. Ich werde nicht den Atem anhalten und auf Antworten warten.

Gemeldete Covid-Fälle: orange. Gemeldete Covid-Todesfälle: braun.

Natürlich sind die Chinesen auch unglücklich darüber, dass Japan in seinen aktualisierten Verteidigungsdokumenten China zu seiner „größten strategischen Herausforderung“ erklärt und seine nationale Sicherheitsstrategie dahin gehend überarbeitet hat, dass sie auch die „Fähigkeit zum Gegenschlag“ (d. h. Langstreckenraketen) einschließt. Im Gegensatz dazu ist die US-Regierung von Japans Änderungen begeistert und hat ebenfalls Testanforderungen für Besucher aus China eingeführt. Wenn Sie denken, dass es bei den Testanforderungen nicht um die Gesundheit geht, sind Sie nicht allein. Aus demselben Kyodo-Artikel wie oben.

China erklärte am Dienstag, es plane Gegenmaßnahmen für die von einer Reihe von Ländern angekündigten COVID-19-Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem asiatischen Land und sagte, Peking lehne die Manipulation von Coronavirus-Kontrollmaßnahmen zur Erreichung politischer Ziele entschieden ab.

Die Entscheidung Japans, nur Reisende aus China zuzulassen, könnte also doch einen Sinn haben.