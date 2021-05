Obszöne Gewinne werden vor der Rettung von leben gestellt und offenbaren, dass es nicht um die Gesundheit geht

Die CEOs von Moderna und BioNTech führen die Liste der neun Personen an, die durch die Einführung von Impfstoffen gegen Covid-19 zu Milliardären geworden sind, so eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass Impfstoffeinnahmen zu einem globalen öffentlichen Gut werden.

Ein Großteil der wissenschaftlichen Forschung, die in die Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 einfloss, wurde von Steuergeldern bezahlt, aber die privaten Unternehmen, die Monopole auf das daraus resultierende geistige Eigentum (IP) halten, sind diejenigen, die die Früchte ernten. Diese Situation ist ungerecht und sollte geändert werden, argumentiert die People’s Vaccine Alliance, die im Vorfeld eines G20-Gipfels die Aufhebung des IP-Schutzes für die Impfstoffe fordert.

Ein Beweis dafür ist die Veränderung des Nettovermögens der Personen, die mit dem Pharmageschäft verbunden sind, so die Gruppe. Forbes-Daten, die im April aktualisiert wurden, zeigen, dass neun Big-Pharma-Persönlichkeiten seit dem Beginn der Pandemie zu Dollar-Milliardären geworden sind, da die Aktien der Impfstoffhersteller mit der Nachricht von robusten Gewinnen in die Höhe schnellten.

Moderna-CEO Stephane Bancel ist der reichste neue „Impfstoff-Milliardär“, gefolgt von Ugur Sahin, seinem Pendant von BioNTech. Beide sind nun über 4 Milliarden Dollar wert. Andere auf der Liste sind drei Moderna-Investoren, der Vorsitzende einer Firma, die mit der Herstellung und Verpackung des Moderna-Produkts beauftragt ist, und die drei Mitbegründer des chinesischen Impfstoffherstellers CanSino Biologics.

Acht weitere Personen, deren Vermögen zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie bereits die Milliardengrenze überschritten hatte, konnten ihr Vermögen deutlich steigern. Dazu gehören Personen, die mit den chinesischen Unternehmen Chongqing Zhifei Biological und Sinopharm, dem indischen Unternehmen Cadila Healthcare und dem Serum Institute of India sowie den Inhabern von BioNTech-Aktien verbunden sind.

„Diese Milliardäre sind das menschliche Gesicht der riesigen Profite, die viele Pharmakonzerne mit dem Monopol auf diese Impfstoffe machen“, sagte Anna Marriott, die Leiterin der Gesundheitspolitik bei der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam, einem Mitglied der Allianz. „Wir müssen diese Monopole dringend beenden, damit wir die Impfstoffproduktion ausweiten, die Preise senken und die Welt impfen können.“

Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin eines anderen Mitglieds der Allianz, des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/AIDS, sagte, es sei „obszön, dass Profite weiterhin vor der Rettung von Leben kommen“, da Patentinhaber sich weigerten, ihre Technologie zu teilen.

Impfstoffhersteller und solche wie Bill Gates, die den Schutz des geistigen Eigentums für Medikamente unterstützen, behaupten, dass Faktoren wie der Mangel an geeigneten Produktionskapazitäten in den Entwicklungsländern und logistische Engpässe die weltweiten Impfbemühungen behindern. Die Aufhebung des Patentschutzes wird das nicht beheben und könnte die Einführung langsamer statt schneller machen, warnen sie.

Die Regierungen sind geteilter Meinung über den Vorschlag. Südafrika und Indien baten um eine Ausnahmeregelung nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WHO), aber die Forderung wurde von Dutzenden ärmerer Nationen unterstützt, die sich von den wohlhabenderen Ländern abgehängt fühlen. Die Wirksamkeit von COVAX, dem von der WHO unterstützten Mechanismus zur Aufteilung der Impfstoffe, der einen gerechten Zugang sicherstellen soll, war bestenfalls unzureichend und litt an Unterfinanzierung und Unterversorgung.

Die USA und die EU erklärten sich bereit, eine Form der Patentaussetzung in Betracht zu ziehen, wobei Russland, Frankreich und Spanien signalisierten, dass sie einen solchen Schritt unterstützen würden. Deutschland und Großbritannien hingegen haben sich dagegen ausgesprochen.

Die Erklärung der People’s Vaccine Alliance kommt einen Tag vor dem G20 Global Health Summit, der am Freitag in Rom stattfindet und bei dem Druck auf die Teilnehmer ausgeübt wird, die den Patentschutz für Impfstoffe verteidigen.