Obwohl Amerika Russland mit Sanktionen droht, zahlt es Putin 70 Millionen Dollar pro Tag für Öl, das ihm bei seinem Angriff auf die Ukraine hilft

Bedenken Sie die Absurdität der Situation… Joe Biden zeigt Stärke, indem er Russland als Reaktion auf Wladimir Putins Einmarsch in der Ukraine mit Sanktionen droht. Gleichzeitig zahlen die Amerikaner rund 70 Millionen Dollar pro Tag für Ölimporte aus Russland.

Mit anderen Worten: Wir haben Putin während seines Krieges gegen die Ukraine in den letzten sieben Tagen etwa eine halbe Milliarde Dollar geschickt!

Was genau ist hier los?

Auf der einen Seite behauptet Biden, dass die Sanktionen Vlad schaden, während wir ihm auf der anderen Seite täglich 70 Millionen Dollar zukommen lassen!

Das ist Wahnsinn. Aber es ist wahr…

„Im Jahr 2021 importierten die USA durchschnittlich 209.000 Barrel pro Tag (bpd) Rohöl und 500.000 bpd anderer Erdölprodukte aus Russland.“

Und als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, lag der Ölpreis bei 106 Dollar pro Barrel, wobei der Krieg in der Ukraine einer der Gründe für den hohen Preis ist, also…. Vlad profitiert also mehr von seinem Öl, indem er einen Nachbarn bekämpft!

Wie fantastisch ist das?

Ist das nicht eine süße Abzocke?

Und diese Tatsache kommt direkt aus dem Mund von Joe Biden. Denn es war Biden, der an die Macht kam und prompt eine amerikanische Ölpipeline stornierte.

Es war Biden, der die Energieunabhängigkeit der Trump-Administration beendete, indem er u. a. lukrative Ölpachtverträge widerrief. Und zu welchem Zweck? Schauen Sie sich um…

Wir verbrauchen nach wie vor dieselbe Menge an Öl. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir viel mehr dafür bezahlen und außerdem zu Putins Militäroperationen beitragen.

Obwohl wir das nicht müssen, schicken wir Russland jeden Tag 70 Millionen Dollar. Alles, was wir hier zu Hause tun müssen, ist bohren, graben und fracken.

Wie können Biden und die Demokraten über den Krieg in der Ukraine schreien, wenn es ihre irrationale Politik war, die ihn ermöglicht hat?

Aber es ist nicht nur in den Vereinigten Staaten so. Es sind auch die Linken in der Europäischen Union, die in Betrieb befindliche Kernkraftwerke abschalten, nur um Putin Milliarden für das Öl, Erdgas und die Kohle zu überweisen, über die sein Land verfügt.

Putin wäre nicht nur zu bankrott, um einen Krieg zu führen, wenn die westliche Welt einfach ihre eigenen Energieressourcen nutzen würde, sondern er würde auch die Macht über einen Westen verlieren, der sich nun auf ein Russland verlassen muss, das seine Lichter am Leuchten hält.

Behalten Sie also all dies im Hinterkopf, während Joe versucht, Putin gegenüber hart zu sein. Die Wahrheit ist, dass sich Biden, als er vor die Wahl gestellt wurde, entweder unsere eigenen Ressourcen zu erschließen oder Russland mit 70 Millionen Dollar pro Tag zu versorgen, dafür entschied, Putin zu bezahlen.