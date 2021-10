Obwohl ihre globale Macht schwindet, verraten die USA weiterhin ihre Verbündeten

Die globale Vormachtstellung der USA ist im Niedergang begriffen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die USA aufhören werden, eine Supermacht zu sein, aber sie sind nicht mehr die einzige Großmacht der Welt und haben nicht mehr den globalen Einfluss, den sie einst hatten. Dies spiegelt sich in dem immensen Scheitern der US-Politik auf der ganzen Welt wider, sei es, dass 20 Jahre in Afghanistan umsonst vergeudet wurden, sei es, dass es nicht gelungen ist, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Hilfe von Stellvertretern zu beseitigen, oder dass sogar der venezolanische Präsident Nicolás Maduro durch Sanktionen und Embargos gestürzt wurde.

In Anbetracht der vielen Misserfolge der US-Außenpolitik seit der Jahrtausendwende ist es umso merkwürdiger, dass Washington seine sogenannten Verbündeten und Partner weiterhin verrät, obwohl es versucht, seinen Status als globaler Hegemon zu erhalten. Viele dieser Betrügereien sind auf die eigenen kommerziellen Interessen zurückzuführen, auf den Bruch von Abmachungen und Regeln, die in Wirklichkeit kontraproduktiv für sie selbst waren, sowie auf die Tatsache, dass sie einfach nicht in der Lage oder willens sind, ihre Versprechen zu halten.

Es sei daran erinnert, dass Präsident George W. Bush 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 dafür warb, Georgien und der Ukraine einen Aktionsplan zur Mitgliedschaft anzubieten. Deutschland und Frankreich erklärten jedoch, dass ein solches Angebot eine unnötige Beleidigung“ für Russland darstellen würde, da der Kaukasus in Moskaus Einflussbereich falle. Trotz dieses Realitätschecks aus Europa fühlte sich der georgische Präsident Micheil Saakaschwili so sicher in seiner Partnerschaft mit den USA, dass er am 1. August 2008 einen Krieg gegen russische Passinhaber in Südossetien begann, einem Gebiet, das seit 1992 seine Unabhängigkeit von Georgien ausübt.

Nicht nur, dass die georgische Militäroperation nach dem Eingreifen des russischen Militärs spektakulär scheiterte, die USA waren auch überhaupt nicht bereit, Georgien militärisch zu unterstützen, obwohl sie das Land ermutigt hatten, eine antirussische Politik zu verfolgen und Südossetien zurückzuerobern. Der Südossetienkrieg 2008 war das erste Signal seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass die unipolare Welt unter Führung der USA zusammenbricht und durch ein multipolares System ersetzt wird. Die USA konnten in Südossetien nur tatenlos zusehen, wie Russland seine Macht über seine traditionelle Einflusssphäre wieder geltend machte.

Im Jahr 2008 war das US-Militär bereits seit sieben Jahren in Afghanistan und seit fünf Jahren im Irak. Das deutet darauf hin, dass Georgien ein Krisenherd unter vielen in einem bereits überlasteten globalen Militärsystem war. Washington war natürlich umso frustrierter, als die überwältigende Mehrheit der europäischen Verbündeten die rücksichtslosen Invasionen in Afghanistan und im Irak ablehnte und auch den Beitritt Georgiens und der Ukraine zur NATO missbilligte.

Genau diese Erkenntnis, dass sich viele in Europa nicht einfach den Forderungen der USA beugen würden, hat die politischen Entscheidungsträger in Washington dazu veranlasst, in ihrer strategischen Planung reaktiver zu werden, und mehrere Länder sind in diese Falle getappt. So schloss sich beispielsweise Indien den USA, Japan und Australien in der QUAD-Formation an, um China im gesamten indopazifischen Raum entgegenzutreten. Im April dieses Jahres fuhr jedoch ein US-Zerstörer ohne Genehmigung von Neu-Delhi und unter Verstoß gegen indisches Recht durch die Ausschließliche Wirtschaftszone Indiens und demonstrierte damit einmal mehr die Entschädigungsbereitschaft der USA für ihre so genannten Verbündeten.

Der größte Indikator dafür, dass die USA ihre Ideologie der vollständigen Entschädigung ihrer traditionellen Verbündeten geändert haben, ist jedoch die Art und Weise, in der AUKUS, ein trilateraler Sicherheitspakt zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA, am 15. September angekündigt wurde. Frankreich wurde nicht nur vor der Ankündigung von AUKUS nicht informiert, sondern verlor auch einen U-Boot-Vertrag mit Australien im Wert von 56 Milliarden Euro und musste seine Pazifikpolitik anpassen, die seit vielen Jahren geplant war und teilweise auf engen Beziehungen zu Canberra beruhte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war empört über das, was sein Außenminister Jean-Yves Le Drian als einen „Dolchstoß“ bezeichnete. Es war sicherlich ein Stich in den Rücken, als die USA ein Anglo-Bündnis konsolidierten. Washington sieht sicherlich den Wert der NATO, wenn es sie kontrollieren kann. Die USA haben jedoch nicht mehr die Kontrolle über viele NATO-Mitglieder, so dass die Organisation praktisch überflüssig geworden ist. Aus diesem Grund soll der AUKUS das wichtigste Militärbündnis der USA werden, während diese in einen anglo-identitären Chauvinismus neben einem so genannten „Global Britain“ und einem von britischen Strafkolonisten gegründeten Australien abgleiten.

Auch aus diesem Grund misstraut selbst Griechenland, ein Land, das seit 1952 voll in der NATO konsolidiert ist, dem Block für seine Sicherheit und hat Ende September einen Verteidigungspakt mit Frankreich unterzeichnet. Dies sind die ersten Schritte eines Paris, das eine stärkere paneuropäische Integration und Unabhängigkeit von der Vorherrschaft der USA anstrebt. Für die Franzosen war das AUKUS-Debakel die letzte Kränkung, die sie von der angloamerikanischen Welt hinnehmen mussten, bevor sie ein europäisches Projekt in Angriff nehmen konnten, das mit dem Verteidigungspakt mit Griechenland begann.

Griechenland und andere europäische Länder litten ebenfalls unter AUKUS, da ihre Unternehmen an dem australischen U-Boot-Projekt beteiligt werden sollten. Die Erkenntnis, dass Washington es vorzog, Identitätspolitik mit anderen angloamerikanischen Ländern zu betreiben, anstatt mit traditionellen Verbündeten wie Frankreich, das die amerikanische Unabhängigkeit von den Briten sicherte, war für viele in Europa eine Erkenntnis.

Dies hätte jedoch nicht überraschen dürfen, denn Washington hat eine lange Geschichte des Verrats an Verbündeten, sei es an den Kurden in Syrien, der törichten Ermutigung Georgiens, Südossetien zu provozieren, dem Verlassen der afghanischen Regierung und ihrer Partner und dem Ausgeliefertsein an die Taliban, dem Ignorieren der Bitten der Ukraine, Nord Stream 2 zu stoppen, der Verletzung des indischen Seeraums oder dem Verrat an Frankreich. Dies sind nur einige wenige Beispiele für den Verrat der USA an ihren Verbündeten, der sich fortsetzen wird, da Washington sein Vertrauen nur in das Vereinigte Königreich und Australien setzt, während es hofft, dass andere Verbündete und Partner weiterhin seinen Interessen dienen werden.