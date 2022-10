Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Kein Platz für mutige Journalisten?

Heute ist es genau ein Jahr her, dass der ehemalige redaktionelle Mitarbeiter und Redakteur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Ole Skambraks seinen offenen Brief „Ich kann nicht mehr“ beim Multipolar Magazin (https://multipolar-magazin.de/artikel…) veröffentlichte und damit einen Stein ins Rollen brachte. Anlässlich dieses Jahrestages haben wir einen Kollegen von Ole Skambraks in einem Interview gefragt, wie viel Platz der Berufsethos der echten und ehrlichen Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Medien noch einnimmt bzw. einnehmen darf und wie die öffentlich-rechtlichen Medien wieder zum Leuchtturm für ihr Publikum werden können.