77 Häftlinge erhielten eine Überdosis des Pfizer COVID-19 mRNA-Impfstoffs: Staatliche Berufungskommission verweigert 1 Million Dollar

77 Gefangenen im Iowa State Penitentiary in Fort Madison wurde vom Gefängnispflegepersonal eine Überdosis des COVID-19-Impfstoffs BNT162b2 von Pfizer-BioNTech verabreicht. Daraufhin haben 52 der Insassen Klage erhoben und eine Zahlung von 1 Million Dollar gefordert. Nun hat ein dreiköpfiges staatliches Berufungsgremium diese Klagen der Insassen, die die zusätzliche Dosis erhalten hatten, einstimmig abgewiesen. Und das, obwohl zwei Krankenschwestern, die wegen des Vorfalls entlassen wurden, berichteten, dass die Umstellung von Moderna auf Pfizer COVID-19 mRNA-Impfstoffe in aller Eile, mit nur 90 Minuten Vorlaufzeit und ohne jegliche Schulung erfolgte. Aufgrund des PREP-Gesetzes, das während dieser Pandemie in Kraft getreten ist (und in jüngster Vergangenheit vom US-Präsidenten erneuert wurde), gilt für die gesamte Impfstoff-Lieferkette – von den Arzneimittelherstellern über die Zwischenhändler bis zu den Gesundheitssystemen und den Staaten – eine absolute Universalhaftung.

Im April 2021 verabreichte das Pflegepersonal des Iowa State Penitentiary in Fort Madison bis zu 77 Gefangenen eine zu hohe Dosis des Impfstoffs COVID-19, was zu einer Überdosis führte. Es handelte sich um einen Fehler, da der Impfstoff in konzentrierter Form an das Gefängnis geliefert wurde, obwohl er eigentlich verdünnt als Teil einer Kochsalzlösung verabreicht werden sollte. Angesichts der von der derzeitigen Regierung Biden angestrebten Massenimpfungen deutet dies mit Sicherheit auf Probleme bei der Produktion und der logistischen Abwicklung der Lieferkette hin.

Die Nachricht wurde erstmals im April letzten Jahres von AP veröffentlicht.

Während zwei Krankenschwestern wegen des Vorfalls entlassen wurden, argumentierten die Gewerkschaftsvertreter, dass das Missgeschick geschah, als die Gefängnisbeamten aus einem Grund abrupt von dem Produkt mRNA-1272 (Moderna) auf das Produkt BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) umstellten, das zu diesem Zeitpunkt noch offiziell in der Erprobung war. Diese rasche Umstellung hat zweifellos einige Verwirrung gestiftet und die Frage aufgeworfen, ob die Gesundheitsbeamten in den Gefängnissen die richtigen Anweisungen für die Verabreichung des Impfstoffs hatten. Einige sind überzeugt, dass die Krankenschwestern vor den sprichwörtlichen Karren gespannt wurden. Eine dieser Krankenschwestern war Amanda Dodson, wie die AP letztes Jahr berichtete.

Daniel O’Connor, Gründer von TrialSite, sagte: „Soweit wir wissen, war zu diesem Zeitpunkt alles sehr eilig, da die Biden-Administration verlauten ließ, sie wolle ‚Schüsse in alle Arme‘.“ O’Connor fuhr fort: „Offenbar wurde das Pflegepersonal des Gefängnisses in Iowa nur 90 Minuten vorher informiert und nicht darüber geschult, wie diese [damals] noch nicht zugelassenen Produkte zubereitet und verabreicht werden sollten. Wenn das stimmt, ist das absolut ungeheuerlich.“

Der Sprecher der Justizvollzugsanstalt von Iowa zeigte mit dem Finger auf die Krankenschwestern und meinte, dass sie in der Lage sein müssten, Anweisungen zu lesen und zu befolgen. Aber was wäre, wenn es keine Anweisungen gäbe, wie der Vertreter der Krankenpflege behauptete?

Nach Angaben des Sprechers der Justizvollzugsanstalt traten bei den Gefangenen Nebenwirkungen auf, die bei diesen mRNA-Impfstoffen üblich sind, von Fieber und Körperschmerzen bis zu Müdigkeit und ähnlichem, wobei keine Fälle schwerer Nebenwirkungen bekannt wurden.

Immunität aufgrund des PREP-Gesetzes

Wie TrialSite berichtet hat, genießt die gesamte COVID-19-Impfstoff-Lieferkette einen allgemeinen Haftungsschutz, selbst nachdem die COVD-19-Impfstoffe von der Food and Drug Administration (FDA) offiziell zugelassen wurden, wenn auch auf unorthodoxe Weise, zunächst für das Pfizer-Produkt. Das ist richtig. O’Connor von TrialSite sagte diesem Autor: „Nach dem Gesetz über die öffentliche Bereitschaft und Notfallvorsorge (PREP Act) sind die Akteure in der Lieferkette, von den Pharmaunternehmen, die die Impfstoffe herstellen, über die Vertriebsunternehmen bis zu den Bundesstaaten und sogar den Krankenhäusern, von der Haftung befreit, es sei denn, es handelt sich um schwierig zu beweisende Fälle von offenem Betrug.

Viele Amerikaner können zwar dankbar sein, aber sie sind nicht in einem Gefängnis eingesperrt; auch das sind Menschen. Und die Tatsache, dass PREP alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette von Impfstoffen schützt, bedeutet, dass ganz normale Menschen ungeschützt sind und keinen Zugang zur Rechenschaftspflicht haben, wenn ihnen aufgrund institutioneller Fahrlässigkeit etwas zustößt, wie es hier der Fall zu sein scheint, und es gibt nicht viel, was man rechtlich tun kann.

Abgelehnte Forderungen

Vor diesem Hintergrund reichten Anwälte, die 52 der Insassen vertraten, eine Klage über 1 Million Dollar ein. Ein dreiköpfiger Berufungsausschuss des Bundesstaates hörte sich die Angelegenheit an und wies sie ab.

Dieser Ausschuss akzeptierte das Rechtsgutachten der Anwälte des Generalstaatsanwalts von Iowa, die sich bei ihrer Empfehlung, die Ansprüche der Gefangenen abzuweisen, teilweise auf das PREP-Gesetz beriefen. Das dreiköpfige Gremium bestand aus folgenden Mitgliedern:

Rob Sand, Staatlicher Rechnungsprüfer

Michael Fitzgerald, Staatsschatzmeister

Kraig Paulsen, Direktor des Iowa Department of Management

Tom Miller ist der derzeitige Generalstaatsanwalt des Bundesstaates. In dieser Funktion vertritt er den Staat und seine Interessen sowie die Menschen in Iowa. Es sieht so aus, als stünden die Gefangenen nicht so weit oben auf der Liste.

Was aber, wenn in normalen Krankenhäusern oder Kliniken grobe Fahrlässigkeit auftritt, die zu einer Verletzung führt? Warum sollte dieser Notfallschutz für große Gesundheitssysteme, Bundesstaaten und Pharmakonzerne fortbestehen? Warum hat die Regierung Biden das PREP-Gesetz im Juli erneuert?

David Pitt berichtete kürzlich für AP über diese Geschichte.