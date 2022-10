Auf Wiedersehen Covid (Teil 2)

Alex Berenson

Die natürliche und unnatürliche Geschichte von Epidemien; der Aufstieg von Anti-Nukleokapsid-Antikörpern

ZWEITER VON ZWEI TEILEN (im ersten Teil ging es um die immer deutlicher werdenden Beweise, dass Covid hinter uns liegt).

In den letzten zwei Jahren hat die Welt ein natürliches Experiment durchgeführt, um festzustellen, wie gut die verschiedenen Arten von Covid-Impfstoffen funktionieren.

Die Vereinigten Staaten und andere wohlhabende Länder verließen sich fast ausschließlich auf mRNA-Impfstoffe. Diese Impfungen waren 2021 in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weitgehend nicht verfügbar. Sie machen nur etwa ein Viertel der fast 13 Milliarden weltweit verabreichten Dosen aus.

Stattdessen verließen sich die ärmeren Länder hauptsächlich auf chinesische und indische Impfstoffe, die auf einer älteren Technologie mit inaktivierten Viren beruhen. Bei diesen Impfungen werden die Menschen im Wesentlichen dem Sars-Cov-2-Virus selbst ausgesetzt, obwohl die Viruspartikel oder „Virionen“ chemisch beschädigt wurden, so dass sie sich nicht vermehren können.

Während des gesamten Jahres 2021 bestanden die amerikanischen Gesundheitsbehörden darauf, dass inaktivierte Virusimpfstoffe weit weniger wirksam seien als die Impfungen von Pfizer und Moderna.

Diese Haltung schlug sich auch in der öffentlichen Politik nieder. Im Juni 2021 weigerte sich die Food and Drug Administration, die Verwendung eines indischen Impfstoffs in den Vereinigten Staaten zuzulassen. Amerikaner, die mit Impfvorschriften konfrontiert sind, können generell keine chinesischen oder indischen Impfstoffe verwenden, um diese zu erfüllen.

Dennoch haben die Länder, die die mRNA-Spritzen nicht verwendet haben, in diesem Jahr weit weniger unter Covid gelitten als die Länder, die sie verwendet haben.

Indien ist ein besonders krasses Beispiel. Indien wurde von drei großen Covid-Wellen heimgesucht.

Die zweite und größte fand im Frühjahr 2021 statt, als die indische Massenimpfkampagne gerade erst begonnen hatte. Nach Angaben der indischen Regierung starben Hunderttausende von Indern an Covid. Die tatsächliche Zahl war jedoch wahrscheinlich höher und wird nie mit Sicherheit festgestellt werden können.

Die Infektionen und Todesfälle gingen dann bis Anfang 2022 zurück, als Omicron die Infektionen fast auf den Höchststand von 2021 ansteigen ließ. Die Zahl der Todesfälle in dieser kurzen dritten Welle blieb jedoch viel niedriger und überstieg selten 1 000 pro Tag, verglichen mit dem Höchststand von 4 000 im Mai 2021.

(Covid in Indien, ohne die mRNAs)

Seit dieser kurzen Winterwelle ist Covid in Indien praktisch verschwunden. Gelegentliche kurze Ausbrüche von Infektionen in diesem Frühjahr und Sommer waren nicht von Dauer.

Natürlich ist es wahrscheinlich ein Fehler, die indischen Covid-Statistiken mit denen in den Vereinigten Staaten zu vergleichen. In den Vereinigten Staaten gibt es finanzielle Anreize, zu viele Covid-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu melden, während Indien zu arm ist, um Geld für übermäßige Tests auf eine Krankheit zu verschwenden, die für die große Mehrheit seiner Bürger kaum ein Risiko darstellt.

Aber Indien kann mit sich selbst verglichen werden – und der Trend im Jahr 2022 ist offensichtlich.

Das gilt auch für die allgemeine Form der Epidemie in Indien. Sie besteht aus drei leicht definierbaren Wellen mit starken Spitzen, die mit einem raschen Rückgang enden, der ein klares Ende der Epidemie markiert, wenn die Herdenimmunität erreicht ist und das Virus verschwindet, zumindest als ernsthaftes Gesundheitsrisiko.

Kommt Ihnen dieses Muster bekannt vor?

Das sollte es.

Was an den Kurven in den Ländern, die die mRNAs NICHT verwendet haben, auffällt, ist, wie sehr sie früheren Epidemien ähneln – ein paar große saisonale Spitzen und dann eine Rückkehr zur Normalität, während das Virus lernt, mit uns zu leben und andersherum.

Hier sehen Sie zum Beispiel, wie die Zahl der Todesfälle durch Grippe und Lungenentzündung in Großbritannien während der schrecklichen Grippeepidemie von 1918 bis 1919, die weltweit 50 Millionen Todesopfer forderte, anstieg und wieder sank:

(Die Spanische Grippe, lange bevor mRNAs eine Erfindung von Pfizer waren:)

Man könnte meinen, dass die britische Grippetabelle nur wieder die indische Covid-Tabelle ist – so ähnlich sind die Muster.

–

Aber die Länder, die mRNA-Impfstoffe (und in geringerem Maße auch DNA/AAV-Impfstoffe) verwendet haben, zeigen ein anderes Krankheitsmuster. In diesen Ländern gab es in den Monaten, nachdem die meisten Erwachsenen die erste Zweidosisimpfung erhalten hatten, eine sehr kurze Phase mit wenigen Todesfällen und Infektionen, aber diese gute Nachricht war nicht von Dauer.

Vom Sommer 2021 bis zum Frühjahr 2022 erlebten die Länder mit hoher mRNA-Impfquote wiederholte Wellen von Infektionen und Todesfällen, die durch Auffrischungskampagnen zwar verlangsamt, aber nicht gestoppt werden konnten.

In den meisten mRNA-Ländern erreichten die Infektionen während der Omicron-Welle im Winter 2022 einen Höchststand, der weit über dem lag, den sie zuvor erlebt hatten. In einigen Ländern, wie z. B. Israel, erreichten auch die Todesfälle einen Höchststand.

(Israel. Sechs Wellen, nicht drei. Und können Sie anhand dieser Tabelle herausfinden, wann Israel damit begann, fast alle seine Bürger mit einem angeblich zu 95 % wirksamen mRNA-Impfstoff zu impfen? Viel Glück!)

–

Noch verblüffender sind die Erfahrungen in Australien, das vor Omikron aufgrund seiner extrem strengen Sperrmaßnahmen kaum eine Immunität gegen Covid besaß.

Trotz nahezu vollständiger Impfung von Erwachsenen hat Australien in diesem Jahr eine nicht enden wollende Welle von Covid-Todesfällen erlebt, nachdem es 2020 und 2021 fast keine gab.

Insgesamt ist die Zahl der Covid-Todesfälle in diesem Jahr jedoch weltweit stark zurückgegangen, angeführt von Ländern, die keine mRNA-Impfstoffe verwendet haben (siehe Teil 1 dieses Artikels). Nun folgen endlich auch die Coronavirus-Todesfälle in den mRNA-Ländern.

Und warum?

Wir kennen die Antwort nicht. Es liegt nicht an den mRNA-Auffrischungsimpfungen. Die Menschen haben diese abgelehnt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern überall auf der Welt.

Und es handelt sich auch nicht um eine neue, weniger gefährliche Variante. Omikron-Subvarianten haben das ganze Jahr über dominiert, und bisher sind sie alle dem gleichen Muster gefolgt. Sie sind deutlich weniger gefährlich, aber ansteckender als Delta oder frühere Varianten.

Nationale Antikörpererhebungen in Kanada, Großbritannien und anderen Ländern bieten jedoch eine interessante, wenn auch nicht eindeutige Antwort. Sie zeigen, dass die Mehrheit der Menschen inzwischen Anti-Nukleokapsid-Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt hat.

Das Nukleokapsid ist die Proteinhülle, die die RNA des Coronavirus, sein genetisches Kernmaterial, umgibt. Da es sich im Inneren des Virus befindet, ist es unserem Immunsystem zunächst nicht ausgesetzt, und die Entwickler von Impfstoffen zielen in der Regel nicht darauf ab. mRNA-Impfungen bewirken, dass Menschen nur Anti-Spike-Antikörper bilden, nicht aber Anti-Nukleokapsid-Antikörper.

Anti-Nukleokapsid-Antikörper sind jedoch ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Infektions- und Genesungszyklus des Coronavirus. Und das Nukleokapsid ist stabiler und weniger mutationsanfällig als das Spike-Protein des Virus, was bedeutet, dass es langfristig ein gutes Ziel für unsere B- und T-Zellen sein könnte.

Im vergangenen Jahr entwickelten seltsamerweise viele geimpfte Personen, die mit der Delta-Variante infiziert waren, KEINE Anti-Nukleokapsid-Antikörper. Die britische Regierung hat dieses Phänomen in ihren Berichten zur Impfstoffüberwachung kommentiert:

„Die N-Antikörperspiegel sind bei Personen, die sich nach 2 Impfdosen infizieren, niedriger.“

In Ländern, in denen die mRNA nicht verwendet wurde, stiegen die N-Antikörper viel schneller an, als sich Delta im Jahr 2021 ausbreitete. Eine indische Studie ergab, dass Mitte 2021 fast 40 Prozent der Menschen nachweisbare N-Antikörper hatten, fast dreimal so viele wie in Großbritannien zu diesem Zeitpunkt.

Aber genauso wenig wie sie Omikron aufhalten, können die mRNAs die meisten Menschen davon abhalten, nach Omikron Anti-N-Antikörper zu entwickeln. Die Überwachungsdaten aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass die Zahl der Anti-N-Antikörper im Jahr 2022 sprunghaft anstieg, nachdem sie über weite Strecken des Jahres 2021 trotz wiederholter Wellen von Coronavirus-Infektionen kaum gestiegen war.

(Die rote Linie gibt den Prozentsatz der britischen Blutspender an, bei denen Anti-N-Antikörper festgestellt wurden, die durch eine Infektion gebildet werden. Die dunkelblaue Linie zeigt den Prozentsatz mit Anti-Spike-Protein-Antikörpern, die hauptsächlich durch Impfung gebildet werden. Der große Sprung in der roten Linie erfolgte nach der 50. Woche des Jahres 2021, als Omicron dominant wurde).

Eine neue Veröffentlichung in Science Translational Medicine legt nahe, dass Anti-N-Antikörper wichtig für die Bekämpfung von Sars-Cov-2 sind (zumindest bei Mäusen).

Die Forscher stellten fest, dass Mäuse, die sowohl Anti-N- als auch Anti-S-Antikörper produzierten, „eine bessere Viruskontrolle [als diejenigen, die nur Anti-S-Antikörper hatten], auch gegen die Omikron-Variante“ hatten.

Dieses Ergebnis wirft mindestens zwei entscheidende Fragen auf.

Erstens: Welche Rolle hat die Zunahme der Anti-Nukleokapsid-Antikörper bei der Verringerung der Bedrohung durch Covid gespielt? Zweitens: Warum bilden geimpfte Personen diese Antikörper mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn sie mit Omicron infiziert sind als mit Delta? Was hat sich geändert?

Anders ausgedrückt: Ist es das Versagen der mRNAs, Omikron zu stoppen, dass das Coronavirus in diesem Sommer letztlich außer Gefecht gesetzt hat? Könnten Menschen, die mit inaktivierten Virusimpfstoffen geimpft wurden, leichter Anti-Nukleokapsid-Antikörper entwickelt haben? Könnte die Lücke erklären, warum Covid in Ländern wie Indien so viel schneller verschwand?

Um es klar zu sagen: Das sind Fragen. Zum jetzigen Zeitpunkt kenne ich die Antworten nicht, und auch sonst niemand.

Wir täten gut daran, sie zu finden, wenn wir überlegen, welche Impfstoffe wir in Zukunft einsetzen wollen. Denn die Erkenntnisse aus dem natürlichen Experiment, das wir durchgeführt haben, legen nahe, dass die mRNAs weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Aber auf eines können Sie mit Sicherheit wetten: Die Bürokraten und Politiker des öffentlichen Gesundheitswesens, die die mRNA-Impfungen zwei Jahre lang wie besessen propagiert haben, werden es nicht eilig haben, die Wahrheit herauszufinden.