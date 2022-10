Geimpfte Menschen scheiden SARS-CoV-2-Virus genauso häufig aus wie Ungeimpfte

Am 30. September 2022 veröffentlichte PLOS Pathogens einen wichtigen neuen Artikel, der ursprünglich im Jahr 2021 eingereicht wurde: „Shedding of infectious SARS-CoV-2 despite vaccination„. Der Hauptautor ist Kasen K. Riemersma, der als Postdoktorand an der University of Wisconsin-Madison forscht. Riemersma hat einen Doktortitel in Integrativer Pathobiologie mit dem Schwerpunkt Vektorbiologie sowie einen Doktor der Veterinärmedizin. Nach dieser Untersuchung verursachte die Delta-Variante einen sprunghaften Anstieg der COVID-19-Fälle, auch bei den Geimpften, da sie teilweise dem Immunsystem entkam. Die Autoren wollten herausfinden, ob Personen, die sowohl geimpft als auch infiziert sind, das Virus übertragen können. Zu diesem Zweck verglichen sie die PCR-Zyklusschwellenwerte von 20.431 positiven Nasenabstrichen, von denen 9.347 von vollständig geimpften und 11.084 von ungeimpften Personen stammten. Sie fanden keine signifikante Auswirkung des Impfstatus auf die PCR-Zykluswerte bei den verschiedenen verfügbaren Impfstoffen. Das bedeutet, dass sie „infektiöse Viren in Proben von geimpften und ungeimpften Personen in ähnlicher Häufigkeit und mit ähnlichen Titern fanden“. Dies wiederum deutet darauf hin, dass die Geimpften das Virus ausscheiden und „eine Rolle bei der Verbreitung von COVID-19 spielen könnten“.

Studie umfasste Virustiter

Die Delta-Variante wurde erstmals im März 2021 festgestellt und führte ab diesem Sommer zu vermehrten Infektionen in ganz Nordamerika. Delta ist hochgradig übertragbar und wies Mutationen auf, die ihm eine teilweise Immunabwehr ermöglichten. Dieser Anstieg war der erste größere Anstieg der Infektionen, seit der Impfstoff in den USA verfügbar ist. Eine wichtige Frage bei unseren Bemühungen zur Eindämmung des Virus ist, ob mit SARA-CoV-2 infizierte Personen die Infektion trotz Impfung übertragen können. Im Juli 2021 gab es Hinweise darauf, dass geimpfte Personen das Virus tatsächlich übertragen könnten. Um diese Frage zu untersuchen, verglichen die Forscher den RNA-Gehalt von SARS-CoV-2 in Nasenproben von geimpften und ungeimpften Personen, die positiv getestet wurden. Sie versuchten auch, das Virus zu isolieren, und bestimmten so „infektiöse Virustiter aus einer Untergruppe von Proben geimpfter und ungeimpfter Personen“. Das Team untersuchte die restlichen testpositiven Nasentauschproben, die vom 28. Juni 2021 bis zum 1. Dezember desselben Jahres bei einem kommerziellen RT-PCR-Testanbieter eingereicht wurden. Ziel war es, anhand der Metadaten der Proben festzustellen, ob sich der Impfstatus auf die virale RNA-Belastung bei Personen auswirkt, die während der Prävalenz der Delta-Variante positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden.

Daten legen nahe, dass Geimpfte SARS-CoV-2 verbreiten können

Die Studie definierte „vollständig geimpft“ als Personen, die mindestens 14 Tage vor dem Test eine letzte Impfdosis erhalten hatten. Die Ergebnisse der teilweise geimpften Personen wurden von der Analyse ausgeschlossen. In Anbetracht der Tatsache, dass RT-PCR-Werte <25 mit der Ausscheidung von infektiösem SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht werden, fanden die Autoren solche Ergebnisse bei 6.253 von 9.347 vollständig geimpften Personen (67 %) und bei 6.739 von 11.084 ungeimpften Personen (61%). Bei der statistischen Analyse fanden die Autoren keinen signifikanten Einfluss des Impfstatus auf die Zyklusschwellenwerte bei den Infizierten. Und diese niedrigen Werte wurden bei den Geimpften unabhängig davon gefunden, ob sie angaben, symptomatisch zu sein.

Nicht-pharmazeutische Interventionen auch für Geimpfte wichtig

Im Diskussionsteil dieses Papiers stellen die Autoren fest, dass zum Zeitpunkt des Auftauchens von Delta „die vorherrschenden Empfehlungen des öffentlichen Gesundheitswesens lauteten, dass geimpfte Personen in Innenräumen keine Gesichtsmasken tragen müssen“. Dies beruhte auf ersten Studien zur Wirksamkeit des Impfstoffs. In Kombination mit anderen Studien zeigten die Daten dieses Teams, dass sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen, die mit SARS-CoV-2-Delta-Varianten infiziert sind, das infektiöse Virus ausscheiden und möglicherweise übertragen können“. Eine wichtige Erkenntnis der Forscher ist, dass das infektiöse SARS-CoV2-Virus bei geimpften und ungeimpften Personen ähnliche Titer aufweist. Dies deutet darauf hin, dass diejenigen, die trotz Impfung infiziert sind, das Virus tatsächlich übertragen können. Die Verhinderung einer Infektion ist also entscheidend für die Verhinderung einer Übertragung“. Die Autoren schlagen vor, dass sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen getestet werden sollten, wenn sie Symptome haben oder in engem Kontakt mit Personen stehen, die COVID-19 haben. Und „nicht-pharmazeutische“ Maßnahmen, wie Maskierung, bleiben „sowohl für geimpfte als auch ungeimpfte Personen wichtig“.