Die Bedeutung von Führung in Zeiten der Krise: Warum Putins Worte einen neuen möglichen Weg für die Menschheit aufzeigen

Es ist schön zu sehen, dass es in Zeiten der Finsternis und Massendummheit ohne moralische Führung in so vielen einstmals großen Zentren der westlichen Zivilisation einige leuchtende Beispiele für Größe gibt. Es gibt nicht nur Beispiele für Größe, sondern in einigen Fällen haben diese Beispiele ihren Ausdruck in den Korridoren der tatsächlichen Macht gefunden, die die Konturen der Zukunft der Menschheit formen.

Dies ist der Fall im heutigen Russland, das seit den dunklen Tagen der Perestroika, als die russische Wirtschaft, das Militär, die Kultur und das Volk durch die utopischen Fantasien der Ideologen, die das Ende der Geschichte und den Beginn einer neuen Weltordnung propagierten, brutal ausgeweidet wurden, einen sehr langen Weg zurückgelegt hat.

Nach dieser Post-Nation-Staat/Post-Wahrheit-Logik sollten die alten Zivilisationen der Erde wie ein gigantisches Videospiel zurückgesetzt, schocktherapiert und wie traumatisierte unbeschriebene Blätter zu einem neuen synthetischen „Typus“ einer entvölkerten Menschheit umgestaltet werden, die sich aus drohnenartigen Zombies zusammensetzt, denen jegliche Restverschmutzung durch familiäre, nationale oder religiöse Traditionen fehlt.

Das von Soros kontrollierte Russland der 1990er-Jahre sollte natürlich das Vorbild für den Rest der Welt sein.

Von der City of London kontrollierte soziopathische russische Oligarchen wurden in kürzester Zeit geschaffen, die als Warlord-Manager des einst mächtigen russischen Staates dienten, der privatisiert und in eine liberale Höhle des zukunftslosen Wahnsinns verwandelt wurde. CIA-Agenten saßen in den höchsten Ämtern des russischen Militärs und der Geheimdienste, während das Bankensystem, die pharmazeutische Industrie und vieles mehr unter die Kontrolle westlicher Technokraten und monetaristischer Verrückter gerieten.

Trotz der Tatsache, dass noch Schlachten geschlagen werden müssen und die fünften Kolonnen in vielen Bereichen des russischen Lebens noch nicht beseitigt sind, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass das Land unter Putins Führung wieder in Würde als eine wichtige Kraft der Geschichte dasteht.

Westliche Regimewechsel-Operationen in Ländern wie Syrien, Venezuela, Kasachstan und anderen wurden seit dem vom Pentagon inszenierten Maidan-Putsch 2014 vereitelt, und CIA-Tarngruppen in Russland, die einst die russische „Zivilgesellschaft“ beherrschten, wurden weitgehend ausgehoben. Soros selbst wurde in den letzten 8 Jahren mit einem Verbot belegt.

Russland hat seit 2015 die Eurasische Wirtschaftsunion mit Chinas Gürtel- und Straßeninitiative integriert, und viele Nationen Südwestasiens und Afrikas sehen in dieser Eurasischen Partnerschaft zunehmend den einzigen gangbaren Weg in eine lebenswerte Zukunft. Die Beteiligung des Irans an dieser neuen Sicherheitsarchitektur, die auf einer Win-Win-Kooperation beruht, war ein Wendepunkt mit weltbewegenden Folgen.

Vielleicht noch wichtiger für die gegenwärtigen Umstände ist, dass es Russland gelungen ist, seit 2018 eine Reihe von defensiven Hyperschall-Technologien zu entwickeln, die das verrückte Programm der „Vollspektrum-Dominanz“ nutzlos gemacht haben, da die Idee einer gewinnbaren Erstschlagskapazität, die einst von den Think-Tank-Fanatikern der Rand Corp und des Pentagon für möglich gehalten wurde, nun nachweislich falsch ist.

Trotz dieser Tatsache glauben bestimmte geopolitische Akteure im Westen, dass es immer noch 1992 ist, und sie glauben aufrichtig, dass ihr überholtes Skript der Neuen Weltordnung immer noch relevant ist.

Wie Putin und führende Strategen der wachsenden multipolaren Allianz durch ihre Politik und ihre Reden gezeigt haben, ist ein solches Denken ebenso wahnhaft wie gefährlich.

Aufgrund des historischen Charakters der Rede, die der Präsident am 30. September 2022 anlässlich des Beitritts der neuen Mitglieder der Russischen Föderation gehalten hat, und da es selbst jetzt noch fast unmöglich ist, Putins gesamte Rede vollständig und unverfälscht über alle Medienkanäle zu finden, hielt ich es für angemessen, das Video und die Abschrift unten zu veröffentlichen, damit Sie das volle Gewicht der Ideen und der Botschaft auf Ihre eigene Art und Weise würdigen können. Die 40 Minuten, die Sie dafür benötigen, sind es allemal wert.