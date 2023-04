Ökonom: Schlimmster Finanzcrash der Geschichte steht bevor

Ein großer Finanzcrash wird etwa Mitte Juni stattfinden. Das sagte der Wirtschaftswissenschaftler Harry Dent, Autor mehrerer Bestseller, im David Lin Report.

Dent geht davon aus, dass die derzeitige Blase platzen und einen finanziellen Zusammenbruch auslösen wird. Die Blase sei das Ergebnis der Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, die den Aktienmarkt künstlich aufgebläht habe, so Dent.

Er erwartet, dass die Aktienmärkte zusammenbrechen und auch der Bitcoin-Preis auf drei- bis viertausend Dollar fallen wird.

Der Wirtschaftswissenschaftler sieht eine Anhäufung von Krisen. Während Covid war die Weltwirtschaft auf Eis gelegt, was dazu führte, dass Menschen entlassen wurden und sich die Verbraucher zurückhielten. Ferner beruhigen die beispiellose Inflation in den meisten vermögenden Ländern und die Störungen im Logistiksektor die Anleger und Ökonomen nicht. Sie erkennen, dass es sich nicht um eine Korrektur, sondern um einen Einbruch handelt, wie man ihn noch nie erlebt hat, so Dent weiter.

Trotz des „Krieges gegen die Rezession“, den die Zentralbanken führen, „verfallen wir weiterhin in eine Rezession“, weil die zugrunde liegende Wirtschaft sehr schwach ist und faule Kredite und Zombie-Unternehmen loswerden muss, sagte der Wirtschaftswissenschaftler und fügte hinzu, dass die Zentralbanken „die Wirtschaft nicht ihr Ding machen lassen“.

Der Wirtschaftswissenschaftler erwartet „einen ähnlichen Absturz wie zwischen 1929 und 1932“, womit er sich auf die Große Depression bezieht.