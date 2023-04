Anwendung des Wissens über psychologische Mechanismen in „kognitiven“ Prozessen um Menschen hinters Licht zu führen – Manipulation

Von Uwe Froschauer

Warum und wie ließ sich ein großer Teil der Menschen in der Coronakrise und aktuell in der Ukraine-Krise zu Denk- und Verhaltensweisen verführen, die nicht ihrem Ich entsprechen?

Dieser Beitrag soll dazu dienen, Menschen aufzuzeigen, welche Mechanismen aktiviert werden, um den Menschen Lüge als Wahrheit zu verkaufen, und Wahrheit als Lüge zu diffamieren, wie es insbesondere in der Corona-Plandemie praktiziert wurde. Was geht da eigentlich innerhalb eines Individuums und zwischen Individuen ab, wenn sie von bösartigen Entscheidern aufs Kreuz gelegt werden? Ziel dieses Beitrags ist es, immer mehr Menschen bereits im Vorfeld erkennen zu lassen, was Manipulationsstrategien und -techniken in ihnen und im Umgang mit anderen auslösen, und sie zum Selbstdenken anzuregen. Die Gefahr, ein weiteres Mal reingelegt zu werden, sinkt dadurch meines Erachtens erheblich.

Hannah Arendt hat diesen Vorgang des „Denken Anfangens“ einmal wie folgt beschrieben:

„Niemand, dem du beibringst, zu denken, kann danach wieder so gehorchen wie zuvor. Nicht aus rebellischem Geist heraus, sondern wegen der Angewohnheit, im Zweifel alle Dinge zu prüfen.“

Die aus den Vorgehens- und Verhaltensweisen klar erkennbare Intention der Politiker weltweit, die sich in Coronazeiten offensichtlich gegen das Wohlergehen der Bevölkerung richtete, hätte für einen normal denkenden