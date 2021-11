Österreich: Zwang und Tyrannei: Die Killer-Agenda hinter den „Anreizen“ für Impfstoffe. „Wir können und wir müssen das stoppen“

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).

Österreich hat vor kurzem eine totale Abriegelung der gesamten Bevölkerung, egal ob mit oder ohne Impfung, und eine Impfpflicht ab dem 1.Februar 2022 angekündigt. Beide Maßnahmen haben viel Widerstand hervorgerufen, vor allem die Zweite; sie ist ein direkter Eingriff in die grundlegenden Menschenrechte.

Dies reicht Bundeskanzler Alexander Schallenberg jedoch nicht aus, um die drakonische und rechtswidrige Forderung nach einer Impfpflicht zurückzuziehen. Stattdessen hat die österreichische Regierung, wie so viele andere westliche Regierungen in Europa und den USA, ein Anreizsystem für die Nichtgeimpften eingeführt, das im Grunde wie eine Lotterie funktioniert.

Im Rahmen einer Impflotterie können die Ungeimpften nun beispielsweise ein Haus gewinnen, wenn sie sich für eine „begrenzte Zeit“ impfen lassen. Die Neuigkeit wurde am 23. November bekannt gegeben und gilt offenbar bis kurz vor Weihnachten.

Aber das lustigste und meines Wissens noch nie dagewesene „Anreizprogramm“ ist ein 30-minütiger Gratis-Bordellbesuch bei einer Prostituierten, wenn man sich impfen lässt. Ja, Sie haben richtig gelesen: Österreich bietet den Ungeimpften – vermutlich in erster Linie Männern – 30 Minuten lang eine kostenlose Prostituierte an, was bedeutet, dass die Regierung die Zeit der Prostituierten bezahlt. Siehe diesen CNN-Bericht.

Die CNN-Reporterin – eine Dame – sagt mit einem Lächeln, dass dies eine Win-Win-Lösung sei: Mehr Männer werden geimpft und das Bordell macht mehr Geschäfte. Fabelhaft.

Das zeigt nur, wie verzweifelt Regierungen auf der ganzen Welt ihre von außen auferlegten „Impf-Quoten“ erfüllen wollen.

Was ist die wahre Agenda?

Es wird immer deutlicher, dass diese Impfkampagne – man kann sie nicht mehr als Kampagne bezeichnen, es handelt sich vielmehr um Zwang der schlimmsten Art mit einem bestimmten Ziel – einen klaren Plan hat: so schnell wie möglich eine eugenistische Agenda umzusetzen. Und das, bevor die Menschen aufwachen und merken, was man ihnen aufgezwungen hat – einen höchstwahrscheinlich tödlichen Schuss oder eine Reihe von Schüssen.

Laut Dr. Elisabeth Eads schwächen diese mRNA-Covid-Impfungen das Immunsystem drastisch, die erste um etwa 30 %, die zweite um weitere 30 % und die so genannte „Auffrischungsimpfung“ um etwa 20 %. Da sich der Westen mitten in der „Auffrischungskampagne“ befindet, dürfte die westliche Bevölkerung nach den drei Injektionen im Durchschnitt etwa 80 % ihres Immunsystems verlieren. Natürlich reagieren die einzelnen Menschen unterschiedlich. Dies ist ein Durchschnittswert. Das bedeutet eine erheblich höhere Anfälligkeit für JEDE Virus- und Infektionskrankheit, einschließlich der gewöhnlichen Grippe – die bekanntlich als Covid registriert ist.

Könnte dies, zusammen mit dem endlos propagierten und erzwungenen „Testen-Testen-Testen“, vielleicht eine Erklärung für die angeblich fast exponentiell gestiegene „Fall“-Last sein? Und das natürlich in der Grippesaison der nördlichen Hemisphäre. – Siehe dies.

Bei gesunden Menschen, insbesondere bei jüngeren Menschen wie Kindern, erholt sich das Immunsystem mit der Zeit mehr oder weniger schnell. Ist das der Grund, warum einige „Wissenschaftler“ bereits vorhersagen, dass mindestens einmal im Jahr eine Auffrischungsimpfung erforderlich sein wird? Und dass Kinder zu einer „Auffrischungsimpfung“ gezwungen werden?

Um es zu wiederholen: Die Agenda ist eine massive Entvölkerung, so schnell wie möglich, bevor die Menschen aufwachen.

In anderen beunruhigenden, aber verwandten Nachrichten bietet die Fachzeitschrift „Circulation“ eine molekularbiologische Erklärung dafür, wie Covid-Impfungen Menschen tödlich schaden können. Siehe dies, sowie die kurze Zusammenfassung unten (veröffentlicht am 8. November 2021).

Zusammenfassung

Unsere Gruppe hat den PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) verwendet, eine klinisch validierte Messung mehrerer Protein-Biomarker, die einen Score zur Vorhersage des 5-Jahres-Risikos (prozentuale Chance) eines neuen akuten Koronarsyndroms (ACS) erstellt. Der Score basiert auf der Abweichung mehrerer Protein-Biomarker von der Norm, darunter IL-16, ein proinflammatorisches Zytokin, lösliches Fas, ein Auslöser von Apoptose, und Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF), der als Marker für die Chemotaxis von T-Zellen in Epithel und Herzgewebe dient, neben anderen Markern. Ein Anstieg über die Norm erhöht den PULS-Score, während ein Rückgang unter die Norm den PULS-Score senkt.

Der Score wird in unserer Patientenpopulation seit 8 Jahren alle 3-6 Monate gemessen. Kürzlich, mit der Einführung der mRNA-Impfstoffe COVID 19 (vac) von Moderna und Pfizer, wurden bei den meisten Patienten dramatische Veränderungen des PULS-Scores sichtbar. Der vorliegende Bericht fasst diese Ergebnisse zusammen. Bei insgesamt 566 Patienten im Alter von 28 bis 97 Jahren, M:F-Verhältnis 1:1, die in einer präventiven kardiologischen Praxis behandelt wurden, wurde 2 bis 10 Wochen nach der zweiten COVID-Impfung ein neuer PULS-Test durchgeführt und mit dem vorherigen PULS-Wert verglichen, der 3 bis 5 Monate vor der Impfung ermittelt wurde.

Der Ausgangswert für IL-16 stieg von 35=/-20 über der Norm auf 82 =/- 75 über der Norm nach der Impfung; sFas stieg von 22+/- 15 über der Norm auf 46=/-24 über der Norm nach der Impfung; HGF stieg von 42+/-12 über der Norm auf 86+/-31 über der Norm nach der Impfung. Diese Veränderungen führten zu einem Anstieg des PULS-Scores von 11% 5-Jahres-ACS-Risiko auf 25% 5-Jahres-ACS-Risiko. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bestehen diese Veränderungen noch mindestens 2,5 Monate nach der zweiten Impfdosis. Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-Vakzine die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöht und für die beobachtete Zunahme von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnte.

*

In einem 4-minütigen Video bezeichnet Dr. Vernon Coleman diesen mRNA-Mechanismus als schieren Mord. Er fordert außerdem einen sofortigen Stopp aller „Impfungen“.

Es ist höchste Zeit, dass die Menschen weltweit kollektiv gegen diese mörderische Tyrannei und die Impfung aufstehen – und zwar sofort – und dass jeder weitere Impfungen ablehnt. Es ist nicht nur Tyrannei für die totale Herrschaft und die Umsetzung des Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution – es ist Tyrannei, um Menschen dazu zu bringen, aus Angst in ihr eigenes Grab zu laufen oder zu rennen.

Wir können und müssen das stoppen.